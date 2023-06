Juicio y persecución a comunidad mapuche de Pucón: Tribunal absuelve a lonko y werken del Lof Kelwe

Autoridades mapuche del Lof Kelwe de Pucón fueron absueltos por Tribunal

“El desarrollo del mencionado proceso ha sido una seguidilla de actos que configuran discriminación, persecución política y hostigamiento a nuestro Lof y a nuestras autoridades tradicionales”, Señalan desde la comunidad mapuche.

El lonko Segundo Luciano Huaiquifil Marivil y el werken José Huaiquifil Cañuquir del Lof Kelwe fueron enjuiciados por el Ministerio Pùblico, por supuesta usurpación violenta de un terreno que la defensa argumenta de uso comunitario, histórico y pacífico, en oposición a los proyectos turísticos que busca instalar el Municipio de Pucón donde la comunidad cuenta con título de merced. Finalmente, fueron absueltos.

Se comparte comunicado público.

COMUNICADO PÚBLICO

La Comunidad Reserva Indígena Manuel Huaiquivir Lof Kelwe, en proceso de reivindicación territorial, Sector Kelwe, Pucón, siente la necesidad de informar a la opinión pública nacional e internacional, y a las hermanas y hermanos que solidarizan con nuestra causa, lo que a continuación sigue:

KIÑE: Hoy, ha concluido una fase del proceso de una acusación presentada por el Sr. Víctor Manuel Manoli Nazal, Ex-delegado Presidencial, junto al actual Alcalde de Pucón Sr. Carlos Barra Matamala y el antiguo Concejo Municipal, en el cual acusan al Lonko Segundo Luciano Huaiquifil Marivil y al Werkeñ Jorge Andrés Huaiquifil Cañuquir de nuestra comunidad, por el delito de USURPACIÓN VIOLENTA (causa RUC N°2100631662-7 del Juzgado de Letras de Pucón).

EPÜ: Cabe recordar que, en 1932, a varias familias entre ellas en este caso la familia de Toribio Cañuquir (Cayuñir) Calfuñir (Calfunao) y Margarita (Txayen) Huaiquifil Huenupe junto a sus hijos perteneciente a la Comunidad, fue despojada violentamente de tierras comprendidas en el Título de Merced N°1757 otorgado al Lonko Manuel Huaiquivir en 1908. En esa oportunidad las fuerzas represivas, compuestas por carabineros y civiles, mataron una guagua, torturaron, desalojaron a las familias, quemaron casas, robaron animales, destruyeron y quemaron sembrados, lo cual hoy en día se puede apreciar en los cerros, observándose la reforestación de los wingkul con Pino Oregón; todo ello nos da cuenta de que esto, si fue, una ocupación violenta, y que hasta ahora, no juzgada.

KÜLA: El 29/03/2021, el Lof, después de haber pasado décadas haciendo trámites burocráticos, decidió recuperar (de manera pacífica, y que ha quedo más demostrado ante la justicia winka), parte de sus tierras y sitios ceremoniales que le fueron usurpados a sangre y fuego; desde esa fecha, el Lof defiende lo que le pertenece según lo -claramente- establecido en el Título de Merced que, debemos aclarar, no contempló todas las tierras antiguas que poseía históricamente el Lonko Manuel Huaiquivir.

MELI: El desarrollo del mencionado proceso ha sido una seguidilla de actos que configuran discriminación, persecución política y hostigamiento a nuestro Lof y a nuestras autoridades tradicionales, pues se apreciaron situaciones como: desfigurar y distorsionar algunos hechos, aplazamientos y dilataciones de las audiencias, cambios de jueces, presentación de pruebas y testigos que no pudieron dar fé ante dicha acusación. La politica de Estado,Gobierno tras Gobierno, lo único que ha hecho es criminalizar la recuperación de territorios, desentendiéndose de la responsabilidad para asumir una deuda histórica con el Pueblo Nación Mapuche. Esto, impulsado por un grupo de partidos políticos, que desvirtuan el derecho de las comunidades para que recuperen su tierra. De esto no hablan los partidos políticos que promueven la “violencia” y el “terrorismo”, que NO existe de parte de las comunidades, sino que son estos mismos partidos políticos quienes han demostrado ser violentos, quedando evidenciado en su diálogo que entregan y las leyes que ellos mismos promueven.

KECHÜ: La Comunidad Reserva Indígena Manuel Huaiquivir, Lof Kelwe, saluda el trabajo y desempeño de nuestro equipo de abogados, y agradece la solidaridad y apoyo recibidos de comunidades, autoridades tradicionales, hermanas y hermanos de todo el Wallmapu y de organizaciones ecologistas, sindicales y estudiantiles. Nuestro Lof seguirá alerta y movilizado y hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional a estar alertas y atentos a la evolución de la situación.

El Juzagdo de Letras y Garantía de Pucón ha ABSUELTO de todos los cargos al Longko Luciano Huaiquifil Marivil y al Werkeñ Jorge Huaiquifil Cañuquir

Solidarizamos con todos los Mapu que están en resistencia.

Libertad a todos los Presos Políticos Mapuche y no Mapuche, Pu Weichafe

WEWAIÑ AMULEPE TAIÑ WEICHAN

COMUNIDAD RESERVA INDÍGENA MANUEL HUAIQUIVIR LOF QUELHUE

