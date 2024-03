Las cartas del Piñerismo para las municipales

El próximo 10 de abril vence el plazo dispuesto por el Servel para que las coaliciones políticas puedan inscribir pactos electorales y primarias en vistas a las elecciones municipales y de gobernadores previstas para el 27 de octubre.

Por tal motivo, tanto los partidos del oficialismo como los de la derecha han venido desarrollando negociaciones para definir dónde y con quiénes van a ir a competir en los comicios.

Bajo ese contexto, en Chile Vamos, se han impulsado las candidaturas de varias figuras y rostros conocidos por su rol en alguna de las gestiones del expresidente Sebastián Piñera, fallecido el pasado 06 de febrero.

Se trata de unos comicios clave para las pretensiones de la derecha, en el que buscan no sólo recuperar municipios y gobernaciones emblemáticas, sino fortalecerse y sumar apoyos para recuperar la Presidencia de la República.

Con el fin de dar garantías a la unidad opositora, un conjunto de figuras del llamado “Piñerismo” han logrado imponerse en las negociaciones y acuerdos.

Rodrigo Delgado en Maipú

Para Maipú, la segunda comuna más grande de la Región Metropolitana que actualmente se encuentra bajo la administración del oficialismo a cargo de Tomás Vodanovic (RD), desde la UDI confirmaron la candidatura de Rodrigo Delgado, quien ejerció como ministro del Interior durante el segundo periodo presidencial de Piñera.

Al ser consultada por el exalcalde de Estación Central, la secretaria general de la colectividad, María José «la pepa» Hoffmann, señaló que «Rodrigo Delgado, es nuestro candidato regalón. La verdad es que tiene muy buenos puntos, marca muy bien en varias comunas«, indicó.

Sin embargo, su gestión como alcalde de Estación Central (diciembre de 2008 hasta noviembre de 2020) ha estado en el centro de la polémica, especialmente por la construcción de múltiples edificios hiperdensos -más conocidos como “guetos verticales”-, los que hasta la fecha han provocado en la comuna problemáticas de urbanismo, vivienda y seguridad.

Un informe de la Dirección de Obras Municipales de Estación Central -y al que El Ciudadano tuvo acceso-, detalla que entre los años 2011 y 2020, la Municipalidad recaudó $5.782.050.555 en ingresos por permisos de edificación, los que en algunos casos están relacionados con la construcción de “guetos verticales”.

Karla Rubilar en Puente Alto

Karla Rubilar —exministra de Desarrollo Social de Piñera— anunció su candidatura al municipio de Puente Alto dentro del pacto electoral de Chile Vamos.

Muy honrada renuncio al municipio tras invitación de @RNchile Puente Alto a ser su candidata. Urge legislar sobre plazos de renuncia de funcionarios públicos y lo q pueden o no hacer concejales-candidatos a alcaldes. Ahora ¡UNIDAD del sector! https://t.co/0gSL1DkR6V — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) January 10, 2024

A través de sus redes sociales, informó que había renunciado a su cargo en dicha municipalidad y se manifestó «honrada» de ser invitada por Renovación Nacional para ser candidata a la Alcaldía de la comuna, que dejará su compañero de sector Germán Codina.

Indicó que su renuncia busca «proteger su honra y el trabajo de los funcionarios municipales», esto, en referencia a las acusaciones en su contra realizadas por el senador Manuel José Ossandón, quien apoya a su sobrino Felipe Ossandón como candidato a alcalde de Puente Alt, y quien la acusó de ser una candidata «pagada por el municipio».

«La candidata (Karla Rubilar) fue contratada, es candidata pagada por el municipio y que llegó con cinco personas que además trabajan, y una de esas personas fue nombrada jefe del departamento comunitario con un tremendo sueldo para dirigir la campaña; ¿Cómo es eso? No hay fair play ahí”, expresó Ossandón en el programa Tolerancia Cero.

Según fuentes cercanas al municipio y quienes solicitaron resguardar su identidad, la contratación a honorarios de Karla Rubilar como coordinadora social -en abril de 2022-, no fue al azar, puesto que, German Codina desde la llegada de Rubilar a la comuna, trato de imponerla como su «mano derecha» ante la Municipalidad y la comunidad puentealtina.

-Ella es la que tenía el contacto directo con los vecinos, como por ejemplo la entrega de contenedores de basura. Era el contacto para «solucionar» problemas de los vecinos, en el sentido de que si necesitan algo, ella lo consigue más rápido. Era quien cortaba los tickets en la puerta del balneario municipal, como una especie de anfitriona. Aparece en las fotos protocolares con Codina. En el desfile de Fiestas Patrias, Codina la sentó a su lado. En el Te Deum fue la que llevó las ofrendas al cura. Durante los almuerzos que se desarrollaron en el Pueblito La Vizcachas, se tomaba fotos con todas las mesas junto al alcalde-, relató esta fuente a El Ciudadano, y quien conoció de cerca la gestión de Rubilar.

Incluso, se interpuso una denuncia ante Contraloría General de la República, con el objetivo de fiscalizar la contratación de Karla Rubilar al interior del municipio. Sin embargo, Contraloría resolvió que no había ninguna irregularidad, ya que, es un cargo de confianza en la administración municipal.

El Ciudadano contactó al departamento de Comunicaciones de la Municipalidad de Puente Alto, quienes confirmaron que Karla Rubilar trabajó a honorarios desde abril del año 2022 como coordinadora social del gabinete, con un sueldo líquido promedio mensual en los 20 meses de $2.672.480, mientras que en abril de 2022 recibió $1.017.900.

