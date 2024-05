Las reacciones al polémico artículo que permite a Carabineros y FF.AA evitar la justicia civil

El álgido debate que giró alrededor de las Reglas de Uso de la Fuerza, terminó por traer más preocupaciones que satisfacciones. El proyecto que finalmente fue aprobado por 14 votos contra 12, contiene un artículo que generó mucha controversia en el oficialismo y preocupación generalizada en la sociedad.

Pese a que el proyecto fue despachado cerca de las 22 horas, las reacciones del mundo político no tardaron en conocerse. Sin ir más lejos, la diputada comunista, Carmen Hertz calificó de «retroceso vergonzoso a las épocas dictatoriales en que la justicia militar fue, entre otras cosas turbias, una herramienta de salvataje de las asociaciones ilícitas de terrorismo de Estado, asesinatos, torturas desapariciones forzadas hechas x funcionarios de las FFAA y de Orden»

Además, agregó que «legislar de manera irresponsable ,a mata caballo sobre un tema tan delicado como las RUF que tienen estándares internacionales muy precisos: la proporcionalidad, racionalidad y legalidad, significa arrodillarse al populismo abyecto y aceptar regresiones graves para el conjunto de la sociedad«.

Por el otro lado, el diputado Luis Sánchez del Partido Republicano, tildó de «acto de justicia» la aprobación del artículo que devuelve a Carabineros y FF.AA. a la Justicia Militar, según indicó Emol.

«Yo creo que es un acto de justicia. Durante mucho tiempo hemos visto un actuar excesivo por parte de los tribunales, por parte de la fiscalía, en cómo tratan a las Fuerzas Armadas, cómo tratan a Carabineros, especialmente aquellos que han salido a la calle a cumplir con su misión, a cumplir con una instrucción que le han dado sus superiores»

Por su parte, la parlamentaria Camila Flores (RN) manifestó su conformidad al respecto, debido a que no existen las mismas garantías para los uniformados, a diferencia de los civiles.

«Nuestros uniformados y particularmente Carabineros de Chile no tienen las mismas garantías que tienen quienes agreden, atacan y asesinan precisamente a nuestros uniformados, porque no hay un Instituto de Derechos Humanos que los esté defendiendo y les esté prestando asesoría jurídica a esos uniformados, porque no existe una defensoría para uniformados, para Fuerzas Armadas y Carabineros«.

Al otro lado de la vereda, el diputado socialista Raúl Leiva, señaló que «en la justicia militar aplica el procedimiento inquisitivo, antiguo, secreto, en donde la misma persona instruye el procedimiento, una misma persona determina diligencias de esa causa, controla su legalidad y además sentencia. Eso sí que es muy retrógrado y la justicia militar está en ese sentido años luz hacia atrás«.

Finalmente, la diputada Alejandra Placencia (PC) se refirió a la reserva de constitucionalidad que anunció el Ejecutivo previo a la votación en la Comisión, expresan que «tenemos bastantes fundamentos como para decir que esto se va a caer en el Tribunal Constitucional. Acá lo que no tenemos que hacer es dar señales equívocas a la ciudadanía y con esto se pretende hacer un punto político, intentar decir que acá se resuelve un problema cuando lo que se está haciendo es profundizarlo«