Las insólitas declaraciones de Matías Walker sobre proceso constitucional sin asumir responsabilidades: “Había partido bien y después se desvirtuó”

En el marco del primer proceso constitucional y la propuesta de una nueva Constitución que se llevó a plebiscito el 4 de septiembre de 2022, los senadores Ximena Rincón y Matías Walker protagonizaron un quiebre en el Partido Demócrata Cristiano al promover el rechazo del texto constitucional, argumentando. que este dividió a Chile. La controversia condujo más tarde a la creación de la colectividad política «Demócratas».

El senador Walker enfatizó en julio de 2022 a medios de prensa, que la ciudadanía deseaba una Constitución que resolviera los problemas en lugar de generar nuevos. Argumentó que la unidad y la integridad de la nación chilena eran fundamentales y que este enfoque era respaldado por la mayoría de la población y las encuestas de opinión pública. Rincón, por su parte, expresó su preocupación acerca de la división que la nueva Constitución propuesta por la Convención podría generar, destacando la falta de claridad en la resolución de discrepancias y diferencias, lo que podría afectar a las personas más sencillas del país.

Sin embargo, en una sorprendente transformación política, estos ex concertacionistas que abogaron por el rechazo se han acercado a sectores de derecha. Gloria Hutt, consejera y presidenta del partido Evopoli, que forma parte de Chile Vamos, ha destacado en medios de prensa empresariales, conversaciones en curso con Amarillos y Demócratas. Esto señala un cambio en el panorama político chileno, ya que estos actores políticos buscan nuevas alianzas.

Cabe consignar que en agosto del 2022, Ximena Rincón y Matías Walker encabezaron en el Congreso Nacional, un proyecto de reforma constitucional para modificar el artículo 142 para habilitar un “nuevo proceso constituyente democrático y paritario”, bajo a un mecanismo a definir por el Congreso y que fue presentado al gobierno.

Así fue como en este segundo proceso constitucional de 2023, con una fuerte representación de la derecha y en especial del Partido Republicano, se presentó a fines de octubre una nueva propuesta constitucional que ha sido criticada por sectores democráticos como regresiva y sesgada. Incluso la Comisión Chilena de Derechos Humanos la calificó como «un grave retroceso civilizatorio», y algunos sectores conservadores de centro han señalado que profundizan las diferencias y división del país.

Curiosamente, Rincón y Walker, sin asumir responsabilidades, ahora llaman a aprobar este nuevo texto constitucional, mientras Walker endosa la responsabilidad de la polarización del actual proceso al partido republicano en una reciente entrevista.

Senador Matías Walker y proceso constitucional: “Había partido bien y después se desvirtuó”

El parlamentario de Demócratas sostuvo en una reciente entrevista en “Profundidad de Campos” por TV Senado, que hubo una mala lectura del partido Republicano, de las mayorías en este segundo proceso y que, desde la izquierda, varios “tiraron la toalla”. Sobre los desafíos de su nuevo partido, apuntó a una coalición de centro, citando posibles aliados.

El senador Matías Walker (Demócratas) dijo creer que el colectivo republicano no hizo una lectura correcta de este segundo proceso constitucional y como contraparte, desde la izquierda «tiraron la toalla» ante la imposibilidad de acuerdos.

“Creo que había partido bien este proceso; con el acuerdo por Chile, con las doce bases del proceso constitucional. Después los expertos acordaron un anteproyecto, todos desde Republicanos hasta el partido Comunista (…) y eso de alguna manera, después se desvirtuó”, indicó el parlamentario en Profundidad de Campos de TV Senado.

“Los republicanos han hecho una mala interpretación de su propia votación. Les está pasando lo mismo que a la Democracia Cristiana en los años noventa, que no supo qué hacer con tantos votos que tenían. No han entendido bien que sus votos no tienen que ver con el aborto o el derecho de los padres a educar a los hijos, sino con temas de seguridad. Y sin tener grandes propuestas en seguridad, supieron comunicacionalmente interpretar bien ese anhelo de la gente”, agregó.

Para Walker, el partido Republicano se equivocó al generar debates en lo valórico donde pese a la labor de los expertos y el aporte de Chile Vamos, “la izquierda no estuvo dispuesta a mejorar esa redacción (…) Creo que ahí faltó más voluntad de diálogo, de acuerdo”, describió.

“Como dijo la presidenta Bachelet, no hay que tirar la toalla. Siento que algunos de la izquierda ya tiraron la toalla”, añadió aludiendo también al trabajo de la comisión mixta que pudo dar paso a una nueva intervención de los expertos pero que, sin embargo, este lunes cerró definitivamente el trabajo en torno al texto que ahora será presentado ante el Presidente Gabriel Boric el próximo martes.

Matías Walker actualmente es vicepresidente del partido Demócratas Chile, y estuvo ligado 29 años en la DC. “Siempre pensé que iba a morir siendo demócratacristiano”, reconoció al tiempo que dijo esperar que su ex tienda haga “un proceso de reflexión para definir cómo representar a un electorado de centro, que no quiere los extremos, que quiere acuerdos”.

Por eso apuntó a los desafíos de Demócratas en ese nicho político de centro. “Sabemos que hay una revalorización del centro (…) vamos a tener nuestra primera elección, nuestra primera prueba de fuego, el próximo año cuando compitamos por gobernadores regionales, cores, concejales y alcaldes, en todo el país. Y vamos a competir ojalá formando una coalición de centro con nuestros amigos de Amarillos, que son como primos hermanos”, describió el congresista.

Sobre los “tirones” desde derecha e izquierda, acusó recibo indicando que “no hay nada peor en la política que la irrelevancia. Ya tenemos un partido de centro, vamos a formar una coalición de centro, que ojalá pueda congregar desde la centro izquierda hasta la centro derecha. A Chile le haría bien una coalición de centro que le dé estabilidad”, puntualizó.

