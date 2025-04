Más de 700 observaciones contra mega proyecto INNA: Astronomía, biodiversidad y derechos indígenas entre los argumentos

Más de 700 observaciones ciudadanas contra INNA de AES Andes: Exigen proteger Paranal, biodiversidad y derechos indígenas

El jueves 3 de abril concluyó el plazo para presentar observaciones ciudadanas al proyecto INNA de AES Andes, iniciativa que busca producir hidrógeno y amoníaco verde en Taltal, Región de Antofagasta, con una inversión estimada de US$10.000 millones. Sin embargo, el plan ha generado fuertes críticas por su potencial impacto en el Observatorio Paranal, la biodiversidad local y los derechos del Pueblo Indígena Chango.

Riesgo para la astronomía global

El Observatorio Paranal, ubicado en la comuna de Taltal, es clave para la investigación científica internacional debido a la excepcional claridad de sus cielos. Según expertos, el proyecto INNA —ubicado a pocos kilómetros— aumentaría la luminosidad, el polvo y las vibraciones, afectando operaciones y futuros proyectos como el Extremely Large Telescope (ELT) y el Cherenkov Telescope Array (CTA).

La astrónoma chilena Teresa Paneque destacó en sus observaciones al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA): «La norma lumínica actual es insuficiente. INNA destruiría la oscuridad de los cielos, la estabilidad atmosférica y aumentaría los depósitos de polvo, acortando la vida útil de instrumentos críticos para descubrimientos futuros, incluida la búsqueda de vida extraterrestre».

Paneque enfatizó que, aunque proyectos energéticos y observatorios pueden coexistir, INNA «falla al omitir su impacto en el CTA y no considera zonas alternativas con menor riesgo».

“Los proyectos energéticos y los observatorios pueden coexistir, pero no con la cercanía que propone el megaproyecto INNA, que dado su tamaño y magnitud va a destruir un espacio único en nuestro territorio y en todo el planeta. La empresa ha fallado a la hora de omitir la presencia del CTA y justificar la razón detrás del posicionamiento específico, pero eso no es responsabilidad del estado Chileno ni de quienes estaban ahí antes. Hay un vasto desierto y otras zonas donde las condiciones de viento, energía eólica y acceso son mejores. El progreso no puede ser a costa de otra área, menos de un área prioritaria como es la astronomía (…) Como chilena, astrónoma y científica que sueña con volver a mi país a aportar al descubrimiento y formación de la siguiente generación, les pido encarecidamente que detengan este proyecto. Adjunto están las diapositivas de mi presentación a la comisión de medio ambiente de la cámara de diputados sobre el tema, donde encontrarán el detalle de los datos y mis conclusiones”, afirma Paneque en sus observaciones.

Movilización ciudadana y científica

Durante el fin de semana, trascendió que se presentaron más de 700 observaciones ciudadanas, la mayoría centradas en riesgos astronómicos, biodiversidad y derechos indígenas, en este último caso, representante de comunidades del Pueblo Chango, afectadas por la zona de desplazamiento, hicieron ingreso de sus reparos.

Por otro lado, 3.371 científicos y académicos internacionales firmaron una carta al presidente Gabriel Boric y autoridades chilenas, advirtiendo que INNA aumentaría el brillo del cielo en una zona donde actualmente se mantiene en menos del 1% de los niveles preindustriales.

La misiva resaltó que Paranal es «la instalación astronómica terrestre más productiva del mundo», con más de 10.000 artículos científicos generados por el Very Large Telescope (VLT). «Este proyecto pone en jaque inversiones científicas fundamentales y el liderazgo de Chile en astronomía», señalaron.

Llamado a la acción

La comunidad científica y local urge al Estado chileno a priorizar la protección del Desierto de Atacama, reconocido por sus cielos únicos. Como concluyó Paneque: « El progreso no puede ser a costa de otra área, menos de un área prioritaria como es la astronomía. «.