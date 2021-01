Médicos peruanos inician este miércoles huelga indefinida

Los Médicos peruanos inician este miércoles una huelga indefinida para exigirle al Gobierno del presidente Francisco Sagasti mejores condiciones laborales.

La Federación Médica de Perú (FMP) confirmó el martes el comienzo de la medida de presión después de varias rondas de negociaciones sin resultados con el Ministerio de Salud (Minsa).

El presidente de la FMP, Godofredo Talavera, declaró a una radioemisora local que “hemos acordado continuar con la medida del inicio de la huelga nacional indefinida en vista de que no tenemos vacunas (contra la Covid-19), no hay fecha hasta ahora probable de cuándo van a llegar”.

“Además, -agregó- no se ha incrementado el presupuesto (para el sector Salud), y esto está significando que no haya ventiladores en muchas regiones y acá en Lima no hay pruebas moleculares”.

Los profesionales sanitarios afirmaron que bajo estas condiciones es sumamente difícil atender a los ciudadanos, sin embargo, subrayaron que durante el paro seguirán brindando asistencia a los pacientes contagiados con la Covid-19.

Entre las peticiones de los galenos, se encuentra la renuncia de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti ante la falta de diálogo.

Talavera denunció que el Gobierno no ha mejorado los salarios y tampoco ha pagado la totalidad de los bonos acordados para los médicos que atienden la pandemia de coronavirus en primera línea, algo que se había prometido desde octubre de 2020.

A la fecha, en el país suramericano se contabilizan 1.021.058 casos de la Covid-19 y 37.873 fallecimientos.

