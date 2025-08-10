Mayoría en Chile exige fin de jaulas y prácticas crueles en la industria del huevo, según Estudio Ipsos 2025

Aunque la salud y la nutrición (43%) continúan siendo la principal motivación para consumir huevos, el estudio advierte que la mayoría de estos provienen de sistemas de jaulas en batería, donde las aves viven confinadas, incapaces de expresar sus comportamientos naturales, sufriendo estrés crónico y un deterioro físico severo.

Mayoría en Chile exige fin de jaulas y prácticas crueles en la industria del huevo, según Estudio Ipsos 2025
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Ciudadanía chilena exige fin de jaulas y prácticas crueles en la industria del huevo, según Estudio Ipsos 2025

El Observatorio Animal de Fundación Veg presentó los resultados del Estudio de Opinión Ipsos 2025, un diagnóstico que revela una creciente conciencia social sobre el trato que reciben los animales en la industria del huevo en Chile. El rechazo al uso de jaulas y a prácticas como el descarte masivo de pollitos machos se instala como una demanda mayoritaria y transversal.

Según los datos, un 83% de la población ha oído hablar de los huevos provenientes de gallinas libres de jaula, y un 54% los consume de manera habitual, cifra que ha crecido de forma sostenida en los últimos cuatro años. Entre quienes aún no los compran regularmente, el 83% afirma que lo haría si tuviera mayor acceso o información.

Aunque la salud y la nutrición (43%) continúan siendo la principal motivación para consumir huevos, el estudio advierte que la mayoría de estos provienen de sistemas de jaulas en batería, donde las aves viven confinadas, incapaces de expresar sus comportamientos naturales, sufriendo estrés crónico y un deterioro físico severo.

La investigación también evidencia una sensibilidad social en aumento:

  • 61% de las personas se preocupa por las condiciones de vida de las gallinas ponedoras.
  • 51% está dispuesto a pagar más por huevos libres de jaula.
  • 86% exige mayor fiscalización en crianza, transporte y mataderos.
  • 76% respalda la instalación de cámaras de vigilancia en toda la cadena productiva.

En cuanto al descarte de pollitos machos, el 69% cree que las empresas deberían invertir en tecnologías de sexaje in-ovo para evitar su muerte, y el 60% considera que esta práctica debería prohibirse por ley.

Un debate que ya está en el Congreso

Este creciente rechazo ciudadano se da en el contexto de la tramitación del Proyecto de Ley que Regula la Crianza de Gallinas (boletín 13.839-12), actualmente en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados. La propuesta busca:

  • Prohibir progresivamente el uso de jaulas convencionales.
  • Incorporar la tecnología sexaje in-ovo en la producción industrial.
  • Establecer un etiquetado diferenciador entre huevos de jaula (“J”) y libres de jaula (“L”).

Desde el Observatorio Animal de Fundación Veg sostienen que esta reforma es clave para reconocer la sintiencia de los animales de producción y responder a una demanda ciudadana cada vez más clara:

“La mayoría de la población ya entiende que las gallinas, como todos los animales, sienten dolor, miedo y placer. No son recursos: son individuos con intereses propios. Este es un paso ético y urgente que Chile debe dar”, señalaron.

Más allá del consumo, un cambio cultural

El Estudio Ipsos 2025 no solo muestra que la ciudadanía está informada, sino que también exige cambios estructurales en la industria avícola. ¿Estamos como país dispuestos a reconocer que los animales no son objetos de producción? ¿Podemos avanzar hacia una industria alimentaria que priorice la ética y la transparencia sobre la rentabilidad?

Lo cierto es que la discusión ya está instalada, y los datos muestran que la demanda social apunta hacia un futuro donde la política pública se alinee con el respeto a todos los seres sintientes.

Más información en https://fundacionveg.org/

Relacionados

El Ciudadano

Crimen, control de la inmigración, corrupción y desempleo: las principales preocupaciones en Chile según IPSOS

Hace 3 meses
El Ciudadano

“El imperio del salmón”: Canal líder de España devela los impactos ocultos de la industria transnacional en la Patagonia chilena

Hace 2 meses
El Ciudadano

El boom de las proteínas: cuánta necesitas al día y cómo incorporarlas sin carne ni huevos

Hace 1 mes
El Ciudadano

México suspende importación de productos avícolas de Brasil por brote de gripe aviar

Hace 3 meses
El Ciudadano

Fundación Sol: "El desempleo no solo significa falta de empleo, también fortalece el poder empresarial sobre los salarios"

Hace 2 meses
El Ciudadano

Vivir en paz es vivir sin miedo

Hace 3 meses
El Ciudadano

“¿Ustedes creen que soy huevona?”: Matthei estalla en reunión clave con agricultores del sur

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Manuel García nominado al Premio Pulsar como “Mejor Cantautor”

Hace 2 meses
El Ciudadano

“¿Trato cruel?”: 134 reos de Punta Peuco acusan maltrato tras orden de Gendarmería de retirar refrigeradores

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano