Daniela Peñaloza descarta declinar su candidatura por Las Condes: «A mí nadie me va a bajar. No habrá ‘cocinas’ a mis espaldas»

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), ratificó que competirá por la reelección en los próximos comicios municipales previstos para el 27 de octubre, pese a que su administración ha sido muy cuestionada por los múltiples problemas en los que se ha visto envuelta, así como por la irrupción de la Marcela Cubillos, como eventual candidata independiente con el posible respaldo de Chile Vamos.

La candidatura de la exconvencional y exministra de Educación y Medioambiente, durante el segundo gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, podría sumar apoyos dentro de las filas de la UDI, lo que alejaría a Peñaloza de seguir al mando de una de las comunas más cotizadas por la derecha.

De hecho, en una entrevista con La Tercera publicada el pasado domingo, el presidente de la colectividad, Javier Macaya, afirmó que “todas las personas que tienen liderazgo deben ponerlo a disposición de un proyecto país, teniendo especial preocupación por la unidad del sector”.

“Daniela Peñaloza ha sido una extraordinaria alcaldesa para el tiempo difícil que le ha tocado. Ella tiene el legítimo derecho y la aspiración de ser reelecta en Las Condes. Y, por otro lado, está Marcela Cubillos, quien se planteó como una alternativa. Conversaremos con ambas (sobre) cuál es la mejor definición para nuestro sector”, expresó el senador.

Peñaloza: “Soy yo la alcaldesa de Chile Vamos»

Tras las declaraciones del timonel de la UDI, la alcaldesa Peñaloza señaló a la Revista Velvet que continúa firme en su intención de ir por la reelección en Las Condes.

Según la edil, cuenta con el “apoyo y lealtad de la UDI y de todos los partidos de Chile Vamos” y destacó que en los comicios de 2021 hubo una “apuesta” política por ella. “

«Llegué a este lugar compitiendo; no hay razones para que eso cambie. La gestión en Las Condes es exitosa. Tenemos excelentes números en educación pública, en seguridad. Somos una comuna que avanza, que pospandemia abrió los espacios públicos; hemos puesto el foco en salud mental», planteó.

La jefa comunal ratificó que “nada dice” que en la actualidad no deba ir por la reelección a la alcaldía de Las Condes: “No hay ningún motivo“.

Sobre el escenario de competir contra Marcela Cubillos en los comicios de octubre, Peñaloza expresó que “es una buena figura, quién lo va a negar”, y el Partido Republicano (PLR) “está en todo su derecho de llevar candidatos”, tanto en Las Condes , como en otras comunas, ya que “es parte de la negociación”.

Sin embargo planteó: “Soy yo la alcaldesa de Chile Vamos y eso no se ha puesto en cuestionamiento. Partí en este cargo hace tres años y medio, con tres niños pequeños; mi guagua entonces tenía un año. Es un rol 24/7, que no te sacas nunca de la cabeza, que ha tenido costos personales, con muchas ausencias y postergaciones, pero fue una decisión familiar».

«La Municipalidad de Las Condes tiene que ser una plataforma para servirle a los vecinos, no para proyectos individuales ni otras aspiraciones, acotó la psicóloga.

Cabe recordar que Cubillos, quien vive actualmente en España y tiene pensado volver a fines de marzo a Chile, aseguró que su decisión de competir por el sillón municipal de Las Condes responde a «las causas abiertas» que mantiene Peñaloza en la comuna, haciendo referencia a la investigación que lleva a cabo la fiscalía por millonarias irregularidades en el pago de horas extras.

«Yo no quería meterme en la elección municipal (..) Si la idea es poner los esfuerzos donde hay que derrotar a la izquierda, ¿por qué toman tan livianamente en insistir en una candidata que saben que no genera consensos?», señaló Cubillos.

Sobre la posibilidad de que Chile Vamos se decante por candidatura de Cubillos por las Condes, la jefa comunal afirmó: “A mí nadie me va a bajar. No habrá ‘cocinas’ a mis espaldas. Yo decido, a mí no me notifican, porque no soy un títere de nadie. Y tampoco será lo que la UDI defina, sino lo que yo determine, y ya lo hice: iré a la reelección municipal sí o sí”.

