“Subir jubilaciones en proporción al alza del IPC”: La propuesta de la diputada Camila Musante  para nuevo proyecto ley

Propuesta de la diputada Camila Musante: “Subir jubilaciones en proporción al alza del IPC”

La iniciativa buscará que que “los jubilados no tengan que pagar el costo del alza de la canasta básica y de los precios en materia de alimentos”.

Ante las propuestas de figuras de la oposición, como Juan Sutil y Evelyn Matthei, de subir la edad de jubilación, la legisladora presentará una iniciativa tendiente a subir las pensiones del sistema privado en base a la inflación, para que “los jubilados no tengan que pagar el costo del alza de la canasta básica y de los precios en materia de alimentos. Porque, seamos honestos, hoy día no se están contratando las personas mayores. No más voladeros de luces, y trabajemos en serio para subir las pensiones de los chilenos y chilenas”

Tras conocerse la propuesta de Juan Sutil, expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, quien en entrevista con Tolerancia Cero planteó la idea de subir la edad de jubilación 2 ó 3 años en hombres y mujeres, la diputada Camila Musante, cuestionó la iniciativa y paralelamente, anunció que presentará un proyecto para subir la jubilación de los pensionados y pensionadas del sistema privado, en proporción al alza del Índice de Precios al Consumidor IPC.

Cabe recordar que la opinión de Juan Sutil fue apoyada por Evelyn Matthei. La alcaldesa de Providencia y carta presidencial de la oposición, propuso subir la edad de jubilación de las mujeres a 65 años.

Frente a estas propuestas, la diputada Camila Musante enfatizó que “al señor Sutil y a la señora Matthei tengo algo que decirles. Si realmente les interesa que mejoremos la jubilación de los chilenos, tomemos una medida muy sencilla en la medida que suba el índice de precio al consumidor (IPC) que puedan subir a su vez las jubilaciones en proporción”.

En este contexto, la legisladora, que representa al distrito 14 en la Región Metropolitana, explicó que esta, “es una medida que se ha adoptado por 7 de cada 10 países pertenecientes a la OCDE” y Chile es uno de ellos”, acotó.

Por ejemplo, en el caso de España, donde no existe la capitalización individual, y opera un sistema de reparto, las pensiones se incrementarán, a partir de la inflación anual, un 3,8%

Actualmente, las pensiones que entrega el sistema privado de capitalización individual, no se reajustan y por eso un alza de inflación representa un duro golpe para las personas jubiladas. En Chile solo la Pensión Garantizada Universal y aquellas que se otorgan por incapacidad o accidentes del trabajo, según la ley 16.744, son beneficiarias de un reajuste según el IPC.

De esta manera, la diputada Camila Musante anunció que presentará un proyecto de ley para concretar la medida.

“Voy a presentar un proyecto en esta materia que es una medida real y concreta, que permite que los jubilados no tengan que pagar el costo del alza de la canasta básica y de los precios en materia de alimentos. Porque, seamos honestos, hoy día no se están contratando las personas mayores. No más voladeros de luces, y trabajemos en serio para subir las pensiones de los chilenos y chilenas”, señaló enfática la legisladora.

