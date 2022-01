Mujeres deportistas de alto rendimiento emplazan al Instituto Nacional del Deporte por abandono y discriminación de género

La carta es encabezada por Evelyn Muñoz Jaramillo, mujer deportista de alto rendimiento, dedicada al deporte desde su niñez y por más de nueve años en la disciplina ciclismo de Mountain Bike.

Muñoz Jaramillo, es actualmente campeona nacional en la categoría “elite” (por 7 ocasiones, llevando la tricota de campeona en las modalidades XCO, XCM y XCC), actualmente 3° lugar Sudamericano y 5ta en nivel Panamericano.

“A través de este medio señalo; que he sufrido y sufro la discriminación de género en el deporte como muchas otras mujeres, y a lo largo de mis años he notado que los estatutos año tras año, no se modifican quedando obsoletos en el campo de la equidad deportiva y la revitalización del deporte femenino en Chile”, se indica en la misiva.

Indican que por esto han decidido unirse las deportistas de distintas categorías y disciplinas para que en el deporte también se incluya la equidad de género. “Claramente y por años, hemos sido el género con menos participación deportiva en la historia y en la mayoría de los deportes, esto a causa de las políticas gubernamentales que se han implementado a lo largo de la historia y que en la actualidad no debería estar presente, ya que discrimina a la mujer debido al porcentaje de participación”, indican.

A continuación, la carta íntegra:

A: Sra. Sofía Rengifo Ottone

Directora del Instituto Nacional del Deporte

De: Evelyn Muñoz Jaramillo

Campeona Nacional de Mountain Bike Olímpico y Short Track

De mi consideración;

Como mujer deportista de alto rendimiento, dedicada al deporte desde mi niñez y por más de nueve años en la disciplina ciclismo de Mountain Bike.

Actualmente como Campeona nacional en la categoría “elite” (por 7 ocasiones, llevando la tricota de campeona en las modalidades XCO, XCM y XCC), actualmente 3° lugar Sudamericano y 5ta en nivel Panamericano.

A través de este medio señalo; que he sufrido y sufro la discriminación de género en el deporte como muchas otras mujeres, y a lo largo de mis años he notado que los estatutos año tras año, no se modifican quedando obsoletos en el campo de la equidad deportiva y la revitalización del deporte femenino en Chile.

Es por esto que he decidido unirme a las deportistas de distintas categorías y disciplinas para que en el deporte también se incluya la equidad de género.

Claramente y por años, hemos sido el género con menos participación deportiva en la historia y en la mayoría de los deportes, esto a causa de las políticas gubernamentales que se han implementado a lo largo de la historia y que en la actualidad no debería estar presente, ya que discrimina a la mujer debido al porcentaje de participación.

Un ejemplo de esta discriminación son los premios por logro en la cual se necesita un mínimo de competidoras/es para premiar al deportista (10 participantes como mínimo de categoría elite). En mi disciplina somos más de 50 mujeres compitiendo, pero en categoría de elite solo somos 8 aproximadamente, por ende, cuando no nos dan un incentivo por falta de cuórum femenino, se nos castiga y se pierde el sentido del incentivo o premio por logro.

Como mujeres nos esforzamos igual, o a veces más que los hombres, por lo que nos sentimos desvalorizadas por el Estado, sumado al desaliento de realizar deporte de alto rendimiento.

Queremos ver a un Chile con un alto número de mujeres (actuales y futuras generaciones) compitiendo y teniendo éxito en el extranjero gracias al apoyo de su país.

Para que el deporte pueda ser equitativo, es por eso, que consideramos que se debería reformar esta medida y no debería haber un mínimo de participantes. Se debe premiar a quienes entrenen duro todo el año, con profesionalismo, sin descansos, sin festividades, sin recursos, sin estupefacientes, lejos de sus familias y que pese a la adversidad pueden tener sus logros personales y vestir los colores de Chile en el pecho con orgullo y no con desilusión.

Dicho esto, es que muchas deportistas de distintas categorías competitivas federadas y de diversas disciplinas, hemos firmado para ser ¨escuchadas¨ y que no siga ocurriendo esto a las futuras generaciones.

Sin otro particular y con la ilusión de tener un Chile competitivo mejor y equitativo,

Atentamente,

Deportista de Alto Rendimiento

