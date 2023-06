Más de 72.000 emails del Minsal revelan irregularidades, fallas, incompetencia y descoordinaciones de la administración de Piñera durante la pandemia

Aproximadamente 72.000 correos electrónicos analizados por CIPER, revelaron irregularidades, fallas, incompetencia y descoordinaciones por parte del Ministerio de Salud (Minsal) en la administración de Sebastián Piñera durante la pandemia.

El diario manifestó que comenzó a recibir estos correos en junio del año pasado, y conforman en total tres gigas de información.

Esto, luego de que el Minsal aceptara un fallo de la Corte de Apelaciones, basado en el derecho a solicitar información pública a través de la Ley de Transparencia.

Los correos se enmarcan en una investigación que se realiza contra la gestión del Minsal durante la pandemia, a quienes les pesean querellas en contra de los directivos del ente ministerial y del entonces presidente Sebastián Piñera por el manejo de la pandemia.

Ese proceso sigue vigente.

La investigación se inició luego de que se recibieran todos los correos – el año pasado – y abarcó la revisión de 1.156.230 páginas, archivos adjuntos, chequeo de datos, además que se ejecutaron entrevistas a las personas involucradas en el caso.

Entre las incongruencias presentadas durante la pandemia se encuentra la cifra de contagiados y fallecidos por el covid-19.

En concreto – detalla el archivo -, hubo meses donde la cifra de decesos que se daba a conocer prácticamente era duplicada por la estadística interna.

El medio señaló que, aunque no se detectó que los errores fueran intencionales, los archivos evidencias que el Minsal conocía que la cifra que se entregaba al público y los datos internos no cuadraban.

«También hay evidencia de que algunas decisiones relevantes se tomaban sin que necesariamente participaran los expertos técnicos de la cartera. De hecho, el protagonismo de asesores del entonces Presidente Sebastián Piñera fue mayor del que se conocía hasta ahora», señala CIPER.

Ni los exministros de Salud Jaime Mañalich y Enrique Paris, ni la exsubsecretaria de Salud, Paula Daza, brindaron declaraciones al medio, no obstante, Rafael Araos, exjege del Departamento de Epidiomilogía en ese momento, sí brindó declaraciones.

«Ya no podemos seguir ajustándonos al conteo de fallecidos que realiza el ministro», fueron parte de las declarciones que se reveleron en otro artículo del medio CIPER.

En los emails figuran algunos capítulos que dan cuenta del carácter del exministro Mañalich. En un correo del 7 de mayo, el entonces ministro le dio una orden a una funcionaria sobre un informe de un estudio del laboratorio de la Universidad Andrés Bello, donde se planteaban diferencias metodológicas con la forma cómo el Instituto de Salud Pública (ISP) procesaba los exámenes para detectar Covid.

Minsal y el uso de la cloroquina en pacientes contagiados

Otra de las discrepancias que se observaron en los miles de correos fue el recomendar o no el uso de la cloroquina en pacientes contagiados por covid-19.

Cabe recordar que esta polémica comenzó en EEUU cuando el entonces presidente Donald Trump recomendó el uso de la cloroquina.

En un documento con fecha de 3 de abril de 2020, se evidencia que el exministro Mañalich, y los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zuñiga; dieron el visto bueno de su uso para pacientes mayores que estuvieran internacdos por neumonía.

«El problema es que esa recomendación no era respaldada por los equipos técnicos del ministerio», refiere el documento.

El primer rastro de la cloroquina en los correos entregados a CIPER aparece en un mail enviado el 6 de abril de 2020 por Sylvia Santander, jefa de la División de Prevención y Manejo de Enfermedades del Minsal, a Paula Daza y copiado a su jefa de gabinete, Elvira Tagle.

También se reveló que Santander solicitaba explicaciones a la subsecretaria por lo que ella consideraba una “situación muy irregular».

“No he podido hablar con ninguna de uds. este tema y es necesario. (…) El tema en cuestión es que revisado su contenido (del documento), la circular y el documento publicado NO ES el original y se ha introducido un párrafo completo en la página (acá aparece un dato tarjado en el email) que NO fue consultado ni informado al equipo técnico y con el que además no concordamos. Me gustaría saber si el origen de ese cambio es indicación del MINISTRO o de la subsecretaria, por lo que contaría con ese respaldo. Si no fuera así me gustaría saber la razón por la que se le agrega a un documento técnico versión final, de responsabilidad de mi división, en forma inconsulta un texto de este alcance. (dato tarjado) que este es un hecho de la mayor gravedad y que no se condice con la seriedad que uno esperaría en estos procesos», refiere uno de los correos.

Documento presentado por CIPER

Documentos similares se presentaron durante los primeros meses de 2020 por parte del equipo técnico.

En concreto, los emails revisados por CIPER revelan la preocupación de los técnicos de la cartera por las diferencias entre los datos internos y el registro de fallecidos que llevaba el gabinete del entonces ministro Mañalich, en el que participaban asesores de la Presidencia.

De igual forma, los correos muestran la trama de cómo las diferencias entre la cifra de fallecidos que se reconocía públicamente, y la que se manejaba al interior del Minsal, creció hasta llegar a ser el doble cuando finalmente se transparentó en julio de 2020.

Te interesa leer:

Minsal reconoce “falla técnica” tras enviar por error correo de convocatoria a vacunación contra el COVID-19