Más de 300 dirigentes sociales de todo Chile firman carta de respaldo al programa de Gabriel Boric

En el contexto de la segunda vuelta electoral, cerca de 300 dirigentes sociales de las principales organizaciones vecinales y comunitarias del país declararon su respaldo a Boric debido a que “reconocemos la esperanza que representa el programa de Gabriel Boric, donde se valora la importancia de la agenda en participación ciudadana en los temas claves del país como salud, educación, infancia, personas mayores, cuidados, medioambiente y diversidad sexual, entre otros.”

Entre los firmantes se encuentran Juan Carlos Venegas, presidente de ChileCosoc; Ruth Olate, de las Trabajadoras de Casa Particular; Gianina Figueroa, presidenta de Unapyme; Sergio Márquez Romero, presidente de la Federación Metropolitana de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos; Alejandro Salinas, presidente de ACCION AG; Mario Orellana Gómez, director Social del Diplomado de Dirigentes Sociales; Ciro Erba, presidente de la Federación Metropolitana de Uniones Comunales de las Personas Mayores; Héctor Aguilera, presidente Sindicato Trabajadores y Trabajadoras de la Construcción, y Alejandro Jiménez, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa.

La carta destaca los siete compromisos explícitos en participación del programa de Boric, donde destaca la rápida tramitación de los principios y mecanismos de participación directa que establezca la Nueva Constitución, la reforma a la ley 20.500 de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, reforzando los Consejos de la Sociedad Civil (Cosoc), las mejoras a la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias para empoderarlas y así aumentar su incidencia en los asuntos públicos y reformar la formación ciudadana.

Asimismo, los firmantes plantean que es importante avanzar en una Consulta Ciudadana Incidente como mecanismo deliberativo a todo nivel (local, regional y/o nacional), la creación de un Consejo Nacional de la Participación Ciudadana, conformado paritariamente, por actores públicos y sociales, autónomo y con facultades regulatorias y fiscalizadoras, obligatorias para todos los órganos de la Administración del Estado y el establecimiento de una estrategia nacional de participación ciudadana que esté adecuadamente financiada y con las sanciones correspondientes.

Los firmantes declaran que esperan que “el gobierno de Gabriel Boric trabajará de la mano con las organizaciones sociales y las comunidades de todo el país, para hacer las transformaciones de forma participativa e incidente”.

SUSCRIBEN:

