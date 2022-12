Loncón responde a críticas de diputados RN por permiso sabático remunerado en la USACH: «Es un derecho académico, publicaré libros y doy conferencias, aunque le duela al racismo»

La expresidenta de la Convención, Elisa Loncón, salió al frente de las críticas por haber obtenido un permiso laboral para ausentarse de sus funciones académicas en la Universidad de Santiago (Usach), percibiendo íntegramente su remuneración.

Tras su participación en el órgano constituyente, Loncón retomó sus funciones como académica del Departamento de Humanidades del plantel de educación superior del Estado y hoy se encuentra con permiso laboral.

Sin embargo, los diputados de Renovación Nacional, Marcia Raphael y Hugo Rey, ambos integrantes de la comisión de Educación de la Cámara Baja, oficiaron a la Contraloría General de la República para que determine la naturaleza jurídica del permiso sabático concedido a la ex convencional mapuche.

Loss diputados señalaron en el oficio que se enteraron por vía medios de comunicación que la ex convencional estaría con «permiso sabático remunerado» por un año, a cambio de visitar universidades extranjeras.

Según los parlamentarios, no es clara la naturaleza de este permiso, y debido a que la universidad es una institución estatal sujeta a la fiscalización y control de la Contraloría decidieron solicitar formalmente a Bermúdez se pronuncie al respecto. Asimismo, indicaron que «la Ley N°21.094, sobre Universidades Estatales, en el inciso segundo de su artículo primero, dispone de manera clara que «estas instituciones universitarias son organismos autónomos, dotados de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que forman parte de la Administración del Estado y se relacionan con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación».

Rey y Raphael señalaron que el permiso en cuestión debe constituirse o bien como uno «en comisión de servicio en el extranjero», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N°21.094, sobre Universidades Estatales, y el respectivo Reglamento interno de la Universidad, o bien como un permiso para ausentarse de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del artículo 110 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo.

«No existe claridad, en el primer caso, de que la Sra. Loncón se encuentre en una comisión de servicio en el extranjero, ya que se desconocen las labores que desempeñaría allí y, en sus últimas alocuciones públicas en el extranjero, lo ha hecho en relación con su rol como ex convencional constituyente y ex Presidenta de la Convención Constitucional, lo que no es un rol propio de la Universidad de Santiago», señalaron en el documento enviado al ente fiscalizador.

Según los diputados tampoco se configuraría un permiso sin goce de remuneraciones de aquellos a que alude el Estatuto Administrativo, puesto que, como se indica, estos se conceden sin la percepción de remuneraciones, tal como señalan los artículos 108 y siguientes de aquella norma, mientras que la información trascendida da cuenta de que la Profesora se encontraría en uso de un permiso de “año sabático” con goce de remuneraciones.

No obstante, Elisa Loncón respondió a la polémica a través de su cuenta en Twitter, asegurando que “mi sabático es un derecho académico. Publicaré libros y doy conferencias”.

“Lamento que algunos se queden en el siglo XIX, en el odio racial o con un neo apartheid para encerrar a las mujeres indígenas e impedir que compartan sus conocimientos”, escribió.

Asimismo, cargó contra los parlamentarios de oposición que enviaron el oficio a la Contraloría.

“La derecha y sus mentiras. Así ganaron el plebiscito, con injurias y confundiendo a la ciudadanía”, afirmó en otro mensaje.

“Tengo el derecho a utilizar un sabático y participar en seminarios internacionales. Soy académica universitaria, aunque le duela al racismo”, insistió Loncón.

