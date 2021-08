Nathaly Mora: «Rozas, Blumel y Piñera son los asesinos indirectos de mi hermano ‘Neco'»

La familia de Jorge Mora Herrera, hincha del Colo Colo y activo líder popular del club social y deportivo, exige tipificar el crimen como “Homicidio calificado”. ‘Neco’ murió tras ser atropellado por el carabinero Carlos Martínez Ocares durante el estallido social en 2020 a la salida de un partido de fútbol en el Estadio Monumental.

Cabo primero Carlos Martínez Ocares

“Rozas, Blumel y Piñera son los asesinos indirectos de mi hermano; estos tres personajes le dieron la libertad absoluta a los pacos de hacer todo lo que querían. Si bien el cabo primero, Cristian Ocares ejecutó el crimen, los de atrás son los asesinos indirectos, y tienen toda la responsabilidad y tienen que pagar por lo que hicieron, no solo el que mató a Neco, sino que todos los que estuvieron detrás de esto”, sentencia Nathaly Mora, hermana de Jorge.

El 28 de enero de 2020 fue asesinado Jorge Mora Herrera “Neco”, socio activo del CSD Colo-Colo y militante popular. El joven, de 37 años, fue atropellado en las inmediaciones del Estadio Monumental, por el cabo primero Carlos Martínez Ocares, quien, al momento del crimen, manejaba el camión transportador de caballos con las luces apagadas y a exceso de velocidad.

Luego del hecho, Ocares escapó con el camión y los efectivos de Fuerzas Especiales presentes en el lugar continuaron disparando balines, lanzando gases lacrimógenos y chorros con el carro lanza aguas, obstaculizando el rescate. Ninguno de ellos ha sido investigado. Neco murió en el momento del traslado; ningún funcionario le prestó auxilio.

Por respeto a la familia y en honor al compa caído, edité el video anterior.

No bastó que lo atropellaran y pasarle el camión por encima mientras era socorrido por una hincha enfermera y un estudiante de kime estos pacosqls malditos tirandando lacrimogenas y su mierda de guanaco.

Carabineros informó que en el momento del asesinato el camión tenia los vidrios rotos, lo cual habría impedido la visión del conductor, pero imágenes posteriores lo descartan:

El parabrisas del camión, al momento de ser investido Jorge Mora, no tenía los vidrios rotos.

Camión capturado horas después del crimen. Con los vidrios rotos debido a la furia desatada por los hinchas luego del hecho.

Polémica audiencia

Al día siguiente del asesinato, la jueza Andrea Acevedo, a través de una polémica audiencia se burló de los familiares de Jorge Mora, justificando el asesinato por ser parte del equipo Colo Colo.

En esa ocasión dijo: «Estamos en presencia de un hecho que sucede luego de finalizado un encuentro deportivo con dos equipos de fútbol, que tienen, uno de ellos, por desgracia, una carga histórica que para el deporte no hace ninguna contribución, que es Colo Colo que tiene esta famosa Garra Blanca de por medio y que por desgracia sus hinchas, o así denominados, tienen una actitud no muy acorde a las reglas sociales y al estado de derecho en general, podrá no gustarnos, pero lo cierto es que aún hay un estado de derecho».

Jueza Andrea Acevedo

Los familiares de Neco denuncian no haber sido citados a esta audiencia, debido a que en ese momento estaban tratando de reconocer el cuerpo y no fueron informados. Así mismo, denuncian no haber sido llamados para la reconstitución de escena, realizándose ésta a espaldas de ellos.

“Los argumentos que se esgrimieron para su libertad fueron que Neco podría haber estado con alcohol en su cuerpo, que podría haber cruzado mal, puros supuestos; ellos jamás presentaron pruebas ni nada. Fue una audiencia absurda”, condena Nathaly.

«Escandalosa impunidad«

El 21 de julio de 2021 por medio del 13° Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal Felipe Sepúlveda condenó a través de un procedimiento simplificado a Carlos Martínez Ocares, dejándolo en libertad:

«Creemos que no hay dolo homicida, sino más bien una negligencia o imprudencia de parte de esta persona (la víctima)», señaló en esa ocasión el fiscal Felipe Sepúlveda.

Fiscal Felipe Sepúlveda

“La Fiscalía Metropolitana Oriente pide que se condene al imputado, Carlos Martínez Ocares, a la pena de 540 días de reclusión en su grado mínimo, la suspensión de su licencia de conducir por el plazo de dos años; las accesorias legales del artículo 30 del Código Penal, esto es, la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y el pago de la costas de la causa«, relataba el fallo.

