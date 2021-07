Maduro exigió a EE.UU. y a otros gobiernos del mundo que “no se meta en los procesos internos de Venezuela”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó el pedido de Estados Unidos sobre «elecciones libres y justas» en Venezuela, de acuerdo a la solicitud de un vocero del Departamento de Estado solicitando levantar el veto a los partidos políticos y dirigentes opositores.

“Yo le digo al gobierno de Estados Unidos y a los gobiernos del mundo: no se metan en los asuntos internos de Venezuela, que nosotros no nos metemos en el desastre electoral que ustedes tuvieron. No se metan en el proceso electoral interno, que ustedes no son dueños del país. Venezuela no es colonia de EEUU. ¡Yankee, go home! No se metan en Venezuela“, afirmó.

Pidió a la militancia de la tolda roja trabajar por el «reencuentro y reunificación chavista desde las bases para enfrentar conspiraciones con conciencia y valentía». Foto referencial: Web.

Señaló que en las elecciones del próximo 21 de noviembre, Venezuela se juega su destino, afirmación que hizo durante un acto realizado en el Teatro Teresa Carreño con los precandidatos a las gobernaciones y alcaldías, postulados por la militancia del Partido PSUV y Jpsuv, reseñó el portal del canal de noticias Globovisión.

Pidió a la militancia de la tolda roja trabajar por el «reencuentro y reunificación chavista desde las bases (…) para enfrentar conspiraciones con conciencia y valentía».

Maduro resaltó que en el proceso de revisión de las candidaturas y en la evaluación de gestión de algunos funcionarios, han detectado algunas irregularidades que no están dispuestos a pasar por alto.

“No se asombren sobre decisiones de justicia que haya que tomar. Caiga quien caiga, aquí no hay privilegios para nadie”, dijo Maduro.

Señaló que son pocas las denuncias, pero que en ese sentido se tomarán “decisiones draconianas” contra algunas autoridades en las regiones, sobre las que recaen denuncias sobre malos manejos en sus respectivas gestiones.

Otras noticias de interés: