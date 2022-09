Ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió al lugar de detención de Héctor Llaitul

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a la situación carcelaria de Héctor Llaitul y a algunas propuestas de Gendarmería sobre modificaciones en el penal de Alta Seguridad de Santiago, al ser consultada en el punto de prensa efectuado en la mañana de hoy.

Corte Suprema revisa Amparo a favor de Llaitul

La Corte Suprema revisó durante esta mañana una acción presentada por Rodrigo Román, abogado representante de Héctor Llaitul, en la cual se exige la libertad del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, quien cumple prisión preventiva por delitos relacionados con el hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad, los cuales están bajo el amparo de la Ley de Seguridad Interior del Estado.

En este sentido, la defensa del acusado estableció en el escrito que la detención “La detención y posterior formalización citada fue profusamente tratada por los medios de comunicación, todo lo cual a abona a la tesis de estar en presencia de una nueva operación política en contra del amparado, a lo que se suma las presiones que por aquellos medios se desplegaron desde hace al menos un mes, antes de la citada detención”.

Finalmente, la Segunda Sala de la Corte Suprema decidió dejar en acuerdo el recurso, lo que significa que la instancia debe redactar el fallo para publicarlo, lo que podría ocurrir esta jornada o durante los próximos días. Cabe destacar, que la Corte de Apelaciones de Temuco ya rechazó el recurso en cuestión, además de la solicitud que se realizó de trasladar a Llaitul al módulo mapuche del Centro de Detención Preventiva de la capital regional de la Araucanía.

Declaraciones de Ministra Vivanco sobre lugar de detención

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a la situación carcelaria de Héctor Llaitul y a algunas propuestas de Gendarmería sobre modificaciones en el penal de Alta Seguridad de Santiago, al ser consultada en el punto de prensa efectuado en la mañana de hoy.

Al respecto la ministra aclaró que son decisiones administrativas de Gendarmería. “Como ya lo hemos dicho con anterioridad, los temas que tienen que ver con lo que es la administración de Gendarmería y todos estos temas nosotros no tenemos participación, ni se nos consulta, ni hay ningún tipo de opinión del Pleno de tal manera que lo que siempre hemos hecho presente es que todas las medidas que se tomen tengan la debida fundamentación, que se conozca públicamente y que por cierto tengan una coincidencia con los objetivos que están buscando. Si el objetivo es que no llegue a un determinado penal una persona es importante que eso se conozca. Desde ese punto de vista, nosotros abogamos por la fundamentación de las decisiones y por supuesto que un detenido que tiene la envergadura desde el punto de vista de la seguridad del señor Llaitul es importante que vaya donde estén las medidas de seguridad para su resguardo en todos los sentidos, pero más allá de eso las decisiones que tome Gendarmería tienen que ser motivadas”, dijo.

La autoridad explicó que la administración de los penales se regulan por normas generales y por el codigo penal y que a nivel administrativo es el Poder Ejecutivo, mediante las atribuciones del Ministerio de Justicia y de Gendarmería como servicio quienes toman las decisiones. Ante las consultas sobre si es positiva una actualización legislativa, la ministra explicó que siempre sería importante una modernización en ese sentido. “Evidentemente cualquier institución es importante que se vaya actualizando desde el punto de vista de su normativa y, en consecuencia, pensar en una normativa más detallada para el tema de las cárceles en Chile es una buena opción. (…) pero no es una iniciativa nuestra de tal manera que tiene que ser una decisión de quienes corresponde que son los colegisladores y nosotros daremos nuestra opinión cuando sea el caso”.

Sobre el recurso de amparo de la defensa de Héctor Llaitul que conoció esta mañana la Segunda Sala de la Corte Suprema, la portavoz explicó que “mientras no se conozca cuál es el fallo nosotros no podemos indicar ningún tipo de consideración que se haya o no tenido a la vista. Porque es un tema de exclusiva generación de los ministros que componen la sala, no es un tema de la vocería, de tal manera que desde ese punto de vista han participado los abogados, han expresado las distintas visiones sobre aquello que se está pidiendo y el fallo va a ser el que en definitiva nos indique cuáles son los argumentos que se han tenido a la vista y como se han ponderado”.