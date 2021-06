Lorena Pizarro: Extradición de Adriana Rivas se logró por presión de chilenos en el exterior

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, considera que la presión de las diferentes organizaciones de derechos humanos y chilenos en el exterior fue lo que logró la extradición de Adriana Rivas de Australia al país.

Entrevistada por Radio U Chile, Pizarro cuestionó la lentitud de la justicia chilena en los casos de extradición de cómplices de torturas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

“Esta solicitud de extradición ha durado casi diez años, eso significa que ha habido mucha impunidad y mentiras en el camino. Muchos familiares han fallecido en este tiempo sin poder ver que se hace justicia y eso es muy doloroso”, expresó Pizarro durante la entrevista.

Este miércoles, la jueza Wendy Jane Abraham, del Tribunal Federal Australiano, dio luz verde a la extradición a Chile de Adriana Rivas, exagente de la DINA y exsecretaria de Manuel Contreras, y quien está acusada por la desaparición de siete personas, entre ellas una embarazada, en 1976 durante la dictadura militar.

Tras la sentencia de Australia, Pizarro manifestó que tiene “sentimientos encontrados” debido a que muchos familiares no van a poder ver cómo se hace justicia por los crímenes de la dictadura, por la tardanza de la justicia.

“Allá – Australia-, se conforma un grupo de chilenos entre ellos muchos exiliados que forman este comité, contactándose con abogados para avanzar en la dirección para lograr la extradición. Mientras tanto, nosotras nos reuníamos con las autoridades de la Cancillería para que el Estado de Chile hiciera todos los esfuerzos para extraditar a esta mujer y eso no pasó. Quiero recalcar que la extradición de Adriana Rivas se da por la acción de chilenas y chilenos en el exterior que no descansaron hasta lograr este resultado, no por nuestra justicia “, puntualizó Pizarro.

Leer más: Australia: Luz verde a extradición de Adriana Rivas, exagente de la DINA y exsecretaria de Manuel Contreras

Secuestro agravado y desapariciones entre los cargos a enfrentar

Adriana Rivas, de 68 años, enfrenta los cargos de secuestro agravado de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista de Chile, en 1976.

De igual forma, la exagente de la DINA – quien argumenta que es inocente –, también es acusada de estar implicada la desaparición de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada en el momento de su detención.

Rivas, quien niega haber participado en torturas o asesinatos, viajó en 1978 con el que fue su marido a Australia, donde residió después en una vivienda subvencionada en el barrio de Bondi, en el este de Sídney, y se dedicó durante 30 años a labores de limpieza y cuidado de niños, refiere el portal El Desconcierto.

Detención y fuga

Después de instalarse en Australia, la exagente de la DINA tuvo que realizar un viaje de emergencia a Chile en 2006, cuando fue detenida por su participación en los crímenes de la dictadura.

No obstante, la única medida que se le impuso fue la prohibición de salida del país. Fue hasta 2011 – refiere el portal Radio U Chile – que logró escapar nuevamente a Australia.

A pesar de que se inició el proceso de captura internacional, Australia no daba luz verde para la extradición de Rivas por los crímenes de lesa humanidad, lo que evidenciaba – según Pizarro – los intereses de algunos países.

“Una vez más observamos que hay países que pese a la distancia que nos separa físicamente e históricamente respecto a los crímenes de lesa humidad, entienden que estos deben ser juzgados y la impunidad no puede ser una solución para aquello. La vergüenza a la que nos vemos expuestos como país, está una vez más evidenciada”, añadió la presidenta de la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, citada por Radio U Chile.