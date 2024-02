Madre de Valeria Vivanco tras anulación de la condena a Leonel Contreras: «En este país de mierda no hay justicia para nadie»

Indignación en la familia de Ángela Vivanco causó el fallo de la Corte Suprema anulando la condena de Leonel Contreras, el detective de la Policía de Investigaciones que había sido declarado culpable por el homicidio de su compañera en junio de 2021.

Según determinó el máximo tribunal, el asesinato de la detective Vivanco se habría tratado de un cuasidelito de homicidio, ya que no habría existido dolo en el actuar de Contreras. Por lo mismo, el fallo dio por cumplida la condena y el exfuncionario de la PDI será dejado en libertad en los próximos días.

Tras darse a conocer el fallo, la madre de Ángela Vivanco arremetió contra la Corte Suprema y el poder judicial, asegurando que todas las instituciones del país están «corrompidas»:

«Chile me demostró que está totalmente corrompido. Aquí no hay justicia para nadie. Mi hija era una policía que investigaba homicidios para que se hiciera justicia y ella murió sin justicia. Ella confió en su compañero y a le dispararon por la espalda. Hubo un tribunal donde durante dos meses demostraron que Leonel Contreras le disparó a mi hija con intención y lo condenaron a 12 años, y ahora la Corte Suprema le da 540 días y sale en libertad… es lo más injusto que existe en este país», declaró la mujer en Chilevisión Noticias.

«Mi hija está en un cementerio ¿y dónde está la justicia en este país? ¿Quién me devuelve a mi hija? Yo sé que nadie me la va a devolver, pero justicia ella no va a tener. Ya no la tuvo. Estoy totalmente desilusionada. Siempre yo fui de bajo perfil, siempre traté de no denunciar y critiqué a mi hija porque denunciaba. Pero ahora me doy cuenta de que en este país de mierda no hay justicia para nadie», agregó.