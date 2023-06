Fidel Espinoza sobre Democracia Viva: «Los partidos de izquierda no podemos darnos el lujo de que nuestros principios se vean dañados por actos como este»

El senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, se refirió este domingo a la situación que se está registrando con el Ministerio de Vivienda en Antofagasta y los convenios con la fundación Democracia Viva, ligada al partido Revolución Democrática.

Entrevistado en el programa Tolerancia Cero, de CNN Chile, aseveró que en este hecho está claro que hubo corrupción.

«Valoramos enormemente el rol que ha tenido la Fiscalía. En como está actuando. Hay que incautar rápido computadores, celulares. La Fiscalía ha tomado este caso con una enorme responsabilidad. Lo que yo creo que Chile hoy en día ya no resiste más son temas de corrupción provenga de donde provenga. El caso de Democracia Viva no solamente es grave porque atenta contra la fe pública (…) Yo creo que no es el único caso. Tenemos datos que hay otras fundaciones que deben ser investigadas. (…) Claramente es corrupción», expresó el senador.

De igual forma, valoró el actuar del presidente Gabriel Boric ante estos hechos, porque «no podemos darnos el lujo de que nuestros principios se vean dañados por actos como este».

“Valoro las palabras del presidente porque ha hablado con dureza y ha dicho que la corrupción no la va a permitir en su Gobierno. Es bueno que sea enérgico porque los partidos de izquierda no podemos darnos el lujo de que nuestros principios se vean dañados por actos como este“, recalcó.

Cabe recordar que, a Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, se le denunció por una serie de convenios que se realizaron entre la organización y diferentes fundaciones como Democracia Viva.

A esta última, se le adjudicó convenios por cerca de $426 millones con la Seremi de Vivienda de la región.

Seremi tenía exactamente dos convenios en curso firmados por su director, Daniel Andrade, pareja de la diputada RD Catalina Pérez.

Por este hecho, la Fiscalía inició una investigación por polémicos convenios de Seremi de Antofagasta.

Por su parte, en el marco de la investigación de oficio abierta por el Ministerio Público, el pasado viernes, efectivos de las Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron el departamento que entregó como dirección la Fundación Democracia Viva en la comuna de Ñuñoa.

