Libertad Méndez arremete contra élite económica: «Quieren que trabajemos en condiciones injustas y con sueldos de miseria»

La ginecóloga feminista, activista por el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos y actual candidata a convencional constituyente (CC) por el distrito 13, Libertad Méndez, arremetió en las redes en contra del Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía de Castro y el Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, debido a los polémicos y poco acertados dichos de ambos sobre las personas beneficiarias de bonos del gobierno y el tercer retiro del 10%.

En entrevista con Radio Futuro el pasado martes, Ariztía dijo sobre las ayudas entregadas por el Gobierno que «No es fácil decir si ha sido suficiente o no. Yo vivo en el sector agrícola, trabajo con cientos de trabajadores y conozco el tema, pero he estado en una actividad agrícola, donde ha sido declarado esencial por lo que ha habido trabajo y falta gente que no llega a trabajar porque reciben los bonos del Gobierno. Se lo digo así de claro, porque las mismas personas que buscan trabajo así lo explican. Si el Gobierno me está poniendo los bonos, para que voy a salir a trabajar.» señaló el presidente gremial.

Ariztía, además, agregó: «Es el estilo y la idiosincrasia del trabajador chileno y hay que respetarla. Es un estilo de vida de nuestra gente y contra eso no tenemos nada que hacer. El estilo es, que si recibe un bono, posiblemente similar a lo que reciba como sueldo, aunque el sueldo es más alto, tiene la opción de no trabajar y no lo hace. O tiene la opción de trabajar informal, trabaja informal. Le hicimos ver al presidente que busque alternativas de bonos que el trabajador se motive a trabajar, porque o sino nos vamos a quedar con un sistema de bonos y la plata al Estado se le termina.»

Las anteriores declaraciones se suman a lo dicho por el Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, para el medio El Mercurio, el mismo día, sobre el tercer retiro del 10%. «Creemos que el tercer retiro es una mala idea, porque con eso un cuarto de la población quedaría sin fondos para sus futuras pensiones. Además nos crea una situación de cierta dificultad para atraer trabajadores a empleos formales. Vamos a tener que mejorar los ingresos de los trabajadores.» señaló Errazuriz.

Libertad Méndez no pudo quedar indiferente frente a los dichos de estos representantes de la élite económica del país. La candidata a CC demostró su indignación a través de su cuenta de Twitter señalando: «La élite económica nos ve como esclavos. Quieren trabajo en condiciones injustas y sueldos de miseria. Acaso cree que a alguien le alcanza con los bonos? (Si es que llegan) Desconectados de la realidad con injerencia política en base a lo que pueden comprar».

La candidata hizo además un símil con la actitud de algunos candidatos financiados por parte de estos grupos económicos de poder. «He escuchado candidatos que siguen repitiendo soluciones «en la medida de lo posible», soluciones parche. Dicen empatizar con el dolor de la injusticia, pero se niegan a los cambios profundos. Tendrá alguna relación con sus donaciones? Dime quién te financia y te diré qué vas a votar.» sentenció.

Tenemos una oportunidad histórica de cambiar la Constitución desde una convención constituyente elegida 100% por la gente. Es el momento de que nos escuchen. El gobierno no puede seguir ignorando las voluntades ciudadanas acudiendo al TC cuando le conviene. Invito a las distintas candidaturas a empujar con fuerza la Acusación Constitucional contra Piñera. En especial aquellos que dicen que tras 30 años ahora sí van a cambiar las cosas. Tenemos una crisis sanitaria con consecuencias sociales que han traído hambre. Es tiempo de sacar a la élite. Es tiempo de nosotras, de la gente común«, concluyó.