La lista de Boric: Las 37 obras de su Gobierno

Día a día las encuestas arrojan que la aprobación del presidente Gabriel Boric va en caída libre, que su gestión no es valorada por el pueblo, la ciudadanía y menos el poder empresarial. Que haber ocupado mucha energía en el plebiscito de salida del proyecto constitucional le jugó en contra; que hay incapacidad en los equipos gubernamentales para hacer carne el proyecto de gobierno ofrecido al país.

Atravesamos un período crítico nacional e internacional económicamente hablando; sin embargo, se tiene el coraje de continuar, quizás de manera silenciosa, ya que las encuestas muestran solo la valoración del presidente, pero nada se dice de lo que a continuación señalamos, como por ejemplo: logros, beneficios y resultados, materializados hasta el momento en su administración, en diversas esferas que terminan beneficiando al país en su conjunto.

-Eliminación del copago de Fonasa, permite a los beneficiarios y beneficiarias de Fonasa, pertenecientes a los tramos C y D, acceder gratuitamente a las atenciones en el sistema público de salud: Plan AUGE/GES, urgencias que requieren hospitalización, medicamentos, prótesis, tratamientos odontológicos y de salud mental, así como programas especiales (cirugía bariátrica, fertilización in vitro), entre otros.

-Incremento del sueldo mínimo a $400.000. Es el alza más significativa de los últimos treinta años.

-Dar urgencia a la ley de 40 horas laborales.

-Detención de Carlos González Vaca, venezolano de 33 años -oriundo de Caracas-, apodado «Estrella», sindicado como líder del brazo operativo del Tren de Aragua en Chile, y quien sería mano derecha del líder de la organización en Venezuela.

-Detención de Héctor Llaitul, líder de la CAM.

-Gabriel Boric aparece con una mayor eficacia legislativa, en comparación a sus dos antecesores, alcanzando un 41,66% de aprobación de sus proyectos en los primeros 200 días de su gobierno, con 10 publicaciones de ley de 24 iniciativas presentadas. Le sigue Michelle Bachelet con 12 de 36 (33,33%) y en tercer lugar Sebastián Piñera con sólo tres proyectos que se convirtieron en ley de los 35 que ingresó al Parlamento (8,57%) durante ese período de tiempo (El Desconcierto; 27/09/2022).

-Plan histórico para E.F.E, que contempla la compra de trenes, la habilitación de estaciones patrimoniales y el establecimiento de nuevas paradas y frecuencias, etc. Será materializado para las regiones de O’Higgins, Maule y Ñuble.

-Entrega de asignación familiar más alta de la historia de nuestro país.

-Ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos.

-Programa Chile para todas.

-Proyecto de creación del Ministerio de Seguridad Pública.

-Más de 200.000 Mipymes beneficiadas con apoyo estatal.

-El Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través del Sistema Elige Vivir Sano concretó un acuerdo con la Corporación Observatorio del Mercado Alimentario (Codema) y la Asociación Chilena de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF) para financiar la creación de 70 microbancos de alimentos en las 16 regiones del país, los que permitirán la entrega de frutas y verduras a personas y familias que más lo necesitan.

-Programa Reactivación e Innovación: apoyo a 90 empresas con una inversión de US$4.000 millones.

-Construcción de la futura Línea 9 del Metro de Santiago, cuyo recorrido de norte a sur pasará por el Hospital Clínico San Borja Arriarán, el Parque Intercomunal Víctor Jara, las poblaciones La Legua, La Legua Emergencia y Antigua Legua, la Municipalidad de La Granja, el Hospital Padre Hurtado, el Campus Antumapu perteneciente a la Universidad de Chile y la Municipalidad de La Pintana.

-Programa Chile apoya tu comuna, que cuenta con más de 600 proyectos.

-Plan de adquisiciones nuestro norte, equipamientos necesarios para fortalecer el accionar policial, lo que sr traduce en una inversión de más de $1.700 millones.

-Plan Regional de Seguridad Pública en Tarapacá, que tiene priorizado cuatro delitos: homicidios, infracción a Ley 20.000, robo con violencia e intimidación y violencia intrafamiliar. Junto a ello, el plan con 26 instituciones participantes y 58 compromisos, considera los sectores comerciales con alto nivel de delitos e incivilidades, control migratorio y la ebriedad y el consumo de alcohol en la vía pública, como otra de las incivilidades.

-Maestros/as para viviendas de calidad, es el resultado de la alianza entre los ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Vivienda y Urbanismo, Sence, ChileValora, y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y consta de una oferta de 8.075 cupos para cursos de capacitación sin costo que serán implementados a través de la línea sectorial de construcción de los Programas Formación para el Trabajo y Becas Laborales del Sence.

-Programa de recuperación de espacios públicos.

-Bono Extraordinario Chile Apoya de Invierno es un aporte de $120.000 que permite, al 35% de la población que más lo necesita, enfrentar el alza de los alimentos y de servicios básicos, como el agua, la luz o el gas. Este bono no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no es imponible ni tributable y no tiene descuento alguno.

