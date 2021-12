Marco Enríquez-Ominami, fundador del Grupo de Puebla: «Este es un grupo que tiene dos años y medio y ya está transformado en un grupo de influencia, de fuerza de cambio»

El Grupo de Puebla nació en la ciudad de Puebla, México, en julio de 2019. Marco Enríquez-Ominami, fundador del mismo, indica que desde ese momento no ha parado de crecer, porque nadie pensó que tan rápidamente se iba a recuperar la confianza de los pueblos y por la capacidad de coordinarse que impactó fuerte el debate.

DR: En resumen, ¿cómo usted ha visto el progreso del Grupo de Puebla este año? ¿Cuáles son algunos de los avances importantes?

MEO: El Grupo de Puebla nace en la ciudad de Puebla, ciudad muy importante para la historia de América Latina por la batalla contra el imperialismo francés, por los textos que se han producido en Puebla, el Grupo de Puebla nace en julio de 2019 y desde ahí no ha parado de crecer, por dos razones, primero porque nadie pensó que tan rápidamente íbamos a recuperar la confianza de los pueblos, México, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, y porque también es la capacidad de coordinarse de un grupo de hombres y mujeres, 54 líderes de América Latina, El Caribe y España, impactó fuerte el debate, por la agilidad, por la fuerza.

Este es un grupo que tiene dos años y medio y ya está transformado en un grupo de influencia, de fuerza de cambio, con propuestas por 70 documentos, ahora sacamos un nuevo modelo de desarrollo solidario, y nos hemos reunido muchísimas veces y físicamente tres veces, así que es un grupo de acción y reflexión progresista que ha tenido gran éxito.

DR: Uno de los avances ha sido la creación de este mecanismo alternativo para observación de las elecciones…

MEO: Claro… Hay muchos edificios, está el Grupo de Puebla que son los presidentes, Alberto Fernández, Luis Arce, los expresidentes Pepe Mujica, Lula Da silva, Dilma Rousseff, un grupo grande, futuros presidentes y candidatos, después está el brazo jurídico que denuncia el lawfare, que nos pronunciamos sobre Assange hace un día, que es un grupo de juristas de muy buen nivel de diez países. Después está el grupo académico que produce los documentos, después el parlamentario que propone coordinar, son 15 países, son decenas de legisladores, y después efectivamente estamos, y lo hemos hecho y lo vamos a hacer de manera sistemática, la observación o acompañamiento electoral a los procesos de América Latina y el Caribe que son siempre tan intensos.

DR: Me parece clave este punto por lo que pasó en Bolivia en 2019, la OEA básicamente tomó este poder de intervención en los procesos electoral, no observación…

MEO: Así es, tal cual, alguien escribió una vez que la alternancia en América Latina era cuestión de vida o muerte y que en Europa era aburrida. Y yo creo que aquí efectivamente en cada elección se juega un poco la vida de una democracia, entonces lo que ocurrió en Bolivia es un escándalo, la Organización de Estados Americanos con una falta total de rigor, malintencionadamente, anticipó su resultados, sin esperar los resultados definitivos, lo que desencadenó un golpe, y hay distintos académicos de universidades norteamericanos que hicieron informes muy rigurosos para decir que hubo errores, no fraude, que hubo irregularidades, no fraude.

Entonces, el Grupo de Puebla atento a eso, junto a la Internacional Progresista, con la Copal, con el Foro San Pablo, con distintos organismos ha acompañado procesos electorales y ahora esperamos hacerlo de manera más sustantiva todavía.

DR: ¿Quién observa a los observadores?

MEO: Nosotros sostenemos que lo que ocurrió en Bolivia es un escándalo, pero es estructural, la OEA es una organización financiada por potencias que no reconocen los mandatos de la OEA, tienen tribunales la OEA, tiene la Corte Interamericana, tiene la Comisión que no es vinculante en Estados Unidos, entonces en un problema como vicioso, de origen.

Creemos nosotros que hay que repensar una nueva organización y, por eso, es que hemos dicho como Grupo de Puebla que vemos con muy buenos ojos lo que ha hecho México y Argentina con la CELAC, creemos que ahí hay una cosa desideologizada, más política, más robusta.

DR: Este año hemos visto el verdadero renacimiento de la CELAC… ¿Cómo ve este avance?

