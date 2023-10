Manuel García recibió importante reconocimiento en Cuba: Medalla conmemorativa de la Nueva Trova

Septiembre, Manuel García y su paso por Cuba

Un septiembre lleno de emociones para Manuel García en su paso por el mes de septiembre en Cuba. 50 años del golpe de Estado y 50 años de la Nueva Trova, realizando así conciertos y recibiendo una importante distinción: La medalla conmemorativa por el 50 aniversario de la Nueva Trova, otorgada por el Instituto Cubano de la Música.

El reconocimiento se produjo una semana después de su presentación en concierto en la emblemática Sala Che Guevara de Casa de las Américas, cuna del movimiento de la Nueva Trova Cubana. En el encuentro estuvo Fidel Orta, productor del disco Pánico, quién dirigió unas sentidas palabras para Manuel.

Mira la cobertura desde medios cubanos sobre el paso de Manuel García por Cuba

Reconocen en Cuba a cantante y compositor chileno Manuel García Herrera (Canal Caribe)

Manuel García en Casa de las Américas, Cuba (Canal Cubano de Noticias)

El reconocido escritor cubano, Fidel Antonio Orta, escribía sobre Manuel García en su paso por estas tierras del caribe: “Estamos frente a un hombre-artista, frente a un artista-hombre, que no teme decir en cualquier parte: José Martí, Fidel Castro, Revolución Cubana… Frente a un artista-hombre que no teme decir: Ernesto Che Guevara, Salvador Allende, Unidad Popular… Frente a un artista-hombre que lleva consigo la silueta de sus coterráneos detenidos desaparecidos… Frente a un artista-hombre que continúa condenando el golpe militar fascista de 1973… Frente a un artista-hombre que, en cualquier parte, y sin titubeos, evoca la solidaridad de Cuba para con su pueblo… Frente a un artista-hombre que fue capaz de escribir una canción titulada “El viejo comunista”. Frente a un artista-hombre que, en el año 2012, ante las cámaras de televisión, tuvo la entereza de advertirle al Presidente de Chile: “…los estudiantes no lo dejarán dormir porque usted no los deja soñar”.

El escritor, quien fue el encargado de decir las palabras homenaje al artista chileno, también señaló: “Aunque le han otorgado premios y reconocimientos de los más variados tipos, que hoy reciba en esta sala la Medalla Conmemorativa 50 Aniversario de la Nueva Trova tiene para él, y de eso estoy seguro, un especial significado, dado que ese movimiento cultural fue, y sigue siendo, una de sus principales referencias artísticas, unido al legado que le dejaron Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Víctor Jara, Patricio Manns, Yllapu, Inti-Illimani y Quilapayún”.

Caminante en Cuba

“Caminante en Cuba” es el proyecto de Manuel García en Chile que ganó el concurso DIRAC 2023, y que lo llevó a partir del 15 de septiembre a Cuba, para celebrar un amplio y atractivo concierto en la emblemática Sala Che Guevara de la Casa de las Américas, que fue grabado y transmitido por la televisión cubana.

La actividad se enmarcó en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. “No imaginaba morir sin venir a la Cuba amada, que ha inspirado mi vida desde siglos”, escribe el artista en su Twitter y, en una breve entrevista en Casa de las Américas en la previa a su presentación, concretó: es “una deuda que tengo de muy niño con Cuba, con La Habana, con la tradición de la Isla, en general”.

Manuel García obtuvo en Chile el Premio Nacional de la Música en 2008 y a nivel internacional, el Premio Gardel a Mejor Álbum conceptual por “Abrazo de Hermanos”, junto a Pedro Aznar, en 2020, convirtiéndose en el único chileno que ha recibido esta distinción. Entre sus colaboraciones se debe destacar la versión de “El Viejo Comunista”, realizada con Silvio Rodríguez y, también, las grabaciones que comparte con Mon Laferte.

Ha realizado varias giras por México, Argentina, Estados Unidos, España, Francia, Bélgica, Suecia, Puerto Rico, Suiza, China y Venezuela. Recientemente: Cuba.

