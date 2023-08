Mundo del fútbol convulsionado tras la no dimisión de Rubiales como presidente de la Federación Española

Fuerte polémica se ha generado en las últimas horas, tras el anunció del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien informó este viernes que no dimitiría a su cargo como presidente de la organización

«No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir», expresó de forma tajante, citado por el portal El Mundo.

Las declaraciones se dan en el marco de la fuerte presión que existe en la nación europea contra Rubiales, por haber besado en la boca a la jugadora de la selección Jennifer Hermoso durante la celebración de la victoria de España frente a Inglaterra en la final del Mundial.

Según Rubiales, no hay motivo para renunciar y aseveró que el beso fue «consentido»

«Agradezco estar en España para poder defenderme. Voy a defenderme y quien me conoce sabe que voy a llegar hasta el final. Esta campaña no responde a la verdad ni a la justicia», aseguró Rubiales.

Tras sus declaraciones, las reacciones en el mundo de futbol no se hicieron esperar, entre ellos futbolistas, así como el Gobierno de España.

Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), anunció la activación de «todos los instrumentos» para tomar medidas contra Luis Rubiales.

En declaraciones a la agencia de noticias EFE, Francos una vez manifestó que elevará «una denuncia razonada ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

«Estamos ya elaborando y redactando esa denuncia razonada ante el TAD», el cual «tendrá que reunirse y valorar si considera que hay una falta grave o muy grave de incumplimiento de la normativa de deporte actual por parte del Sr. Rubiales», resaltó.

Francos destacó que el CSD estará en disposición de convocar su comisión directiva, «que es la que tendrá que valorar la eventual suspensión en sus funciones de presidencia».

Por su parte, la Fiscalía de Madrid ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional una de las denuncias presentadas contra Luis Rubiales.

En su escrito, al que ha tenido acceso laSexta, la Fiscalía Provincial, aunque no entra a valorar si hay indicios de delito, apunta que los hechos denunciados «podrían ser, en su caso, constitutivos de un delito de agresión sexual» y que son competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional porque los hechos ocurrieron en el extranjero.

Futbolistas y clubes reaccionan tras anuncio de Rubiales

Entrenadores, futbolistas y entidades relacionadas con el mundo del fútbol no han tardado en reaccionar en redes sociales tras la no destitución de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Uno de los primeros en reaccionar fue Iker Casillas, quien calificó esta acción como «vergüenza ajena»

«Vergüenza ajena. 🤦🏻‍♂️», fue la primera publicación que realizó en la red social X (antiguo Twitter).

En otra publicación, el exarquero del Real Madrid recalcó que esta semana debería ser de celebración por el triunfo en el futbol femenino.

«Tendríamos que estar estos cinco días hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero», escribió en otra publicación.

Por su parte, el futbolista español Borja Iglesias, anunció que ha tomado la decisión de no volver a la Selección «hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes.

El anuncio lo realizó en la red social X. «Por un fútbol más justo, humano y decente», sentenció.

Por su parte, diferentes clubes de futbol españoles exigen la dimisión de Rubiales y piden respeto a los valores de la disciplina deportiva.

El Barcelona se pronució contra Rubiales, no obstante, no solicitó la dimisión del presidente de la organización, no obstante, el Sevilla fue enfático y solicitó su renuncia, refiere La Vanguardia.

El club andaluz «condena y rechaza las actitudes del presidente», así como «sus explicaciones y reacciones en la Asamblea de la RFEF», señala el comunicado publicado en su página web

De este modo, manifiestan que Rubiales «debería dimitir de su cargo de máximo representante del fútbol español» y muestran su apoyo a «las medidas que considere oportuno tomar Jennifer Hermoso a raíz de estos hechos.

Por su parte, el presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Javier Landeta, anunció que presentará su dimisión como miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la negativa de Rubiales de renuncia.

En un comunicado, la Federación Vasca de Fútbol testimonió que “tras lo acontecido en la Asamblea de la RFEF, el presidente de la Federación Vasca de Fútbol, en base al comunicado realizado en el día de ayer, presentará su dimisión en la próxima reunión de la Junta Directiva de la RFEF”.

