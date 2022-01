Militar que asesinó a Kevin Gómez durante el estallido social fue condenado a 12 años de prisión

.

Cristian Care es el cabo del Ejército de Chile declarado como culplable del asesinato del joven Kevin Gómez de 24 años, hecho acontecido el 20 de octubre de 2019 en la ciudad de Coquimbo.

El crimen ocurrió cuando el cabo realizaba un patrullaje por la zona durante el Estado de Emergencia. “Se declara que se condena a Cristian Care a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, accesorias legales de inhabilitación para ejercicio de cargos público y ejercicios políticos como autor de homicidio simple contra la persona de Kevin Gómez Morgad”, explicó Paola Cortez, jueza a cargo del juicio quien indicó que el cabo no cumple con los requisitos para optar a alguna pena sustitutiva.

No obstante, la condena no satisface a la familia de Kevin. “Nosotros estábamos luchando por la pena de ‘apremios ilegítimos con resultado de homicidio’, no por homicidio simple, como lo decretaron los tribunales, porque él siendo un funcionario público y del Ejército, hizo uso y abuso de su uniforme. Nosotros no quedamos para nada conformes.”

Lectura de sentencia:

https://www.poderjudicialtv.cl/programas/audiencias/lectura-de-sentencia-contra-c-i-c-c-condenado-por-el-homicidio-de-kevin-gomez-en-octubre-de-2019/

Para más informacion del caso, leer Reportaje emitido en este medio: https://www.elciudadano.com/chile/victor-briceno-hermano-de-joven-asesinado-por-militar-en-coquimbo-aqui-hay-intereses-politicos-de-proteger-a-los-altos-mandos/02/18/

Por Daisy Alcaino