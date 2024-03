Marco Enríquez-Ominami por encuesta que lo sitúa dentro de preferencias presidenciales: “No estoy pensando en candidaturas en este momento”

Marco Enríquez-Ominami por encuesta Pulso Ciudadano UDD: “No estoy pensando en candidaturas en este momento”

Panel Ciudadano UDD realizó un sondeo presidencial entre el viernes 23 y el sábado 24 de febrero que arrojó que un 3% de los encuestados votaría por el cineasta en caso de que las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, 2 puntos más que la medición realizada en noviembre del año pasado.*

Un aumento de dos puntos registró Marco Enríquez-Ominami en la última encuesta realizada por Panel Ciudadano UDD, alcanzando un 3% de las preferencias para las presidenciales 2025.

El sondeo arrojó que ante la pregunta por cuál candidato o candidata votaría en caso de que las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, un 3% se inclinó por el excandidato presidencial, 2 puntos más que la medición realizada en noviembre, lo que –además- posiciona al director de cine 1 punto más bajo que Carolina Tohá, quien obtuvo un 4% de las preferencias.

De esta manera, el nombre de Enríquez-Ominami vuelve a entrar como posible candidato, aun cuando el también fundador del Grupo de Puebla ha descartado la opción de volver a la carrera por La Moneda.

“No estoy pensando en candidaturas en este momento”, aclaró hace algunos días el cineasta en sus redes sociales, luego que medios de prensa informaran que ME-O estaría preparando una nueva campaña presidencial, instancia en la que precisó que está “enfocado en su trabajo” que incluyó una conferencia en India el pasado fin de semana.

“Calma, calma! Sí, soy porfiado y lo digo con orgullo. Pero no estoy pensando en candidaturas en este momento”, escribió, agregando que “a los que me apoyan, ¡gracias! Y a los odiosos, un abrazo bien apretado”, reiterando no está en sus planes una nueva postulación.

Seguir leyendo más…