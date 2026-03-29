Más de 56.000 niños y niñas han perdido a uno o a ambos progenitores: Hacen urgente llamado humanitario por infancia en Gaza

UNICEF hace urgente llamado: “Los niños de Gaza necesitan ayuda para salvar sus vidas”

UNICEF, publicó un reporte sobre el conflicto en Gaza, señalando que ha tenido consecuencias devastadoras para la infancia. Se estima que más de 64 000 niños han muerto o resultado heridos, y hogares, hospitales y escuelas han sido destruidos, privando a las familias de seguridad y servicios esenciales. Más de 56 000 niños han perdido a uno o ambos padres, mientras que el desplazamiento generalizado, la desnutrición y el trauma siguen marcando todos los aspectos de la infancia en Gaza.

Según resaltó al organismo, para los niños y las familias de la Franja de Gaza, la vida cotidiana está marcada por graves y crecientes perjuicios, ya que los sistemas de los que dependen para sobrevivir han sido diezmados. Las necesidades humanitarias siguen siendo abrumadoras. Las graves violaciones contra la infancia y los riesgos para su protección persisten, mientras que la magnitud extrema del trauma genera necesidades urgentes de salud mental.

“Los graves daños a la infraestructura de agua, saneamiento y gestión de residuos han dejado a casi toda la población de la Franja de Gaza expuesta a riesgos para la salud pública. Al mismo tiempo, la destrucción de las instalaciones sanitarias, sumada al hacinamiento y las condiciones de vida insalubres, ha propiciado brotes de enfermedades y ha dificultado el acceso a la atención médica”, señala UNICEF.

También indica: “Los altos niveles de desnutrición siguen amenazando la supervivencia de los niños en Gaza, con consecuencias potencialmente devastadoras para su salud y bienestar a lo largo de su vida. Mientras tanto, los ataques sistemáticos contra las escuelas —muchas de las cuales sirven de refugio para personas desplazadas internamente— han obstaculizado gravemente la reanudación de las clases, lo que podría retrasar la educación de los niños durante años”.

Cómo UNICEF apoya a los niños en Gaza

El personal de UNICEF ha permanecido sobre el terreno, trabajando día tras día con sus socios para atender las necesidades más urgentes de los niños y las familias de Gaza.

“El actual alto el fuego debe brindar a los actores humanitarios la oportunidad de reanudar de forma segura y a gran escala la respuesta masiva que los niños de Gaza necesitan con tanta urgencia”, destaca el organismo.

Cuando y donde el acceso es posible, UNICEF trabaja en las siguientes áreas. Para obtener la información más actualizada, consulte Informes de Situación .