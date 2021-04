Juan Sutil sale a contradecir al FMI y la OCDE sobre subir impuestos a los súper ricos diciendo que el impuesto corporativo ya es muy alto en Chile

El presidente de la Confederación de la Producción y Comercio Juan Sutil se refirió al proyecto del impuesto a los superricos en conversación con Radio Futuro e insistió en que la medida recomendada por el FMI y la OCDE de subir los impuestos no sería aplicable para Chile.

“Lo que dice la OCDE y el Fondo Monetario es muy claro. Los países que tienen una estructura tributaria correcta, como Chile, con un impuesto a las empresas, un impuesto de segunda categoría, un global complementario, un impuesto territorial, impuesto a la herencia e impuestos específicos no necesitan una estructura de impuestos al patrimonio”, sentenció el empresario.

Sutil reiteró que “Chile tiene un impuesto corporativo muy por encima de los países de la OCDE, que es 23,5%. En el impuesto a las personas estamos en los topes más altos, y en el royalty minero es el segundo país que más recauda, debajo de Australia”, por lo que, para él, no sería sostenible acotar la recomendación de organismos internacionales sobre los impuestos.

Sin embargo, estos datos que entrega Sutil contradicen los informes de la propia OCDE, donde Chile se encuentra muy por debajo del promedio, y recauda -vía impuestos- 13,3% menos que los países de la OCDE en relación al PIB.

Además, Sutil enfatizó nuevamente en la experiencia internacional: “De los trece países que lo aplicaron, once lo derogaron y dos lo dejaron como una cosa simbólica, no relevante del punto de vista de la recaudación”, aseguró.

Con respecto a futuras modificaciones a la estructura tributaria del país, Juan Sutil apuntó a dos factores a modificar. En primer lugar, la modernización del Estado, “que tiene muy mal gasto, y hay gastos que se pierden; eso es un hecho, está demostrado y está estudiado”.

En segundo lugar, el empresario apuntó a la informalidad del empleo. “Hay 1100 ferias libres a lo largo de todo Chile. En ninguna feria libre que yo he ido en mi vida, me han dado una boleta. Y resulta que toda esa cadena que alimenta al 70% de los chilenos no tributa”, argumentó.

Juan Sutil opinó que un camino para resolver las recaudaciones se encuentra en las exenciones tributarias: “Yo no comparto, no las he compartido nunca y creo que es momento de revisarlas.”