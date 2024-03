Ministra Orellana por denuncia de abuso contra alcalde de Laja: «No vamos a renunciar a obtener la máxima justicia»

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió este martes al video que deja en evidencia el abuso sexual cometido por el alcalde de Laja, Roberto Quintana, en contra de una funcionaria municipal.

Durante esta jornada, Biobío reveló un video de casi cuatro minutos que había sido mantenido en reserva durante más de dos años por la Policía de Investigaciones y que muestra cómo el jefe comunal intenta besar de forma insistente a la víctima.

En el registro, que fue captado el 5 de agosto de 2021 mientras la trabajadora se encontraba sola en su oficina, se puede observar al edil besándola en la cara de forma reiterada a pesar de que ella le pide que se detenga. Además, se ve que Quintana la abraza en cinco ocasiones y le agarra el rostro para besarla en la boca, a lo que la mujer se resiste.

⛔ Alcalde de Laja, Roberto Quintana Inostroza es grabado realizando Abuso a funcionaria de la Municipalidad.

Da ASCO y mucha impotencia ver como algunos desde su puesto de poder, no entienden lo que significa la palabra NO!#AlcaldeDeLaja #NoEsNo pic.twitter.com/dh8HQ7h0FH — Isita (@Soy_Tu_Aji) March 26, 2024

Según denunció la funcionaria ante Fiscalía, los acercamientos no deseados por parte de Quintana comenzaron en julio de 2021.

«Él me abraza, lo que fue desmedido porque no correspondía. Y fue por mucho tiempo. Le digo “ya, ya, gracias”, y se queda al lado mío, muy cerca de mí y en un espacio donde no me podía ir, ya que me tapaba el único espacio para salir«, señaló la víctima.

«Seguía acercándose para besarme. En una oportunidad coloca su mano en mi cara y se acerca para besarme (…). En ese momento pensaba ‘él es mi jefe, es el alcalde’ y si le pegaba, quizás cuáles serían las consecuencias en mi trabajo», agregó.

El alcalde también le habría realizado tocaciones indebidas mientras le lanzaba frases como «está caliente guachita» y le impedía salir del lugar.



Orellana: “Nunca vamos a renunciar a obtener la máxima justicia»

La ministra Antonia Orellana se pronunció sobre este caso y señaló que desde La Moneda “repudiamos todo hecho de violencia contra las mujeres”.

Al respecto, hizo un llamado a que las víctimas que sufran este tipo de delitos de violencia de género pueden recurrir a la representación del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG):

“Para eso no tenemos requisitos ni de condición socioeconómica ni de lugar donde estén ubicadas y menos aún de quién es el agresor”, dijo.

Recordó que en nuestro país se han registrado varios casos judicializados y condenas respecto a violencia contra las mujeres ejercida por alcaldes y concejales.

La secretaria de Estado destacó que el SernamEG cuenta con representación judicial de las víctimas, por lo que siguen intentando comunicarse con la denunciante del alcalde de Laja para ofrecer patrocinio jurídico y apoyo psicosocial. “

«Nunca vamos a renunciar a obtener la máxima justicia posible para ellas”, enfatizó

Además, Orellana destacó que en agosto próximo, empieza la vigencia de la Ley Karin, que permite definir lo que se entiende por acoso laboral, sexual, discriminatorio y de violencia en el trabajo.

Señaló que aparte del Ministerio de la Mujer, los consejos municipales también cuentan con herramientas “para poder mostrar a las mujeres y a la comunidad de su municipio que no avalan la violencia contra las mujeres y que no van a permitir que autoridades abusen de su cargo para cometer estos hechos graves”.