Actualmente el INDH, organización estatal que debería velar por los derechos humanos, se encuentra cuestionada por las víctimas, debido a su pasivo rol en la defensa de los mismos. Su director, Sergio Micco, ha sido acusado por la organización “Londres 38” de haber manipulado las cifras de las personas mutiladas por acción de uniformados. Dicha modificación significó el reporte de menos de la mitad de los casos informados inicialmente, bajando de 460 a 179. https://www.londres38.cl/1937/w3-article-105969.html

En el presupuesto aprobado por el Congreso en 2021, se destinaron 52 mil millones de pesos para reparar económicamente a personas que sufrieron distintos tipos de lesiones, permanentes, completas o parciales, respecto de su capacidad de trabajo, por parte de agentes del Estado. Los afectados podían optar a este beneficio siendo acreditados por el INDH si sus lesiones fueron causadas desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, pero hasta el momento ninguna víctima de violación a los derechos humanos ni sus familias han sido resarcidas. Al respecto Sergio Micco se defendió diciendo que no estaban informados como institución de esta partida presupuestaria.

Sergio Micco

La familia de Neco no ha recibido ayuda de ninguna institución del Estado; Lautaro, su pequeño hijo, tiene tratamiento psicológico por cuenta privada, y denuncian que la Defensoría de la Niñez tampoco se ha contactado con ellos.

“Dos semanas después de asesinado Neco, en la televisión salieron diciendo que se habían acercado a la familia, habían entregado apoyo psicológico, y era todo falso. Esto es sistemático, ellos han dicho en todos los casos de asesinados, a través de los medios, que se acercaron a las familias o a las víctimas y es falso”, afirma Nathaly.

La familia de Jorge se encuentra representada por el abogado Rodrigo Román, quien indicó:

“En un estado democrático de derecho, como se dice el nuestro, los responsables de aquello son los mandos. Rozas, en tanto general director de Carabineros, y a propósito de la verticalidad del mando, tiene responsabilidad. Recordemos sus dichos del último tiempo: `nadie va a ser dado de baja’, ‘tendrán los mejores abogados’”.

En marzo de 2021, por medio de un informe entregado a la Agencia Ciper, la Fiscalía decidió archivar provisionalmente, no perseverar o no iniciar la investigación de 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos asociadas al estallido social.

La Fiscalía posee antecedentes actualizados de que 8.630 personas que habrían sido víctimas de agresiones por parte de agentes del Estado. Pero solo en uno de los casos se logró condena: confirmada el 29 de julio de 2020 en el Juzgado de Garantía de Rancagua. En dicho juicio abreviado, fue condenado por homicidio frustrado, y a la pena de cinco años de libertad vigilada, el carabinero Juan Gabriel Maulén Báez.

El resto de los casos se mantienen en la impunidad y sin avances en las causas. El Ministerio Público informó al respecto, que la escandalosa impunidad se debe a falta de pruebas, de recursos y de colaboración de las policías.

“Nosotros exigimos que el carabinero asesino de mi hermano, cabo primero Carlos Martínez Ocares, sea condenado por homicidio calificado, ya que los videos y cientos de testigos confirman que su accionar fue intencional”, indica Nathaly.

“La Fiscalía está actuando como juez y no de manera imparcial, ellos están trabajando para los uniformados, para Carabineros, los marinos y los milicos, porque éste no es el único caso que no está siendo tramitado. ¿Cómo es posible que tengamos a compañeras y compañeros presos por un montaje o por algo que dijeron los pacos o los milicos, y los violadores de DDHH estén todos en sus casas? El que cegó a Fabiola Campillay también volvió a su casa, entonces esto es algo sistemático”, acusa.

“Ellos se siguen cuidando las espaldas, hasta el mismo Servicio Médico Legal nunca nos dejó ver a nuestros familiares. ¿Qué querían ocultar? Lo mismo pasó con César Mallea, ¿Por qué a Danilo Cárdenas no se le aplicó el protocolo de Minnesota? ¿Por qué? ¿Por qué el Gobierno se lava las manos?”, se pregunta.

«Si en Chile persiste la impunidad, iremos a una corte internacional»

“Yo no he querido perder la esperanza de que con este proceso constituyente podamos conseguir justicia real para los violadores de los DDHH, pero no puede ser sin representación popular, no puede ser que no haya justicia, los asesinados por el Estado llegan a más de 50 personas, pero el Gobierno solo tiene reconocidos a 30 ́; hay gente que no ha sido reconocida, o gente que al final no quedaron como asesinados en el estallido”, señala Nathaly.

“Como Neco no es de Las Condes, es de Pudahuel, hijo de un chofer del camión de la basura, hijo de una dueña de casa, sin influencias en ninguna parte, obviamente la justicia va a tardar en llegar y va a costar mucho, pero no perdemos las esperanzas…. Si la justicia chilena no actúa, si persiste esta impunidad llegaremos hasta el final, si hay que llegar a una corte internacional lo haremos, aunque se nos vaya la vida , porque es lo que Neco habría hecho por nosotros”, concluye su hermana.

Por Daisy Alcaino