Masacre premeditada e intencional: BBC confirma que ataque a escuela de niñas en Irán recibió «bombardeos múltiples y simultáneos”

BBC Verify confirma que escuela de niñas en Irán sufrió múltiples bombardeos intencionados: 175 muertes

Imagen publicada por BBC Mundo, con el siguiente texto: «mapa ilustrativo de las «primeras 100 horas» de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, que marca la ubicación de los ataques y las defensas aéreas iraníes a lo largo de la costa sur de Irán, que incluye la zona de Minab».

Un análisis forense de imágenes satelitales realizado por BBC Verify ha confirmado que la Escuela Primaria Shajareh Tayebeh en Minab, al sur de Irán, fue alcanzada por «múltiples impactos simultáneos o casi simultáneos» el pasado 28 de febrero, desmontando cualquier versión que intente calificar el hecho como un error aislado . Los datos, verificados por los periodistas Merlyn Thomas, Shayan Sardarizadeh y Barbara Metzler, acreditan que el ataque, ocurrido a las 10:45 hora local (07:15 GMT) durante la primera jornada de ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra Irán, dejó un saldo de 168 personas fallecidas, la mayoría de ellas niñas de entre 6 y 11 años, cifra que ha sido actualizada según fuentes en Irán a 175.

Las imágenes captadas por Planet Labs el 4 de marzo revelan una destrucción sistemática que no se limita a un solo impacto. Los expertos consultados por la BBC identificaron al menos cinco edificios con cráteres visibles y marcas negras de quemaduras tanto en el complejo escolar como en la base adyacente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) . El analista de imágenes satelitales Jamon Van den Hoek, de la Universidad Estatal de Oregón, afirmó categórico: «Parece que el impacto fue intencional… Tantos lugares de impacto tan cerca sugieren que había uno o más objetivos muy próximos entre sí» .

La evidencia técnica es contundente sobre la premeditación. Oz Smith, analista senior de McKenzie Intelligence Services, detalló a BBC Verify que el cráter localizado en la planta baja del edificio de dos plantas «indica que podría haberse utilizado munición especializada para penetrar en los niveles inferiores» . Por su parte, el experto en municiones N. R. Jenzen Jones fue tajante al descartar la versión de un misil fallido iraní, señalando que «es improbable que los importantes daños por explosión hayan sido causados por un misil tierra-aire iraní, que porta ojivas explosivas relativamente pequeñas».

A pesar de la contundencia de las pruebas visuales, las potencias atacantes han evadido su responsabilidad. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró a la BBC que «nunca atacamos objetivos civiles», limitándose a decir que están «investigando el incidente» . De manera similar, el portavoz militar israelí Nadav Shoshani afirmó no tener «conocimiento de ninguna operación de las FDI en la zona», aunque confirmaron que están indagando los hechos . Estas declaraciones contrastan con la evidencia visual de la BBC, donde se observa a rescatistas encontrando el brazo amputado de un niño bajo los escombros, así como mochilas y libros de texto ensangrentados esparcidos entre el hormigón .

El horror se materializa en las cifras de víctimas. Una lista manuscrita publicada por medios iraníes y analizada por BBC Verify contiene los nombres de 56 personas fallecidas, de las cuales 48 tenían entre seis y once años . La agencia semioficial Tasnim, afiliada al CGRI, reportó además la muerte de 14 maestras que se encontraban en el aula . Imágenes aéreas tomadas tres días después de la masacre muestran filas ordenadas de al menos 100 tumbas marcadas o recién cavadas, muchas de ellas de tamaño infantil, en un funeral multitudinario donde hombres cargaban ataúdes con la bandera de la República Islámica .

Estados Unidos sería el responsable afirma The New York Times

Una investigación de The New York Times, citada por France 24, señala que existirían pruebas que confirmarían a las fuerzas estadounidenses como responsables del mortal ataque de precisión que el pasado 28 de febrero alcanzó la escuela primaria Shajarah Tayyebeh en Minab, al sur de Irán.

El periodista Nilo Tabrizy, parte del equipo que investigó los hechos para The New York Times, describió las imágenes verificadas tras el ataque: «Vi cosas como la mano de una niña pequeña entre los escombros, mochilas manchadas de sangre, tareas escolares esparcidas por todas partes». Según su indagación, la escuela estaba ubicada cerca de un cuartel de la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) en la provincia sureña de Hormozgán. Tabrizy añadió que, según información que ha circulado, «los ataques en el sur de Irán están siendo realizados por EE.UU.», lo que ha llevado a diversos reporteros a centrar su atención en Washington para buscar respuestas sobre lo ocurrido.

Trump lo niega y sin pruebas acusa a Irán

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó, según fuentes de prensa, que Irán podría ser responsable del bombardeo de una escuela en la ciudad de Minab durante la primera jornada de la guerra. El mandatario atribuyó la tragedia a “la supuesta falta de precisión del arsenal iraní”.

Según destacó La Vanguardia, Trump hizo estas declaraciones ante la prensa a bordo del avión Air Force One, rumbo a Miami, poco después de que una investigación publicada por The New York Times apuntara a la posibilidad de que el ataque hubiera sido llevado a cabo por fuerzas estadounidenses”. “Por lo que he visto, creemos que fue Irán”, señaló el presidente, insistiendo en que el país suele mostrar escasa precisión en el uso de sus municiones.