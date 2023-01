Más de 300 denuncias de acoso y abuso sexual recibió el Ejército en los últimos cuatro años

Los datos registrados por la Dirección del Personal de Transparencia reveló que existen, aproximadamente, 304 denuncias de acoso y abuso sexual contra funcionarios del Ejército.

Las denuncias ocurrieron entre 2018 y 2022.

No obstante, la mayoría de los sumarios que se abrieron en contra de los funcionarios se encuentran en «proceso» o sin recibir sanciones; refiere El Desconcierto.

Del total de casos, 271 correspondem a acoso sexual y 33 corresponden a abuso sexual.

Estos datos, superan los 78 que se registraron entre 2010 y 2018.

Donde se registraron más casos de abusos o acosos en el Ejército fue en la Región Metropolitana con 114 denuncias.

Le sigue Bío Bío (29), Valparaíso (28), Antofagasta (23), Arica y Parinacota (17), Aysén (17), Libertador Bernardo O’Higgins (16), y Tarapacá (15).

En el resto de las regiones, se contabilizan entre nueve y cuatro casos.

Los funcionarios que más presentan denuncias son los cabos segundos, quienes cuentan con 77 denuncias.

Les sigue cabo primero (45), sargento segundo (44), cabo (23), sargento primero (15), suboficial (13), conscripto (12), y personal a contrata (8).

También cuentan con denuncias cuatro mayores, dos tenientes coroneles, de los cuales uno se encuentran en situación de retiro; y un coronel.

Según el Ejército, los hechos de connotación sexual «son denunciados directamente a la Fiscalía Militar o al Ministerio Público».

Ellos son los encargados de llevar la investigación, la institución – señala – solo ofrece los antecedentes correspondientes.

«No todas las denuncias llegan a ese departamento, ya que sí hay denuncias, el problema es que no han terminado con personas condenadas o sancionadas administrativamente, ya que la evidencia a través del tiempo pierde eficacia. Si no se toman las medidas en el momento, no hay cómo probarlo después, no hay cómo acreditarlo desde el punto de vista científico-físico, y la pericia psicológica no es suficiente medio probatorio según el criterio ocupado en la Fiscalía Militar”, expresó el abogado, exmilitar y denunciante del caso de corrupción en el Ejército conocido como Milicogate, Cristián Opazo, en entrevista con El Desconcierto.

141 denuncias aún se encuentran en investigación

En concreto, de las denuncias presentadas; 141 casos aún se encuentran en un proceso de investigación.

Mientras 66 casos se encuentran en «disminución de puntaje en su carrera militar» y 39 no han recibido sanción alguna.

Las otras medidas se dividieron en reprensión, licenciamiento de servicio y amonestación. Incluso, una de las víctimas desistió en continuar con la denuncia por acoso sexual.

Con respecto al acoso laboral, la institución declaró a El Desconcierto, que solo en 2021 se registraron 70 casos y en 2022, se reflejó una disminución hasta llegar a 26 casos.

