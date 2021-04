Juan Sutil se lanza contra los proyectos de «Royalty Minero» e «Impuesto a los Súper Ricos», diciendo que los ricos podrían irse del país

El presidente de la CPC, Juan Sutil salió a criticar contra dos las iniciativas que actualmente se tramitan en el Congreso para aumentar la recaudación de impuestos, con el objetivo de paliar las consecuencias económicas que la pandemia ha dejado en el país e ir en ayuda de las perdonas más afectada y que mas ha golpeado esta crisis.

Sutil, quien llegó a la presidencia de la CPC al inicio de la pandemia en 2020, aseguró, en entrevista en Radio Cooperativa, que en el Congreso no escuchan a los expertos y que “pasan por arriba de la institucionalidad, por arriba de la independencia de los diferentes poderes del Estado, y finalmente se toman decisiones muy de corto plazo, efectistas, que no van a resolver los problemas de largo plazo del país.”

Puedes leer: Impuesto a los «super ricos» avanzó en el Congreso: Aprobada indicación que incluye a megaempresas

La cabeza de la CPC sostuvo que las medidas que se discuten, como el impuesto a los super ricos, “detienen el desarrollo” de los países que las implementan, y que las recomendaciones de los organismos internacionales han sido malinterpretadas. Afirmó que desde el FMI “no recomiendan la incorporación de un impuesto al patrimonio adicional” en aquellos países que cuentan con una estructura tributaria como la chilena.

“De los trece países que lo implementaron, (países) con un grado mayor de desarrollo que el nuestro, once lo han derogado por no ser eficiente, no ser efectivo y además (porque) no permite la inversión y el desarrollo”, puntualizó Sutil.

Sutil a contra corriente de lo que plantean grandes referentes de la economía mundial:

Sutil plantea algo que es muy distinto a lo que están planteando grandes referentes mundiales de la economía, como el FMI, la Secretaria del Tesoro de EEUU Janet Yellen, y la propia ONU, que llaman a elevar los impuestos a los más ricos, para poder enfrentar de mejor forma la pandemia, y aumentar la inversión en infraestructura esencial para el desarrollo de la economía y la sociedad. Es más, New York viene de aumentar las tasas estatales de impuestos sobre la renta para los que más ganan, y con ello busca fondos para programas sociales.

pero Sutil califica este tipo de iniciativas legislativas, señalando:

“Esto es una acción muy impulsiva, a juicio mío, con licitaciones tributarias que están muy lejanas a la técnica y a la revisión de los impactos futuros que sostenga (…) no es que los empresarios no quieran pagar más, no es el punto, el punto es que el país pierde competitividad y las inversiones que se requieren se van a países que tienen menos tributos.», sentenció.

Decir que respecto en particular proyecto de ley que establece un royalty minero que otorga al Estado una compensación del 3% sobre la venta de cobre y litio, Sutil comentó que Chile ya cuenta con uno de los aportes tributarios más altos del mundo sobre la minería. “Cuando aplicas un royalty muy importante (así lo dicen los números) dejas fuera una parte muy importante de la industria que no va a poder competir”, criticó el empresario.

Puedes leer: Diputados de “Chile Vamos” hacen reserva de constitucionalidad buscando frenar proyecto de royalty minero para el cobre y el litio

Sin embargo, el mito de que los ricos se van de los países que suben impuestos, es contrario a lo que plantea la literatura, y, por ejemplo, el estudio realizado por el sociólogo Cristobal Young, quien realizó un exhaustivo estudio recopilados en el libro “The Myth of Millionaire Tax Flight”, donde demuestra que en general los millonarios no se van de sus países cuando se suben los impuestos, pues los más ricos son profundamente dependientes del lugar donde viven, que les ha permitido precisamente, convertirse en ricos, y dependen de las relaciones sociales. Así, Young demuestra que el 84% de millonarios aún vive en el país donde nacieron, y solo el 5% se ha cambiado de país después de entrar al ranking de billonarios de Forbes.