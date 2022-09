“La guinda de la torta”: Ximena Rincón culpa a la Nueva Constitución de las agresiones de Gonzalo de la Carrera en el Congreso

«La propuesta de la Convención claramente no ha unido al país», expresó la senadora Ximena Rincón en sus comentarios con respecto a los golpes del diputado Gonzalo de la Carrera.

«Es de verdad lamentable la forma en que se resuelven las diferencias. No puede ser que un diputado agreda a otro cuando no ha actuado bien y eso es algo que tenemos que condenar. Paremos la violencia», comenzó diciendo en un video la senadora Rincón.

Continuó diciendo que en «este proceso constituyente, la propuesta de la Convención, claramente no ha unido al país. No puede ser que terminemos a combos«.

«En la Cámara de Diputados hay un espectáculo. ¿Por qué? Porque hay diferencias. Las diferencias se resuelven conversando, pensando en el país, en lo que le queremos ofrecer a hombre y mujeres de nuestra patria», agregó.

La congresista simpatizante del rechazo, cerró diciendo que «esta propuesta nos está enfrentando, y hacemos un llamado a todos y a todas, a guardar las formas, a ser respetuosos. Lo que ha hecho el diputado De la Carrera agrediendo a nuestro diputado del Maule, Alexis Sepúlveda, no corresponde».

Los hechos

El diputado Gonzalo de la Carrera golpeó este martes al vicepresidente de la Cámara Alexis Sepúlveda. Todo se gestó durante la sesión donde insultó a la ministra del Interior, Izkia Siches, hecho que no pasó inadvertida por la diputada Marcela Riquelme, quien a su turno de las intervenciones lo increpó.

Según los relatos posteriores, el parlamentario de la ultraderecha se acercó a Riquelme insultándola, tratando de estúpida, momento en que intercedió Sepúlveda, quien finalmente recibió combos.

La situación del diputado de la Carrera no tenía relación alguna con el proceso constituyente que vive el País, así como el historial de numerosos hechos que acumula, incluido una acusación en el comité de ética en el marco de la discusión “Chao Dicom”, sin embargo, la senadora Rincón, lo relacionó.

Reacciones: “La guinda de la torta”

La desatinada publicación de Ximena Rincón tuvo cientos de comentarios emplazándola por el desatino. Algunos de ellos:

La diputada Camila Rojas, señaló: “Hubo una diputada y un diputado agredidos. De la Carrera es agresivo y de derecha previo al proceso constituyente. Y si, el 5 seguiremos siendo un solo país, por eso sería ideal que evite este tipo de asociaciones deshonestas”.

La diputada Emilia Schneider, le indicó: “De la Carrera agredió a 2 [email protected] No se entiende de qué habla senadora, no juegue al empate porque lo ocurrido es grave y asuma que en el rechazo conviven con sectores violentos y que dañan la democracia. Por eso no han podido ofrecerle una hoja de ruta clara a Chile”.

Carlos Riquelme: “La guinda de la torta. Ximena Rincón culpa a la Nueva Constitución de la agresión de Gonzalo de la Carrera a diputado Alexis Sepúlveda”.

Daniel Ibañez: “Ximena, esto ya se le fue de las manos. Se entiende que usted está por el rechazo, tiene sus intereses ahí, pero ya basta de mentir y de tratar de culpar de todos los males a una constitución que aún ni siquiera se aprueba. Basta”

Nicole Saavedra: “Al parecer usted lo único que sabe hacer es justificar. Esta insinuación a la NC es totalmente absurda”.

Flavio Díaz: “Permiso, pero este «argumento» es una ofensa gratuita a la inteligencia de las personas. Senadora Rincón usted llegó al sótano, espero con ansias no verla más en política”.

Joni Jara: “Usted fomenta el odio señora, difundiendo falsedades y cuestionando Twitts antiguos, q tiene que ver la propuesta, son ustedes los q han mostrado su peor cara, la del rechazo, la de la Carrera, usted está con ellos, deje de tomar palco!”