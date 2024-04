Mario Vargas, el abogado que busca impedir que sus conversaciones con Hermosilla lleguen al CDE: «Se debiera destruir toda la información que está en el teléfono»

El abogado señala que "la facultad constitucional de investigación es sólo del Ministerio Público, no del CDE", además, agrega que "la Fiscalía no puede analizar información para la cual no está autorizada"