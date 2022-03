«La chinche». Obra teatral de Vladímir Mayakovski.

Sin lugar a dudas, que la gira de Biden ha sido lo más interesante de la derrota de Occidente. A mi juicio, hizo todo lo que no debía hacer, pero lo hizo. Decir «cortar el gas ruso dañará a Europa, pero ese es el precio que estoy dispuesto a pagar», y más encima delante de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea -en mi opinión, el personaje más patético de Europa (obviamente sin contar con los polacos, esos son un cuento aparte)-, revela un cinismo sin par. Lo que resulta interesante de lo dicho por Biden, yo lo resumo como un grito de desesperación.

El 26 de junio de 1963, en Berlín, John Kennedy pronunció aquel discurso en que dijo «Hace dos mil años, no existía mayor orgullo que decir ‘Civis romanus sum’ (‘Soy un ciudadano romano’). Hoy, en el mundo de la libertad, no hay mayor orgullo que poder decir ¡Ich bin ein Berliner! (¡Soy berlinés!)».

La pretensión de Biden, de pasar a la historia en un conflicto bélico, no ha sido su fuerte; hoy en toda Europa reprueban sus dichos. «Biden afirma que la guerra en Ucrania ya es un «fracaso estratégico» de Rusia y que Putin ‘no puede permanecer en el poder'». Hasta la propia Casa Blanca salió a matizar, lo mismo que Blinken, de gira en Israel.

Analicemos en detalle lo dicho por Joe Biden: «Por el amor de Dios, ese hombre no puede seguir en el poder». La alusión a Putin con la que el presidente de EUA cerró su discurso el sábado en Varsovia se ha convertido en un problema para la diplomacia de Washington. Al ver su repercusión, la Casa Blanca trató de matizar que no se trataba de una apelación a un cambio de régimen o de mandatario en Moscú. Una interpretación que este domingo han repetido tanto el Secretario de Estado como la representante estadounidense ante la OTAN.

Aun así, el presidente francés Macron ha pedido moderación: considera que tanto esa reflexión como el adjetivo «carnicero» no contribuyen a mejorar la situación. Macron se desmarca de las palabras de Biden sobre Putin mientras Washington trata de matizarlas. Por eso insisto, es más bien un grito de angustia, es como aquel tipo que se creía fuera de todo y vivía en su espacio de confort sin que nadie ni nada lo perturbara, y de pronto se encuentra con una realidad terrible, porque los imperialistas, no es que no tengan partes diarios de la guerra, saben perfectamente que esta guerra estaba ganada por los rusos mucho antes de iniciarla.

Hoy solo les queda hacer un control de daños. La gente dice o se pregunta, si no era la venta de gas la única intención de Biden, no, no lo es. El contrato, con un 40% más caro, tiene sus matices, es por 50.000 millones de metros cúbicos, de aquí al 2030, ocho años, es decir, 6.250 millones de metros cúbicos anuales. Rusia vende 196.000 millones de metros cúbicos anuales. Ahora mismo, encontró clientes que constituyen 3.000 millones de personas, mientras que Europa son 446 millones. ¿Ustedes piensan que Putin no sabía lo que pasaría con las sanciones y medidas europeas y norteamericanas? Hoy todo el mundo sabe que han sido un error, si no lo creen, revisen estas pequeñas frases (ya Biden en su casa):

1.- El escueto mensaje de Biden al pueblo de Ucrania. «Estamos con vosotros». Punto.

2.- Reino Unido, dispuesto a levantar las sanciones a Rusia si retira sus tropas de Ucrania y se compromete a no lanzar nuevas agresiones. Johnson es un patético de primera.

3.- Orbán carga contra Zelensky tras los reproches del líder de Ucrania por la posición de Hungría. Este país, siendo de la OTAN, se declara neutral.

4.- El presidente alemán advierte de que los «tiempos duros» no han hecho más que empezar.

Mientras tanto en Ucrania, o lo que queda de ella, las declaraciones rimbombantes se suceden; la prioridad para Zelensky hoy es estar en la ceremonia de los Oscar.

– Las Fuerzas Armadas de Ucrania «explicaron» por qué el ejército ruso atacó el depósito de petróleo y la planta blindada en Lvov. Los misiles volaban «en dirección al presidente estadounidense Joe Biden», que estaba en Varsovia. Ahora entiendo porqué Biden no quiso pasar la frontera, le tuvo miedo a los misiles rusos, en todo caso, les desbarataron todos los depósitos.

– Kiev llama al boicot de Auchan, Leroy Merlin y Decathlon por no marcharse de Rusia. Los ucranianos apenas pueden manejar lo que les queda de economía y pretenden manejar empresas extranjeras sobre territorio ruso. Tienen un serio problema de comprensión de la realidad.

– Kiev advierte que «ningún país» reconocerá un «referéndum ilegal» en Donbass. Los ucranianos deberían reflexionar mejor, poco importa lo que diga o no diga la ‘comunidad internacional’, la vez pasada (2014, y luego de un golpe de Estado, los ucronazis comenzaron la guerra), pues ahora es con otros Estados, y las condiciones las coloca el ganador.

