«Mi voto no está disponible»: Diputada Camila Musante alerta que ley corta de isapres «intenta pasar por encima de la justicia»

La diputada Camila Musante (IND) indicó que no votará a favor de la denominada ley corta de isapres, a la cual tildó de “proyecto tramposo”.

“Este es un proyecto tramposo que intenta evitar y pasar por encima de la justicia, y para eso mi voto no está disponible”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó que “¿cuándo se ha visto en Chile que una persona tenga 13 años para pagar su deuda? A los chilenos de a pie no se les acepta ni un día de retraso en el pago de sus deudas y a las isapres les estamos dando 13 años”.

“¿Y cuándo se ha visto que alguien esté por encima de la justicia? ¿O que los afiliados, las víctimas a quienes les robaron dinero, tengan que pagar con su propio bolsillo?”, agregó, al tiempo que señaló que “esto es inaceptable».

«Si queremos legislar para fortalecer Fonasa hagámoslo, pero hagámoslo honesta y transparentemente. Y no con caballitos de troya, porque a mí los proyectos tramposos no me parecen”, planteó Musante.