Al realizar el cálculo, se puede desprender que en los 21 meses que Rubilar desempeñó funciones en la comuna, el gasto total municipal fue de $54.467.500 -obviamente proveniente de las arcas municipales-.

En un intento por frenar la controversia, en entrevista con La Tercera, Rubilar ofreció una primaria a Felipe Ossandón.

“Voy a ser candidata por Puente Alto y estoy dispuesta a competir en primarias en pos de la unidad del sector”, aseguró la exministra de Piñera.

Cecilia Pérez en La Florida

En La Florida, las apuestas del piñerismo se centran en Cecilia Pérez, exministra del Deporte durante el segundo periodo del fallecido exmandatario y quien actualmente ocupa el cargo de jefa de gabinete del municipio de La Florida, liderado por Rodolfo Carter, de quien es amiga desde hace más de 20 años.

Desde su polémica llegada a La Florida, se ha comentado que Pérez sería una de las opciones para las elecciones municipales de 2024, puesto que el actual alcalde no puede repostular al cargo por el límite legal de reelecciones, por lo que estaría apostando a ser candidato presidencial.

A inicios de marzo, la también ex intendenta dijo a La Segunda sobre una candidatura que «lo estoy reflexionando. Sólo puedo decir que antes, y tal como me lo consultaron muchas personas, incluida la directiva de mi partido, era un no rotundo. Hoy día es parte de una reflexión que por supuesto también se tiene que conversar con la familia».

Según consignó Bio Bío Chile la candidatura de Pérez serviría a la derecha «para hacer un giro de la gestión de Rodolfo Carter, quien es resistido en Chile Vamos por su estilo mediático y pese a que tiene en su equipo a militantes de RN que en su época trabajaron con Mario Desbordes, como Camilo Morán».

Sin embargo, ha trascendido que desde RN no le han puesto a la exministra un plazo para definirse y se barajan los nombres de los concejales Mancilla y Parra, y al actual director de Desarrollo Comunitario de La Florida, Daniel Reyes, como opciones en caso de que Pérez no acepte postularse.

Cabe recordar que la gestión de Pérez al frente del Ministerio de Deporte que cuestionada por acusaciones de irregularidades y agresiones, tal y como consignó este medio en un reportaje.

Daniela Peñaloza en Las Condes

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), ratificó que competirá por la reelección en los próximos comicios municipales previstos para el 27 de octubre, pese a que su administración ha sido muy cuestionada por los múltiples problemas en los que se ha visto envuelta, así como por la irrupción de Marcela Cubillos, como eventual candidata independiente.

Cubillos, exministra de Educación y Medioambiente, fue la primera figura del segundo gobierno del expresidente Piñera en confirmar que competirá en estas municipales.

Su candidatura, según ella misma reconoció, se gestó a partir de los cuestionamientos surgidos respecto a la actual administración, que está siendo investigada por el pago irregular de horas extras y la compra irregular de un Cesfam.

«Yo no quería meterme en la elección municipal (..) Si la idea es poner los esfuerzos donde hay que derrotar a la izquierda, ¿por qué toman tan livianamente en insistir en una candidata que saben que no genera consensos?», señaló Cubillos.

Ante la controversia y tensión generada en las filas de la derecha, en una entrevista con La Tercera publicada el pasado domingo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmó que “todas las personas que tienen liderazgo deben ponerlo a disposición de un proyecto país, teniendo especial preocupación por la unidad del sector”.

“Daniela Peñaloza ha sido una extraordinaria alcaldesa para el tiempo difícil que le ha tocado. Ella tiene el legítimo derecho y la aspiración de ser reelecta en Las Condes. Y, por otro lado, está Marcela Cubillos, quien se planteó como una alternativa. Conversaremos con ambas (sobre) cuál es la mejor definición para nuestro sector”, expresó el también senador.

Tras las declaraciones del timonel de la UDI, la alcaldesa Peñaloza ratificó a la Revista Velvet que continúa firme en su intención de ir por la reelección en Las Condes.

Según la edil, cuenta con el “apoyo y lealtad de la UDI y de todos los partidos de Chile Vamos” y destacó que en los comicios de 2021 hubo una “apuesta” política por ella. “

Sobre el escenario de competir contra Marcela Cubillos en los comicios de octubre, Peñaloza expresó que “es una buena figura, quién lo va a negar”, y el Partido Republicano (PLR) “está en todo su derecho de llevar candidatos”, tanto en Las Condes , como en otras comunas, ya que “es parte de la negociación”.

Sin embargo planteó: “Soy yo la alcaldesa de Chile Vamos y eso no se ha puesto en cuestionamiento. Partí en este cargo hace tres años y medio, con tres niños pequeños; mi guagua entonces tenía un año. Es un rol 24/7, que no te sacas nunca de la cabeza, que ha tenido costos personales, con muchas ausencias y postergaciones, pero fue una decisión familiar».

Sobre la posibilidad de que Chile Vamos se decante por la candidatura de Cubillos en las Condes, la jefa comunal afirmó: “A mí nadie me va a bajar. No habrá ‘cocinas’ a mis espaldas. Yo decido, a mí no me notifican, porque no soy un títere de nadie. Y tampoco será lo que la UDI defina, sino lo que yo determine, y ya lo hice: iré a la reelección municipal sí o sí”.

Sigue leyendo: