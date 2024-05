Marco Ugarte y Eduardo Verdugo: los fotógrafos chilenos que ganaron Premio Pulitzer 2024

Entre los ganadores del Premios Pulitzer 2024 fueron reconocidos Marco Ugarte (foto) y Eduardo Verdugo, fotógrafos chilenos que se iniciaron capturando imágenes bajo la dictadura y post-dictadura de Pinochet. Hoy están cubriendo sobre la migración en Centroamérica.

Ambos son parte del equipo de The Associated Press (AP) que recibió dicho premio en la categorías Fotografía de Reportaje, integrado también por Eric Gay, Greg Bull y Fernando Llano; y los colaboradores Christian Chávez, Félix Márquez e Iván Valencia.

La imagen ganadora muestra un tren atestado de migrantes que atraviesa la noche de Irapuato, en México, en dirección al norte a su paso por México.

En la fotografía de Eduardo Verdugo se aprecia una joven venezolana que a la vera de la línea férrea esperando algún tren recibe una flores sacadas por un compañero de ruta.

Las fotografías son parte de una serie de 15 registradas a lo largo de América Latina, en la frontera de Estados Unidos con México, en Texas y California, para retratar el tema de la migración.

“Estas imágenes crudas y emotivas surgieron a través de la cobertura diaria de un momento histórico en múltiples países, que documentan a los migrantes en cada paso de sus traicioneros viajes- comentó Julie Pace, vicepresidenta senior y editora ejecutiva de AP.

Ya en 2019, el fotoperiodista Edgard Garrido fue el primer chileno que ganó el Premio Pulitzer, cubriendo también la caravana de migrantes en Centroamérica.

LOS OTROS PULITZER

El Premio Pulitzer es entregado por la Universidad de Columbia (Nueva York) -escenario de intensas manifestaciones contra el apoyo de Estados Unidos a Israel en las últimas semanas- y galardona a los máximos exponentes del periodismo según los criterios de de la prensa de Estados Unidos.

Además del premio recibido por la agencia AP por Fotografía de Reportaje, el The New York Times y el Washington Post recibieron galardones por sus trabajos periodísticos.

En tanto, el premio a la cobertura fue para Times y Reuters por su trabajo realizado en el ataque de Hamas del 7 de octubre a las instalaciones israelíes que cercenan la Franja de Gaza.

Se reconoce así en 15 categorías tanto a trabajos periodísticos en distintos formatos, como otros 8 destinados a ámbitos del arte, principalmente libros, música y teatro.

Cada ganador recibe 15.000 dólares.

Eduardo Verdugo tiene una foto reconocida en Chile cuando en 1996 capturó la imagen de un policía de civil que desenfundó su arma para apuntar a mineros de Lota que protestaban frente al palacio de La Moneda.

Antes había sido galardonado por la Word Press Photo y hoy reside en México.

Marco Ugarte se inició en la fotografía a los 15 años, coincidiendo con el golpe de estado contra el gobierno de Salvador Allende. Así con su cámara acompañó todo el período dictatorial.

“Como era un joven muy inquieto, muy audaz, no le tenía miedo a la dictadura. Me crié con la dictadura. En las imágenes se nota que no tenía miedo porque era joven. Si me preguntas, a estas alturas, no tengo idea de cómo lo hizo aquel chavo que se llama Marco Ugarte”- respondió en una entrevista.

La migración es uno de los grandes temas contemporáneos, fenómeno que se agrava por las crisis económicas, las guerras y el cambio climático. Según Reuters, sólo en diciembre de 2023, unas 300 mil personas intentaron cruzar la frontera de Estados Unidos, de las cuales apenas unos 50 mil entraron por los pasos habilitados. Se calcula que durante el gobierno de Joe Biden han ingresado a suelo norteamericano unos 7.583.228 migrantes por diversas vías.

El Ciudadano