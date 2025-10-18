“Nazí para Presidente”: La frase eslogan de Fernando Lasalvia que no gustó en sede del partido de Kast

Fernando Lasalvia fue expulsado del comando de Kast tras ofrecer el polémico eslogan "Nazí para Presidente". El incidente, captado las cámaras de "Nadie se Salvia", muestra el momento en que cerraron el portón. Ya están disponibles las imágenes del surreal encuentro.

"Nazí para Presidente": La frase eslogan de Fernando Lasalvia que no gustó en sede del partido de Kast
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

“Nazí para presidente”: La frase eslogan que Lasalvia regaló en la sede de Kast

 La temporada electoral se está viviendo intensamente y el periodista de El Ciudadano, Fernando Lasalvia, en su estreno de “Nadie se Salvia”, fue expulsado de la sede comando de José Antonio Kast.

Allí, el comunicador llevó su propuesta de campaña, un eslogan como regalo a la sede del Partido Republicano y que terminó de sellar su expulsión: “Nazí para Presidente”.

Según relató el propio comunicador de “Nadie se Salvia”, la sede estaba “abierta completamente para que entrara cualquier persona”. Pero esa hospitalidad republicana se esfumó como por arte de magia. “Una vez que entramos nosotros, llegaron y la cerraron, cerraron el portón y nos echaron, nos echaron directamente”, detalló Lasalvia, dejando en evidencia la selectiva permeabilidad de las puertas de Kast.

La operación de desalojo no se hizo esperar. “De hecho llegó la encargada de prensa a sacarnos, un par de hombres rubios, delgados, unos mini Kast como que llegaron a sacarnos también”, describió con la sorna que lo caracteriza. Un recibimiento, sin duda, coordinado y eficiente, que convirtió una simple visita en un “bastante curioso” inicio para la cobertura electoral más irreverente.

Pero, ¿qué provocó tal nivel de molestia además de las preguntas incómodas? El equipo de “Nadie se Salvia” no fue con las manos vacías. Iban con la intención de “tener un pituto allá con Kast” y hasta tenían preparado un slogan de campaña nuevo para obsequiarle. Una de esas joyas conceptuales, fue la frase que quizás resume de manera demasiado directa (y por eso mismo, incómoda) ciertos fantasmas políticos: “Nazí para Presidente”.

La temporada electoral promete y “Nadie se Salvia” llega para destriparla con la mirada incisiva de Fernando Lasalvia.

Busca en El Ciudadano