MEO: La CELAC todavía sigue siendo frágil, pero creo que el eje vertical México-Argentina ha significado un motor, creo que El Caribe también se da cuenta que la OEA estaba en un espacio extremadamente frágil, lo de Bolivia ha sido el detonante de una crítica que veníamos haciendo algunas y algunos, ahora se suma México que propone disolver, Argentina, el Grupo de Puebla, Bolivia, Perú, probablemente Chile, entonces estamos en un momento muy importante en nuestra historia continental asumiendo que hay que reparar, hay un enorme trabajo de reparación que hay que hacer.

DR: En Perú hemos visto un proceso electoral no solo que fue atacado sino que también vemos una apuesta importante para sostener un Gobierno legítimo que las fuerzas reaccionarias están tratando de tumbar casi que cada día.

MEO: Sí, yo creo que lo que está viviendo Bolivia hoy, lo vive Perú de otras maneras, guardando las proporciones, lo vive Venezuela todos los días, lo vive Cuba todos los días, estamos todavía en una derecha latinoamericana coordinada con alguna derecha española que tiene instintos golpistas, en Bolivia hubo un golpe, yo lamento que buena parte de la izquierda latinoamericana no se haya pronunciado, por eso es que el Grupo de Puebla juega un rol porque hay un vacío también, hay una manipulación mediática enorme, si no fuera por el diario de ustedes, El Ciudadano, son pocos los medios que han cubierto estos procesos con audacia y con rigor.

Creo que el derecho a la información es uno de los grandes pendientes de América Latina.

DR: Los Pandora Papers han sido una reivindicación de la manera en que hay una ley para los ricos y otra para los obreros y para la clase media. ¿Cuáles han sido algunas de las propuestas del Grupo de Puebla para tratar de atacar ese tema de los paraísos fiscales?

MEO: Por de pronto hemos apoyado la tímida iniciativa de las potencias de una tasa tributaria parecida en todo el mundo, dos hemos propuesto el fin de los paraísos fiscales, nos parece que eso debe terminar, eso está en nuestras declaraciones, en nuestros textos sustantivos, nuestras propuestas.

El Grupo de Puebla sostiene además que América Latina y El Caribe son los primeros interesados, porque entre evasión y elusión fiscal son decenas de miles de millones de dólares los que se dejan de recaudar los Estados, si a esto usted le suma la deuda pública de los Estados latinoamericanos y caribeños, argentina el primero, pero hay otros, que tan solo en pagar intereses de la deuda son 2 %, 3 % del Producto Interno Bruto.

Entonces, hay un conjunto de cosas que se pueden hacer: moratoria de la deuda hacia América Latina, moratoria mundial, darle liquidez a la economía, dos revisar al alza un impuesto que sea acordado entre los países para que no hayan capitales golondrinas, tres terminar con los paraísos fiscales y cuarto nos parece adicionalmente impresentable lo que hemos conocido de dos presidentes, el de Chile vinculado a un hecho de corrupción, que solo un Congreso decadente lo pudo proteger pero que es una causa dramática, no es solo que paga sus impuestos fuera de Chile, no es solo eso, es alguien que hace negocios personales para su familia con una cláusula de un contrato que solo podía firmar el presidente de la República, eso es corrupción, más aun esa cláusula establecía un traspaso de decenas de miles de dólares al presidente si el presidente se favorecía a sí mismo, más aun no es como en el caso de otros líderes mundiales que se les descubrió comprando palacios, esto es para matar el medio ambiente, o sea, lo de Pandora Papers en Chile es un escándalo y solo la manipulación mediática de un periodismo mediocre y de dueños de comunicación de derecha se normaliza la noticia. Richard Nixon renunció por muchísimo menos, solo la manipulación mediática permite esto.

DR: El mismo caso en Ecuador con Guillermo Lasso…

MEO: Que hay una ley además, viola la ley. Creo que estamos frente a un gran manipulación mediática, por eso yo soy un gran admirador de tu diario.

DR: Este ha sido un buen año en términos políticos para la izquierda… La elección en Honduras fue un cambio clave. ¿Cómo ve usted lo que pasó en Honduras?

MEO: Lo de Honduras es fundacional, es de altísimo impacto que tengamos a la primera mujer electa, su marido, el expresidente Zelaya es parte del Grupo de Puebla, es una elección trascendental geopolíticamente, mucho más importante respecto al tamaño de Honduras, que tiene que ver con que en Centroamérica gana un Gobierno progresista, se produce una restauración democrática, creo que va a ser clave para América Latina que Centroamérica tenga una interlocutora del nivel de Xiomara Castro, es una enorme noticia que nuevamente los medios minimizan, no es menor que tengas a Xiomara castro después de 10 años de persecución política contra Zelaya y que sea electa con ese porcentaje tan alto.

