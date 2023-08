Lautaro Carmona (PC): «Derecha usó a Jackson como excusa para no dialogar con el Gobierno»

El secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió este sábado a la situación política que se ha registrado en el país las últimas semanas, especialmente por la salida de Giorgio Jackson de la cartera de Desarrollo Social.

En entrevista a BíoBío, Carmona valoró la postura tomada por Jackson de renunciar a la cartera, no obstante, apuntó directamente contra la derecha.

«Pareciera que iba a mantener la derecha una justificación para no sentarse a una mesa, porque este era el pretexto para impedir que hubiera reforma previsional, pensión garantizada universal, o sea, muchas políticas públicas que son de elaboración colectiva», expresó durante la entrevista.

Cabe recordar que el ahora exministro estaba en el «ojo del huracán» por el denominado «Caso Convenios», lo que gatilló una acusación constitucional en su contra y ya la bancada del Partido Republicano, con el apoyo de Renovación Nacional y la UDI, había anunciado que presentaría otra.

Al respecto, el secretario del PC manifestó: «Parado en sus zapatos, no sé cuáles fueron las cosas que contrastó para llegar a la conclusión que era mejor renunciar, porque a lo que no ha renunciado, y eso es lo que vale, es al proyecto».

En este sentido, indicó que Jackson será un «aporte desde otra posición» en el proyecto que se emprende desde el gobierno de Gabriel Boric.

«Él va a ser un aporte desde otra posición en el proyecto. La política no se agota en las tareas de gobierno, en las tareas parlamentarias, en las tareas institucionales a nivel de territorio. Están las tareas del movimiento social, del movimiento sindical. Es decir, hay muchos espacios que hace falta tener vocería, tener direccionalidad de trabajo para involucrarlo en un todo. Entonces, eso vamos a saberlo en la tarea que viene ahora para RD, en las misiones que dentro de ese contexto tenga Jackson y otras figuras», señaló el secretario General del PC.

Por otra parte, aseveró que en estos momentos la derecha está utilizando —lo que él llama una correlación favorable — para ejercer un mecanismo de presión hacia el Gobierno de Boric.

«La derecha tiene correlación favorable sobre la base de que el gobierno no es mayoría en el Congreso Nacional. Y como la inmensa mayoría de estas políticas públicas pasan por un debate legislativo, tomó esto como el mecanismo de presión, de chantaje, para hacer lenta la posibilidad de cambios, y ojalá retroceder en lo que son adquisiciones ya contraídas. La derecha está haciendo un uso abusivo de su mayoría circunstancial a nivel parlamentario, para cerrarle todos los caminos y hacer fracasar al gobierno por la vía, no de que no tenga iniciativas y que sean malas, sino por la vía de negarse a darle cualquier pasada», manifestó Carmona.

De igual forma, fue consultado por los tiempos que le falta al gobierno del presidente Boric y las reformas que se están tratando de impulsar a través del diálogo con todos los sectores.

Al respecto, espera que cuente con suficiente tiempo para instalar este tipo de proyectos, que forman parte de sus promesas de campaña.

«Yo espero que eso termine siendo el gran aporte que hizo Jackson de quitarles el motivo, el pretexto, porque la derecha está jugando con los tiempos. Sabe que si esto demora más, entonces vuelta un nuevo ciclo presidencial, y entonces lo postergamos. Al final ¿Cuál es la diferencia entre la super explotación de la dictadura con el PEM y el POJH, con lo que son ahora, cómplices de pensiones miserables? Cuando la gente ha trabajado toda su vida, no logra sacar el 20% como tasa de reemplazo, apenas cubre lo que son las nuevas necesidades que se generan con la adultez mayor, que son medicamentos, consultas médicas, etcétera, etcétera», señaló durante la entrevista.

El pasado jueves, el presidente Gabriel Boric destacó la reunión que se tuvo con la directiva de los partidos políticos de Chile Vamos, con el fin de recuperar el diálogo político por distintos temas.

«Estoy plenamente consciente de lo difícil que ha sido que esta reunión se produzca, para todos. Por lo mismo, creo que es tremendamente positivo que se produzca», expresó el mandatario chileno.

En este sentido, el presidente Boric abogó porque en este encuentro con Chile Vamos se concreten acuerdos para el beneficio del pueblo.

