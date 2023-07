Lluvia de críticas y acusaciones a senador Fidel Espinoza: exigen su salida del PS e instan a querellarse en su contra

Los dichos de Fidel Espinoza

En el marco del hurto de computadores desde dependencias del Ministerio de desarrollo Social y la suplantación de identidad del ministro Jackson, el senador del partido Socialista, haciendo la relación con el caso “convenios”, difundió en sus redes sociales: “Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto. Son una red de Sinverguenzas, que ya perdieron el pudor. Renuncia @jackson Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle q me has hecho llegar”

También señaló: “Lo digo con dolor, pero con franqueza Presidente @GabrielBoric porque siempre he dicho que usted es una persona honesta. Si Ud. no saca a esta tropa de Sinverguenzas q tiene a su alrededor, su gobierno se desploma. Esto ya no da para más. Superaron los límites de la frescura”.

El “polémico” Espinoza

Desde hace rato el senador Espinoza viene asumiendo una serie de prácticas que han sido duramente cuestionadas desde expresiones sociales y políticas. Una de ellas, es la operación que viene impulsando la industria salmonera para “modificar” la denominada ley lafkenche, la única normativa que reconoce vía tramitación los espacios costeros de pueblos originarios y ha sido justamente el senador Espinoza, quien encabeza una moción parlamentaria para modificarla en el Congreso de la República. El hecho fue denunciado por diversas comunidades y organizaciones indígenas del sur de Chile.

Otro punto, es la desmarcación y ataques que realizó Espinoza al gobierno contra los intentos por regular las futuras concesiones salmoneras en áreas protegidas en la Ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas y en medio de una agresiva campaña de desinformación impulsada por empresas y transnacionales salmoneras, el senador se hizo parte y acusó al gobierno de afectar “las fuentes de trabajo” con dicha medida.

Por su parte, la Sociedad de Ecología de Chile ante el conflicto artificial creado por sectores políticos empresariales sobre fuentes de trabajo, le respondió al senador sobre la ridiculización y tergiversación de la información liderada al insinuar que la acuicultura en Chile se reduce a la producción de salmónidos, sugiriendo sarcásticamente la posibilidad de producir “merluza o congrio”, desconociendo que después del salmón, Chile es el primer exportador mundial de mitílidos (mejillones y sus derivados), con 99.000 toneladas anuales en 2021, agregando a ello la producción de algas, ostras, mejillones y ostiones, los que surten el mercado nacional e internacional.

Y justamente, en el marco de la creación de una Comisión de Desinformación que asesorará al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a la Secretaria General de Gobierno integrada por expertos académicos y científicos, una de las voces más críticas en ello, fue la del propio senador Fidel Espinoza, quien señaló a El Mostrador: ” Me parece que la Comisión para la Desinformación es una iniciativa algo horrible, vamos cada día peor“.

Su última controversia fueron las acusaciones al Ministro de Desarrollo Social por el robo de computadores desde dependencias de dicha cartera.

Lluvias de críticas y acusaciones a Fidel Espinoza

Sobre estos dichos, el presidente de Comunes, Marco Velarde, precisó que “existe mucha gente que debe pedir disculpas”. “Me parece muy irresponsable con la política, con la democracia que el senador Espinoza haya dado declaraciones irresponsables por su ánimo de golpear constantemente al Gobierno”, aseveró.

Velarde acusó a Espinoza y a otros parlamentarios de buscar una “vendetta” contra Jackson por las acusaciones en los financiamientos de Penta, Corpesca y SQM; además de la rebaja en la dieta parlamentaria.

Asimismo, indicó que no son los partidos políticos del oficialismo los que están generando los conflictos, sino más bien el senador Espinoza en particular. “Yo espero que él salga de la alianza de gobierno porque no es un representante nuestro, no es alguien que juega en equipo, no es alguien que apoye la labor que estamos haciendo”, sostuvo.

Algunas reacciones en redes sociales:

El ex diputado Sergio Aguiló, publicó sobre dichos de Fidel Espinoza: “Esto es pura miseria humana, odio profundo, frustración extrema, patética venganza. Personas como @fidelsenador emporcan las instituciones”.

Esto es pura miseria humana, odio profundo, frustración extrema, patética venganza.

Alejandro Castillo: “Lo de Fidel Espinoza es miserable. Es hora que el PS expulse a este traidor y se vaya de una vez por todas a Amarillos que es donde le corresponde estar”.

JMdel: “Fidel Espinoza dice que ministro Jackson es ladrón, corrupto, líder de banda criminal, etc etc etc. Todo eso sin juicio ni sentencia penal previa (…) Pero para defender degenerados de derecha dice “hay que esperar la condena”. Juzgue ud la hipocresía”.

Fidel Espinoza dice que ministro Jackson es ladrón, corrupto, líder de banda criminal, etc etc etc. Todo eso sin juicio ni sentencia penal previa.



Hernán: “Finalmente Fidel Espinoza está quedando como un verdadero (…) Jackson debería querellarse y el partido socialista echarlo, no puede ser que un «socialista» se comporte como un republicano.

Tera: “Me gustaría saber cuándo se van a disculpar x toda la mierda lanzada contra el Ministro Jackson, ahora q aparecieron los computadores robados, en especial la grosera y ordinaria Diputada Gloria Naveillán y el confabulador Senador Fidel Espinoza”

El diputado Ibáñez respondió en CNN a Fidel Espinoza por apuntar a Jackson tras robo en ministerio: “El hambre por figurar te tiene descompensado”

El abogado JS Gumucio: “El Partido Socialista no puede seguir haciéndose el leso con el mediocre y difamador de Fidel Espinoza . Debe expulsarlo”

Mufasa: “Los Senadores del PS publicaron una declaración en contra de las enmiendas del partido Republicano en el Consejo constitucional (…) Para sorpresa de absolutamente nadie el único senador PS que no la firmó fue Fidel Espinoza.

Los Senadores del PS publicaron una declaración en contra de las enmiendas del partido Republicano en el Consejo constitucional.



