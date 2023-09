‘La memoria infinita’ hace historia: Película sobre Augusto Góngora y Paulina Urrutia se posicionó en el número uno de preferencias en cines

“La Memoria Infinita”

“Augusto y Paulina han estado juntos por 25 años. Hace 8 años, él fue diagnosticado con Alzheimer. Una historia de amor y complicidad sobre la memoria e identidad”, relata la presentación de la película.

El destacado periodista, Augusto Góngora, falleció a los 71 años el 19 de mayo de este 2023.

La Memoria Infinita ha sido aplaudida en los festivales de Sundance, Berlín y exhibida en diferentes festivales alrededor del mundo, distribuida mundialmente por MTV Documentary Films, coproducción de Micromundo y Fabula.

“La Memoria Infinita”, es la película de Maite Alberdi (“El agente topo”, “La once”, “El salvavidas”) y debutó recientemente, en el mes de agosto, en salas nacionales, posicionándose en el número uno de las preferencias diarias del público, superando a éxitos como “Barbie” y “Oppenheimer”.

El éxito en las salas de cines

Sólo en su primer día en cartelera, de acuerdo a cifras de la distribuidora Market Chile, el largometraje registró 6.000 espectadores y en su primera semana, la cinta superó los 80 mil espectadores.

Desde Market Chile, han señalado que la presentación de la película, está comportándose como un fenómeno nacional y transversal y “podemos esperar que siga ese curso; el de una película que toca la fibra nacional y ya no es parte de una audiencia determinada, sino que logra un público masivo y en todos los sectores etarios, en todas las regiones”, explica la directora de Market Chile, Alexandra Galvis a TVN.

El mismo medio, destacaba en un reportaje sobre su estreno en cines chilenos, que: “La memoria infinita” se convierte en el documental más exitoso en la historia de Chile.

A fines de agosto,las cifras no solo hacían referencia a un récord para un documental chileno, sino para una película nacional. “La memoria infinita” acumulaba ya más de 80.157 espectadores y sigue su trayectoria en septiembre para convertirse en el éxito del año.

Paulina Urrutia señala que fue Augusto Góngora quien la convenció de la película

En una reciente entrevista con El Mostrador, la actriz chilena y exministra de Cultura, Paulina Urrutia, reveló: “La verdad, siempre me negué a esta película, dije que no hasta el final, el que decidió hacerla fue Augusto”.

Cabe consignar que La memoria infinita, no se centra en el diagnóstico de Góngora, sino que en la relación de la pareja y las contradicciones que conlleva amar a alguien. “Yo me acerqué a ellos por la historia de amor, no me acerqué a ellos por el alzhéimer y no me acerqué a ellos por los personajes que eran”, recalca la directora Maite Alberdi a El Mostrador.

Por otra parte, en medio del éxito de la película, Paulina Urrutia en una entrevista con The Clinic, afirmaba sobre el impresionante recibimiento del público: “Ha sido muy impresionante, por ejemplo, que la vea tanta gente joven. Y eso, indistintamente, sea en Chile o en otras partes del mundo, me sorprendió muchísimo. No podía creerlo, porque es una historia de viejos, además de una enfermedad”.

También señala en la entrevista: “La Maite (Alberdi) siempre lo dice: esta no es una película acerca del olvido y del terror que genera el olvidarnos, sino un ejercicio de memoria. Entonces, es una película en donde el Alzheimer no es el foco, tampoco la memoria ni el olvido, sino justamente lo que permanece en las personas que padecen de esta enfermedad y que hace activos a quienes estamos en su entorno, que es el ejercicio de memoria permanente que hacemos con ellos para poder salir adelante de la enfermedad. Lo más bonito es eso, que son dos personas que tienen como dificultad esta enfermedad, pero no es una película que trate sobre ella”.

Finalmente, indica en la entrevista: “También habla de la conexión, de que somos personas que en nuestro desarrollo profesional y personal hemos sido parte también de la historia y del desarrollo de nuestro país. Entonces, la conexión es inmediata: es la historia de ellos, nuestra historia, pero es también la historia de cada uno y del país. Eso es muy bello, porque es lo que hace el arte por excelencia: que tú te veas y te reconozcas ahí”.