-Permiso Postnatal Parental, extenderá este permiso hasta 60 días a quienes terminaron su permiso desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre.

– Plan Gas de Chile, permite al 40% de las familias más vulnerables acceder a gas licuado a un precio rebajado.

– Ley N° 21.472 (PEC II) crea nuevo fondo de estabilización de tarifas eléctricas, que crea un fondo de estabilización de tarifas y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de la electricidad para clientes sometidos a regulación de precios. Esta nueva ley viene a complementar el mecanismo de estabilización establecido en la Ley 21.185 (y que hoy conocemos como PEC 1), cuyo fondo de estabilización de US$1.350 millones fue agotado antes de lo previsto. Según los informes técnicos, de no haber mediado esta ley, la tarifa a clientes regulados se habría incrementado entre 40-45% durante el segundo semestre de este año.

-Suscripción del Acuerdo de Escazú, el cual reconoce cuatro Derechos Humanos claves para que la ciudadanía pueda defender su entorno de una manera efectiva y libre de amenazas e inseguridades, estos derechos son:

i) El derecho a acceder a la información ambiental para saber cuestiones indispensables para nuestro día a día, como cuál es la calidad del aire que respiramos o del agua que estamos tomando.

ii) El derecho a ser tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones que puedan afectar a nuestro medio ambiente, contando con mecanismos de participación directa y efectiva, donde asegurarnos de que nuestra voz sí sea escuchada.

iii) El derecho a acceder a la justicia en caso de que uno de esos derechos se vea vulnerado.

iv) El derecho a alzar la voz y comunicar lo que está pasando en nuestro ambiente en un entorno seguro y propicio, libre de amenazas e inseguridades.

-Comité Interministerial de Hidrógeno Verde, busca hacer de esta industria una pieza clave para enfrentar los desafíos de descarbonización del país, para avanzar en materia de diversificación y sofisticación productiva y como fuente de impulso para la ciencia y la tecnología, vinculando su despliegue con la investigación y desarrollo local, abordándolo desde distintas dimensiones con un fuerte desafío en innovación.

-Programa Fortalecimiento de Barrios Comerciales, un apoyo del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), a locales y pequeños negocios para que estos aumenten su competitividad y mejoren su entorno urbano.

-Plan de Emergencia Habitacional, es una estrategia desarrollada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para abordar con sentido de urgencia el déficit habitacional que existe en Chile, ir en apoyo de las personas que más necesitan colaboración del Estado para acceder a una vivienda de calidad y alcanzar la meta de entregar 260 mil viviendas durante el periodo de gobierno.

-Construcción de viviendas industrializadas para proyectos habitacionales. El plan que propone una asociación público-privada está enfocado en la industrialización como un mecanismo que incorpore medios más eficientes, y que potencien la calidad de la construcción a través de procesos repetitivos y trazables. Se enfoca en la construcción de viviendas en dos zonas de la capital: en la comuna de Renca serán 100 las unidades destinadas al arriendo a precio justo, y en Lo Espejo serán 60 los hogares que corresponderán al subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda.

-Reforma tributaria.

-Inversiones en Codelco que rendirán más de 30% en utilidades.

-Chile firmó la creación de «Américas por la Protección del Océano», coalición que tiene por objetivo establecer una red de áreas marinas protegidas ecológicamente interconectadas que abarque desde Canadá hasta Chile. De esta manera, se busca coordinar acciones entre países que comparten salida al Océano Pacífico para contribuir a la protección y sostenibilidad de los ecosistemas, así como mejorar la gobernanza en áreas marinas protegidas.

-Firma del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, con Canadá.

-715 proyectos de manutención de colegios en más de 200 comunas.

-Incremento de las pensiones, para que cada habitante de Chile, de 65 años o más, tendrá derecho a una pensión básica garantizada por el Estado de $250.000.

-Proyecto de ley que prohíbe la tenencia de armas.

-Un total de 172 hectáreas devolvió el Gobierno de Gabriel Boric, a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), a la comunidad mapuche María José Saavedra, ubicada en la comuna de Freire en la región de La Araucanía. Para la compra de tierras, el Ejecutivo dobló el presupuesto de la Conadi, en el marco del plan integral que busca propiciar el diálogo con las comunidades mapuches, “Buen Vivir”.

En definitiva, el gobierno y su presidente han entendido las urgencias que el país necesita cubrir. Quizás, dirán algunos, han sido muy lentos, pero no han perdido la brújula de su proyecto gubernamental, como lo quieren hacer ver ciertos sectores reaccionarios. A pesar de los termocéfalos que imaginan un golpe de Estado para detener este caminar democrático y del preocupante actuar de odio de la ultraderecha en el Congreso, esto no debe hacer mella a los cambios que como chilenos requerimos y que Gabriel Boric debe seguir capitaneando.

Autores: Jorge Molina Araneda y Claudio Marchant Lastra.