La entente chino-rusa desplaza las placas tectónicas de la política mundial

Por M. K. Bhadrakumar

La visita de Estado del presidente ruso, Vladimir Putin, a China subrayó que la elección de las dos superpotencias de alinearse al estilo de una entente ha ganado terreno. No cumple con las obligaciones militares explícitas de apoyo y, sin embargo, tampoco descarta por completo el apoyo militar. Al adoptar una forma de ambigüedad estratégica, les proporciona los medios óptimos para hacer frente a la amenaza común que enfrentan por parte de los Estados Unidos a través del prisma de la acción colectiva, al tiempo que preservan la autonomía para la acción independiente que persigue intereses específicos.

La importancia trascendental de las conversaciones en Pekín radica en que la base del entendimiento estratégico que se acumula constantemente en el esfuerzo de modelización de la entente Rusia-China, se ha convertido en una opción de alineación más efectiva que en una alianza formal, para equilibrar la estrategia de contención dual de Estados Unidos.

La entente permite tanto a Rusia como a China encontrar un punto medio entre la trampa y la disuasión. Al mismo tiempo, se espera que la ambigüedad estratégica inherente a estos dos objetivos, aparentemente contradictorios de una entente, sea un componente clave de su éxito como estrategia de alineación.

La agencia estatal de noticias rusa Tass informó desde Pekín el jueves que «se espera que el tema central sea la crisis de Ucrania» y la fiesta informal del té y una cena en el formato restringido entre Xi y Putin serían «la parte más importante de las conversaciones de Pekín», en las que los dos presidentes mantendrían «conversaciones sustanciales sobre Ucrania».

En su declaración a los medios de comunicación tras las conversaciones, Xi Jinping dejó claro el principio rector. Dijo: «La idea de la amistad se ha arraigado profundamente en nuestra mentalidad… También demostramos un apoyo mutuo y decidido en asuntos relacionados con los intereses fundamentales de ambas partes y abordamos las preocupaciones actuales de cada uno. Este es el pilar principal de la asociación integral Rusia-China y de la cooperación estratégica para una nueva era».

Xi agregó: «China y Rusia creen que la crisis de Ucrania debe resolverse por medios políticos (…) Este enfoque tiene como objetivo dar forma a una nueva arquitectura de seguridad equilibrada, eficaz y sostenible».

Putin respondió que Moscú evalúa positivamente el plan chino. Dijo a la agencia de noticias Xinhua en una entrevista que Pekín es muy consciente de las causas fundamentales y la importancia geopolítica global de este conflicto. Y las ideas y propuestas registradas en el documento atestiguan el «sincero deseo de nuestros amigos chinos de ayudar a estabilizar la situación», dijo Putin.

La confianza mutua es tal que la actual ofensiva rusa en Járkov comenzó el 10 de mayo, solo seis días antes del viaje de Putin a China. Pekín sabe que es un momento decisivo en la guerra: Moscú está a solo tres o cuatro minutos de distancia en un ataque con misiles si la OTAN obtiene acceso a la ciudad.

En particular, la declaración conjunta emitida después de la visita de Putin afirma que para «una solución sostenible de la crisis ucraniana, es necesario eliminar sus causas profundas». Yendo más allá de la polémica cuestión de la expansión de la OTAN, el documento de 7.000 palabras atacó por primera vez la demolición de monumentos al Ejército Rojo en Ucrania y en toda Europa y la rehabilitación del fascismo.

Pekín intuye que Rusia ha ganado ventaja en la guerra. De hecho, si la OTAN sufriera una derrota en Ucrania, tendría profundas consecuencias para el sistema transatlántico y la inclinación de Estados Unidos a arriesgarse a otra confrontación en Asia-Pacífico (Curiosamente, el ministro de Relaciones Exteriores saliente de Taiwán, Joseph Wu, dijo en una entrevista con Associated Press que la visita de Putin a China testificó que Rusia y China «se ayudan mutuamente a expandir su alcance territorial»).

China es consciente de las discrepancias en la alianza euroatlántica y está desarrollando deliberadamente una estrecha relación con partes de Europa continental. Este fue el leitmotiv de la reciente gira de Xi por Francia, Serbia y Hungría, como lo demuestra la reacción nerviosa en Washington y Londres.

China espera ganar el mayor tiempo posible para mantener a raya el punto álgido en Taiwán. China no se hace ilusiones de que su confrontación con Estados Unidos sea de naturaleza estratégica y en su núcleo radica el objetivo de Washington de controlar el acceso a los recursos y mercados del mundo e imponer los estándares globales en la cuarta revolución industrial.