DR: ¿Cuál es la mejor manera para ayudar a estos países, como Venezuela y Cuba, a salir adelante en medio de las sanciones e intervención de EE.UU?

MEO: Creo que lo de Cuba y Venezuela lo importante es estar cerca, es exactamente hacer lo contrario a lo que hizo el Grupo de Lima, que se quedó sin lima por suerte, pero es estar cerca de los problemas. Creo que la política exterior debe ser política no ideológica, y creo que evidentemente hay un problema democrático en Venezuela, pero no sirve de nada la motivación injerencista, el Grupo de Puebla respeta el principio de autodeterminación de los pueblos, y no estamos nosotros para ir repartiendo premios y castigo a los países, el Grupo de Puebla se ha propuesto ser un puente para una solución.

Respecto a Cuba hemos pedido explícitamente el fin de las sanciones, como con Venezuela, que son inhumanas, que incuso Naciones Unidas reconoció como sanciones inhumanas, entonces es inaceptable que a un Gobierno y a un pueblo se les someta a sanciones crueles como esas.

DR: ¿Qué podemos esperar en 2022 de Brasil y Colombia?

MEO: Creo que las elecciones más importantes que vienen son Brasil y Colombia, en ese orden, Brasil es la séptima o novena economía del mundo, o sea, es de un impacto gigantesco y Lula no es cualquier liderazgo, es probamente el líder más importante de los últimos cincuenta años en América Latina, de este siglo seguro, del siglo XXI no tengo dudas que es Lula en América Latina y a nivel mundial debe ser de los liderazgos más importantes que conozca la humanidad.

Creo que es muy importante el triunfo de Lula, todos estamos con Lula, entendemos que eso va a detonar por fin una discusión muy rápida de qué creamos como foro multilateral el 2022, ¿Unasur?, ¿CELAC?, ¿cuál es el mecanismo?, creemos que el triunfo de Lula es quizá el gran punto de quiebre, por giro importante, junto al que ocurrió en Argentina con Alberto Fernández, Luis Arce, etc.

DR: Lula también es el líder que tiene más reconocimiento internacional…

MEO: Sí, creo que los líderes de las potencias han hecho, han tenido un comportamiento muy vergonzoso porque tanto como con Venezuela como con Cuba han hecho cosas que son verdaderamente inconsistentes, reconocer a Guaidó, y respecto a Lula ellos eligieron como aliado, Francia, España, a Duque, a Piñera y a Macri y muchos dijimos que era un problema, que eran no solamente incompetentes sino que eran muy de derechas y le costó creer en la inocencia de Lula, es mejor valorar lo que están haciendo ahora, pero tampoco puedo dejar pasar, yo al igual que usted tengo doble nacionalidad, soy francés también, y me duele mucho como francés ver cómo Francia se compró a Bolsonaro al principio, creyó en Duque, en Piñera y en Macri y cuando es evidente que los valores democráticos de ellos no tienen credenciales para ver cómo gobernar, entonces y con la facilidad con que se compraron todas las fake news sobre Venezuela y sobre Cuba, a mí me dolió mucho, lo digo como francés, y me alegro que Francia haya corregido por lo menos con Lula y espero que corrija con Venezuela, porque lo que hicieron con Guaidó es simplemente una vergüenza.

DR: Y hay elecciones presidenciales en Francia el próximo año…

MEO: Ahí lo que creo es que falta mucho, yo soy enemigo de los que creen que las elecciones están decididas meses antes. Yo creo que hay que entender que la pandemia más internet han producido una revolución en las elecciones, los últimos tres, cuatro días son los más importantes.

DR: Pero cómo evalúa a un líder político con Jean-Luc Mélenchon.

MEO: Me cae muy bien, él defendió mucho el exilio, con lo cual tengo un corazón y un afecto por él, por su liderazgo, yo de chico me acuerdo, fue un diputado muy valiente con los exiliados chilenos, tengo una gran opinión de él, todavía quisiera ver ahora como se desenvuelve la unidad de la oposición. Está muy abierto ese proceso, lo sigo de cerca y espero que gane el cambio.