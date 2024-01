«No hay evidencia»: Exministra de Seguridad argentina desmiente a Bullrich sobre ingreso de droga por vías chilenas

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ofreció el pasado 10 de enero unas fuertes declaraciones sobre el ingreso de droga a su país y mencionó a Chile como uno de las principales vías de ingreso.

“Chile tiene una situación de seguridad y de narcotráfico mucho peor de la que tenía hace unos años, tiene un problema muy serio. Tenemos que coordinar con ellos porque gran parte hoy de la droga que entra en Argentina lo hace por Chile”, dijo en una rueda de prensa.

Este sábado 20 de enero, en entrevista con Súbela News, la exministra de Seguridad de la Nación Argentina Sabina Frederic desmintió a Bullrich y habló sobre el tema. «Es totalmente descabellado, no hay procedimientos hechos por las Fuerzas Federales en los que se haya decomisado droga que venga de Chile. No hay evidencia empírica que le permita a Bullrich hacer esa acusación. En general, es una ministra a la que le gusta mucho el show y la sobreactuación. No tiene datos para decir lo que dice y así llegó hasta dónde está. Es una ministra de la post verdad», señaló.

En este sentido, explicó que durante su gestión, que duró dos años, «no hubo un solo operativo de ingreso de droga por Chile, más allá de lo que ingresa alguien para su uso personal. En general, los operativos en esa frontera están más asociados al contrabando, pero no con drogas. No hay ninguna evidencia y todas las que hay, van en contra de esa idea. Todo transita por el otro lado».

«Creo que hay dos cosas para subrayar: una es la oposición política a (Gabriel) Boric. A ella le tocó ser ministra cuando estaba Sebastián Piñera de presidente y había una alianza por el posicionamiento común respecto del problema Mapuche. Este conflicto tuvo una persecución criminal en Argentina completamente injustificada», agregó la exministra.