A diferencia de Rusia, China no lleva ningún bagaje en sus relaciones con Europa. Y las prioridades europeas tampoco radican en enredarse en una confrontación entre Estados Unidos y China. Las élites europeas aún no están considerando ninguna nueva política, pero es probable que esto cambie después de las elecciones al Parlamento Europeo (del 6 al 8 de junio), ya que se ven presionadas para encontrar un compromiso con Rusia derivado de los crecientes costos económicos asociados con el gasto en defensa, lo que profundiza la preocupación por la perspectiva de un conflicto directo con Rusia en medio de la creciente conciencia de que Rusia no puede ser derrotada, y un despertar de la opinión pública de que el gasto europeo en Ucrania está financiando el complejo militar-industrial estadounidense.

China espera que todo esto tenga un efecto saludable en la seguridad internacional a corto plazo. La conclusión es que China tiene mucho en juego en una relación armoniosa con Europa, que es un socio económico crucial, solo superado por la ASEAN. Como escribió un experto ruso la semana pasada, «China cree sinceramente que la economía juega un papel central en la política mundial. A pesar de sus raíces antiguas, la cultura de la política exterior china es también un producto del pensamiento marxista, en el que la base económica es vital en relación con la superestructura política».

En pocas palabras, Pekín cuenta con que la profundización de sus lazos económicos con la UE es la forma más segura de alentar a las principales potencias europeas a frenar las estrategias aventureras e intervencionistas unilaterales de Estados Unidos en la política mundial.

La dialéctica que opera en la entente chino-rusa no puede entenderse adecuadamente si las narrativas occidentales siguen contando los árboles, pero sólo para perder de vista el panorama general de los bosques madereros. Por cierto, uno de los factores que han contribuido al éxito de la «desdolarización» del sistema de pagos ruso-chino es que Estados Unidos ha perdido sus medios para controlar el tráfico a través de esa vasta frontera de 4.209,3 km y se mantiene cada vez más adivinando lo que sucede.

El tiempo está del lado de Rusia y China. La seriedad de su alianza ya es contagiosa; los países más remotos del sur global acuden a ellos. Una fuerte presencia rusa a lo largo de la costa atlántica de África occidental es ahora solo cuestión de tiempo. La intensificación de la coordinación de la política exterior entre Moscú y Pekín significa que se están moviendo en tándem, al mismo tiempo que persiguen políticas exteriores independientes y les permiten aprovechar intereses específicos.

Xi afirmó en su comunicado de prensa que China y Rusia están comprometidas con la coordinación estratégica como base de las relaciones y dirigen la gobernanza global en la dirección correcta. Por otro lado, Putin destacó que las dos grandes potencias han mantenido una estrecha coordinación en el escenario internacional y se comprometen conjuntamente a promover el establecimiento de un orden mundial multipolar más democrático.

El componente simbólico de la visita de Putin a China, al ser su primer viaje después de la toma de posesión, es de gran importancia. Los chinos leen perfectamente todas estas señales y aprecian plenamente que Putin está enviando un mensaje al mundo sobre sus prioridades y la fuerza de sus lazos personales con Xi.

La declaración conjunta, que significa una profundización de la relación estratégica, menciona los planes para intensificar los lazos militares y cómo la cooperación en el sector de defensa entre las dos naciones ha mejorado la seguridad regional y global.

Y lo que es más importante, se criticó a Estados Unidos. La declaración conjunta dice: «Estados Unidos todavía piensa en términos de la Guerra Fría y se guía por la lógica de la confrontación de bloques, poniendo la seguridad de los ‘grupos estrechos’ por encima de la seguridad y la estabilidad regionales, lo que crea una amenaza para la seguridad de todos los países de la región. Estados Unidos debe abandonar este comportamiento».

La declaración conjunta también «condenó las iniciativas sobre la confiscación de activos y propiedades de Estados extranjeros y enfatizó el derecho de dichos Estados a aplicar medidas de represalia de acuerdo con las normas legales internacionales«, una clara referencia a los movimientos occidentales para redirigir las ganancias de los activos rusos congelados o de los propios activos, para ayudar a Ucrania. China está en guardia, como lo demuestra su constante reducción de las tenencias de bonos del Tesoro de EE.UU. y la adición de más y más oro a sus reservas de lo que había hecho en casi 50 años.

Columna publicada originalmente el 19 de 2024 en el blog del autor.

Fotografía: El presidente chino, Xi Jinping (izq.), recibió al presidente ruso, Vladimir Putin, en la plaza frente a la puerta este del Gran Palacio del Pueblo antes de la ceremonia de bienvenida y las conversaciones, Beijing, 16 de mayo de 2024.

