La ofensiva del Estado policial y la muerte de los carabineros

Por MPMR

La muerte de los tres carabineros logró que los pequeños matices entre el oficialismo y la oposición quedaran atrás; hoy tenemos un consenso total entre ellos para la represión, profundizando y perfeccionando el Estado policial. El gran capital se ha dado a la tarea a través de sus sirvientes en La Moneda, el Congreso y el poder judicial de crear las mejores condiciones para la explotación y el robo de nuestros recursos, que en dos años ha lanzado una “bomba de racimo” de leyes represivas en contra del movimiento social y popular, y contra todas las demandas básicas de la población: sueldos dignos, pensiones, salud, vivienda, educación y otras.

Para aplicar esas leyes necesitan de aparatos policiales y militares que obedezcan sin reparos las ordenes de impedir la protesta, las huelgas o cualquier manifestación que atente contra sus intereses. Debe quedar claro, que esto ha sido con la absoluta anuencia del Gobierno y su coalición, la Concertación, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Esa es la razón por la que han venido respaldando, cada vez con más fuerza, a las instituciones policiales y militares y en particular al General Director de Carabineros y “violador de los derechos humanos”, Ricardo Yañez, llegando a suspender la formalización que se debía realizar este 7 de mayo por los graves crímenes durante la Revuelta Popular. La doctrina “implementada” por la Ministra del interior, de que tenía que irse antes de ser formalizado, duró nada; hoy simplemente han dicho que no le van a pedir la renuncia y debe continuar en el cargo. La única lectura que se puede hacer es que el gobierno de Boric ha respaldado los asesinatos de aproximadamente 40 personas durante la revuelta popular, las 450 mutilaciones de los ojos, los abusos, golpizas, encarcelamientos y torturas; no hay nada que debatir, esta coalición del Frente Amplio y el Partido Comunista en La Moneda, que inmoviliza, frena o reconduce convenientemente el accionar de organizaciones sindicales, estudiantiles y poblacionales, es de momento, la mejor garantía al gran capital de la sobrevivencia y profundización del régimen que les enriquece.

Esta nueva ofensiva se ha aprovechado de la muerte de los tres carabineros para sacar adelante todas las leyes que le faltaban para oprimir de mejor manera, se aprovecharon de los uniformados y del dolor de sus familiares para dar manga ancha al apaleo y el gatillo fácil. Esto también da chipe libre para imponer largas condenas a los presos políticos mapuche, en particular a Héctor Llaitul. Le van a dar legalidad a la represión de las movilizaciones sociales, desalojos de los campamentos, hostigamiento a las trabajadoras y trabajadores y una represión sin límite al pueblo Mapuche.

Durante las próximas semanas veremos a través de los medios de comunicación una campaña de mentiras, acusaciones y tergiversaciones, todas destinadas a influir en la conciencia de la gente; los matinales van a disparar contra cualquiera que se cruce a los propósitos del Estado policial. La criminalización de la protesta social aumentará exponencialmente, los carabineros se “empoderarán” de su rol de verdugos, lo cual nos exige actuar con mayor organización, planificación y unidad.

Se convierte en una exigencia la necesidad de difundir las verdades sobre las consecuencias que traerá esta nueva ofensiva para las organizaciones sociales, populares y revolucionarias; debemos difundir a través de la propaganda, foros, charlas y acciones audaces las verdades que al menos permitan contrarrestar en parte las mentiras que se van a propagar.

Lo reiteramos, la unidad de las fuerzas populares y revolucionarias junto al pueblo es lo que nos va a permitir derrotar esta nueva ofensiva de la burguesía y sus lacayos del gobierno y la “oposición”. La movilización de todos y todas hará fracasar esta arremetida criminal.

Los y las rodriguistas estaremos siempre en el lugar de las luchas justas; las y los verdaderos comunistas estaremos siempre al lado de la clase obrera, luchando codo a codo con sus hijos e hijas.

A derrotar la ofensiva criminal

Unidad de los que luchan

Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez

Declaración publicada originalmente el 30 de abril de 2024 en El Rodriguista.

