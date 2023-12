«No es no»: Lula sanciona ley que fija protocolo para combatir violencia contra las mujeres en bares y discotecas

Protocolo Não é Não sancionado! Um projeto pela vida e cuidado das mulheres! É com muita alegria e emoção que anuncio a sanção do nosso protocolo "Não é Não" pelo presidente @LulaOficial, que deve entrar em vigor no prazo de 180 dias. Agradeço a todos e todas que de alguma forma… pic.twitter.com/AhuxLhnuX0