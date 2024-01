Maite Alberdi, la directora chilena que hace historia en los Premios Oscar: De El agente topo a “La Memoria Infinita”

La directora chilena que hace historia

El estreno en los cines de “La memoria infinita” de la directora chilena Maite Alberdi fue a partir del 24 de agosto de 2023 y se convirtió rápidamente en el documental más exitoso en la historia del cine chileno.

Todo un éxito para la directora responsable de la también popular «El agente topo», película que obtuvo una nominación al Óscar al mejor largometraje documental el 2021, la única película latinoamericana nominada ese año y la primera de una realizadora chilena.

Sin embargo, el martes 23 de enero de 2024, Chile recibió una gran noticia, ya que se anunciaron las películas y documentales nominadas para la próxima entrega de los Premios Oscar y un film chileno aparece en la lista: “La memoria infinita”, seleccionada en el lista oficial en la categoría «Mejor Documental» y competirá por la estatuilla dorada con Bobi Wine: the people’s presidente, To kill a tiger, 20 days in Mariupol y Four daughters.

La Memoria Infinita

La memoria infinita cuenta la conmovedora historia de amor de Augusto y Paulina, que han estado juntos y enamorados hace más de 25 años. Hace 8 años sus vidas cambiaron para siempre con el diagnóstico de Alzheimer de Augusto.

En un relato sobre el recuerdo individual y colectivo, Augusto, quien fuera un destacado periodista político y cultural de la televisión chilena, y Paulina, reconocida actriz y ex ministra de Cultura, dialogan entre la reconstrucción de la memoria e identidad, y a la vez mantienen vivo ese amor cómplice inquebrantable.

Reacciones a la nominación al Oscar

La noticia de la conmemoración al Oscar de “La Memoria Infinita” generó una amplia cobertura informativa en Chile y el extranjero. A nivel locales, diversas figuras del acontecer artístico, comentaron:

El cantautor chileno, Manuel García, dijo: “La Memoria Infinita de @lamaitealberdi , nominada a los Oscar 2024. Muchas felicidades a Maite, a todo su equipo y nuestro agradecimiento por la confianza y permitirnos formar parte esta gran obra”.

El cantautor español, Ismael Serrano, compartió: Mi querida @lamaitealberdi ha sido nominada a los oscars!!!!! Qué alegría!!! Enhorabuena!!!! Qué orgullo!!

Un nuevo premio suma Maite Alberdi

El Festival de Cine de Sundance ha otorgado a la directora chilena Maite Alberdi el Premio Vanguardia por sus contribuciones al arte de contar historias y su independencia creativa en el cine de no ficción.

Durante la gala de inauguración de la edición 2024 celebrada el jueves 18 de enero, la ganadora del Premio de la Academia, Jodie Foster, fue la encargada de entregarle el reconocimiento a Alberdi.

«Augusto Góngora decía que Sundance era un Festival importante y necesario. Me llena de orgullo que Sundance lo premie y lo aplauda, porque nuestro premio es de él y la Paulina, de su historia pública y privada, de la memoria histórica y la memoria íntima, de todo lo que permanece», compartió la cineasta.

Maite Alberdi Soto

Maite Alberdi Soto, nació en Santiago el 29 de marzo de 1983. Es una directora de cine, montajista, guionista, directora de fotografía, productora de cine, sonidista, directora audiovisual y crítica de cine chilena.

Es reconocida internacionalmente por sus documentales La once (2014) y Los niños (2016),​ por los cuales obtuvo el premio a la mejor dirección femenina documental en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA),​ el más importante del mundo en su género, y El agente topo (2020), nominado al premio Óscar al mejor largometraje documental el 2021. La Memoria Infinita este 2024.

“Tremendamente humanista, la directora captura la ternura de su protagonista ‘topo’ y de todos los residentes, a la vez que muestra una realidad en la que no siempre se le pone el foco”, destacaba el medio RTVE sobre el Agente Topo.

«Y recordé estas fotos, de las visitas ilustres que llegaron a mi casa cuando nació Martín a compartir la felicidad. Mi mamá decía que los cariños se heredan», publicaba en su cueta en redes sociales Maite Alberdi, en mayo del 2021, con una fotografía donde aparecía su hijo bebé con Sergio Chamy, protagonista del “Agente Topo”.

¿Qué ha dicho Maite Alberdi por la nominación al Oscar 2024?

“Cuando volví de Los Ángeles después de ir a los Oscar 2021, traje esas estatuillas de mentira, y mi Martin, que tenía tres años en ese momento, me dijo que había traído “dos Jesuses”. Una vuelta a la realidad de golpe”, comenzó compartiendo una historia en su cuenta de Instagram, Maite Alberdi.

Siguió relatando: “Hoy, miro un año de muchos malabares hogareños recorriendo el mundo con “La memoria infinita”. Estoy muy agradecida de mi equipo que siempre ha respetado y defendido mi realidad en un sistema de campañas que muchas veces consume la vida y no está pensado para mujeres. Celebro hoy que es muy especial que una película latinoamericana quede nominada ahí, y que mi equipo de Micromundo (@micromundofilms) sume dos nominaciones a los “Jesuses”. Gracias Augusto y Paulina, por regalarme un pedacito de sus vidas, y abrir el corazón con generosidad, con todo el riesgo que implicaba. Gracias a todo el público, especialmente en Chile, que nos ha aplaudido en las salas y se han apoderado de esta película, que es de todos. Compartiendo conmigo sus propias historias de memoria, cuidado y amor”.