– ‘El referéndum para unirse a Rusia puede celebrarse en la RPL [República Popular de Luganks] en un futuro próximo’, señaló el jefe de la república Leonid Pasechnik (No se dejó esperar la respuesta de Luganks).

– Los servicios de inteligencia de Ucrania aseguran que «Rusia busca dividir al país en dos». Y se hacen llamar servicio de Inteligencia; aquí en Cuba hasta los pioneros saben que el este y el sur del río Dniéper, es ruso.

– Tropas rusas avanzan al este desde Karkov y Mariúpol para cercar a los ucranianos. CNN entendió lo contrario, se equivocó de bando, para la CNN en una semana más, los ucranianos asaltan Moscú.

EN EL TERRENO MILITAR

Si bien es cierto los primero 15 días hubo combates, de ahí las bajas de 1.351 fallecidos del lado ruso en el mes, en los últimos días, los ucranianos han sido duramente golpeados; depósitos de combustibles estratégicos, baterías antimisiles (creo que le quedan cuatro S-300), rendiciones en cantidades.

Ayer la ciudad de Slavutych, de 24.685 habitantes, se entregó sin combate, y fue cercado completamente Chernihiv. Rusia no quiere asaltar las grandes ciudades cabeceras de regiones (Oblast); conminan a las autoridades del lugar (Chernihiv, Sumy, Zaporizhzhia, Dnipro, Kahrkiv, Mykoliav) a que las entreguen.

Por el lado del Donbass, no hay diálogo posible, y es ahí donde se están desarrollando los principales frentes de combate; en todos se ha avanzado, de Donetsk al oeste y el norte.

En Mariúpol, solo queda la limpieza total; están divididos en grupos pequeños tratando de salir. Hoy entró una columna de tanques a Mariúpol para sacarlos de su madriguera, ya varios fueron capturados hoy, y también hay muertos, ellos saben que deben salir desarmados, el que aparece armado, se le enfrenta.

Hoy se supo y se regó por toda la red, cómo oficiales o soldados ucranianos torturaron y balearon en los pies y piernas a varios prisioneros rusos, el video se encuentra en Internet, no en Facebook, porque lo censura, pero es evidente el crimen de guerra, muchos quedaron allí y se supone que murieron tiroteados o bien desangrados. Es un video atroz, porque -y lo decía en otros TOM-, es una obligación moral ante todo, pero también tiene que ver con el código militar, tú no puedes ni debes maltratar a un prisionero. En el mismo momento, salía otro video, con soldados ucranianos detenidos por los rusos, hasta un par de bromas les hicieron, sin humillarlos, sin maltratarlos, el otro video, será una prueba más para acusar a Ucrania y sus mandos militares, de crímenes de guerra.

En relación a lo sucedido, en Rusia, el presidente del Comité de Investigación de la Federación Rusa Bastrykin, dio instrucciones de establecer todas las circunstancias de los malos tratos de los nacionalistas ucranianos con los soldados rusos capturados. Serán perseguidos y enjuiciados.

Se supieron algunas declaraciones de parte de Zelensky hoy por la tarde, que grafican la situación en que se encuentra Ucrania hoy en día. «…En cuanto a la exigencia rusa de que Ucrania reconozca a la península de Crimea como parte de Rusia y la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, Zelensky dijo que es un tema que ‘debe abordarse y resolverse'», según recoge la agencia EFE de la citada entrevista. «Digo que es un compromiso. Volvamos a antes de que empezó todo esto (el 24 de febrero) y trataremos de resolver el complejo tema del Donbass», afirma. Zelenski señaló además que otros puntos que están en la mesa de negociación con Rusia como la protección del idioma ruso en Ucrania están siendo discutidos, pero explica que está dispuesto a aceptar un compromiso. Podría tener la fórmula de un mutuo «respeto a los idiomas de los ciudadanos de países vecinos», indica.

Zelensky se equivoca, como lo ha hecho toda la Ucrania filo nazista, ellos querían ser peores que los polacos, europeos de alta clase, obviamente de Kiev para el oeste, mientras explotaban el este rico, porque no sé si lo saben, que el grueso del PIB ucraniano es el este y el sur del país. Pretendiendo aquello, se presentaban como el mejor lugar para atacar y desestabilizar a Rusia; mal cálculo hicieron, por muchas razones. No supieron observar bien.

Rusia ha preparado esta situación desde hace mucho, en el 2008 le dio una clase de galletazo a Georgia (EEUU) y Rusia se dio cuenta, los EEUU no harán nada, luego en el 2017 en Siria, demostraron sus capacidades militares a grande escala, todos esos misiles de nueva generación que vemos hoy, hicieron su prueba de fuego en Siria, hoy mismo aparecieron con algo nuevo, las fuerzas rusas utilizan el sistema de ingeniería para minería remota (ISDM) «Agricultura» cerca de Karkov. Los había visto en ejercicios, recién en 2021, ahora los vi en combate ¿por qué entraron hoy?, porque no existe ningún poder de fuego aéreo que pueda alcanzarlos.

Foto: El ISDM «Agricultura»

Rusia no comienza las guerras, las termina. ¿Hoy, está más cerca Rusia de Kiev o Ucrania de Moscú?, si tienes la respuesta, entonces estamos claros.

Por Fidelista por Siempre