¿Neonazi supremacista blanco? Amplio repudio por video racista de Trump

Trump y un nuevo video racista

El presidente Donald Trump desató una ola de indignación el viernes 6 de febrero de 2026, tras publicar en su red social Truth Social un video que representaba de manera racista al expresidente Barack Obama y a la ex primera dama Michelle Obama como simios. Según la Agencia AFP, el meme de un segundo estaba inserto en un video más largo con teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020. Inicialmente, la Casa Blanca intentó contener el escándalo atribuyendo la publicación a un error. «Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada», declaró un funcionario a la AFP.

Sin embargo, la justificación oficial colapsó rápidamente. Fuentes cercanas a la operación de Truth Social le dijeron a CNN que Trump «suele publicar personalmente» en la plataforma, especialmente en horarios nocturnos y matutinos, y que a menudo firma publicaciones con sus iniciales «DJT». La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, intentó minimizar la polémica calificándola de «falsa indignación» en un comunicado a la AFP. No obstante, la condena fue inmediata y proveniente de ambos partidos. La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, escribió en X: «Comportamiento repugnante por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora».

La crítica desde el propio Partido Republicano fue particularmente severa. El senador afroamericano Tim Scott declaró en X: «Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería retirarlo». Su colega, el senador Roger Wicker, lo calificó de «totalmente inaceptable» y exigió una disculpa. Ben Rhodes, ex asesor de Obama, condenó las imágenes en la misma red social, pronosticando: «Los estadounidenses del futuro abrazarán a los Obama como figuras queridas mientras que a él (Trump) lo estudiarán como una mancha en nuestra historia».

Contra todo pronóstico, Trump no solo no se retractó, sino que se reafirmó en su acción. En declaraciones posteriores recogidas por N+ Univision y AP, el presidente se negó a disculparse: «No. Lo revisé. No lo vi completo. Se lo di a la gente y ellos lo publicaron (…) No cometí ningún error». Este episodio se enmarca en un patrón de comportamiento del mandatario, quien, como detalla la AFP, ha intensificado el uso de imágenes hiperrealistas generadas por inteligencia artificial para glorificarse y burlarse de críticos, manteniendo una amarga rivalidad con Obama que se remonta a la teoría conspirativa racista del «birther».

«La deshumanización del ‘otro’”

En Chile, el usuario de redes sociales Roberto Merken (@RobertoMerken) reflexionó: «La deshumanización del ‘otro’ fue un mecanismo central del nazismo. Hoy vemos ecos peligrosos cuando líderes políticos usan el odio racial, la humillación y la violencia simbólica como estrategia». Agregó que las acciones de Trump no son «humor» sino «racismo y autoritarismo», haciendo un llamado a una condena transversal.