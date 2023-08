«No me siento culpable»: Sebastián Polanco tras declarar ante Fiscalía por Caso Lencería

Sebastián Polanco declaró este viernes en calidad de imputado en el marco del Caso Lencería, por el cual es investigado junto a su expareja, Camila Polizzi, y su exsocio, Matías Godoy, por el Ministerio Público, por el convenio por $250 millones suscrito entre el Gobierno Regional (GORE) del Biobío para mejorar un barrio de Concepción.

Tras declarar por más de una hora ante Fiscalía Regional del Biobío, Polanco conversó con los medios de comunicación y defendió su inocencia, indicando estar “tranquilo” por la indagatoria.

Afirmó que no entiende «mucho las comunicaciones que se están llevando desde el Gobierno Regional hacia nosotros, nos tratan de delincuentes, me tratan de delincuente, yo no soy ningún delincuente».

«Cuando una institución te trata como un delincuente es bien fome, es extraño. Obviamente uno se siente mal», expresó.

«Yo estoy tranquilo, pero también hay una situación de nerviosismo, obviamente, porque hay gente poderosa que te trata de delincuente», dijo.

Sobre el proceso legal que está atravesando, expresó: «me siento mal… No me siento culpable».

«¿Por qué no buscan otras fundaciones? Hay más fundaciones que tienen problemas más sucios», dijo el imputado.

«El otro día me llamó un abogado de una fundación, que está defendiendo a una autoridad que no es de Concepción, y me decía ‘estamos tranquilos, porque mientras los apuntan a ustedes nosotros arreglamos todo'», relató a la prensa.

Sebastián Polanco afirmó que los fondos otorgados a la Fundación En Tí, de la cual formaba parte, se destinaron a capacitaciones y talleres para los vecinos del barrio norte de Concepción, pero no se refirió a los antecedentes que revelan parte de los fondos transferidos por el GORE del Biobío se utilizaron en gastos personales como restaurantes, ropa de marca y lencería.

Según Polanco «los trabajos (del proyecto) se hicieron».

«En enero empezamos a trabajar (…) tenemos material audiovisual, fotografías del trabajo que realizamos desde enero hasta julio», destacó.

«Matías Godoy se quedó con una parte»

Polanco, cuyo domicilio fue allanado el jueves, cargó contra las afirmaciones que hizo Matías Godoy, exrepresentante legal de la Otec (Organismo Técnico de Capacitación) Frumisal Ltda., una entidad que se encargó de concretar el proyecto suscrito entre el GORE y la Fundación en Ti. Godoy que se auto denunció, acusa haber sido engañado por Polanco y la excandidata a alcaldesa de Concepción.

Incluso indicó que ambos tenían las claves de las tarjetas y del Servicio de Impuestos Internos (SII).

“Él (Godoy) trabajó seis meses en el proyecto, él debe dar explicaciones de eso, porque él era dueño de una empresa”, aseguró Polanco.

«Aquí hay algo que sucedió el último mes cuando cerraba el proyecto y producto de las lluvias los hitos de cierre se iban a aplazar. Esto se conversa con Matías y se va, arranca con todo. Eso es lo que puedo decir”, remarcó.

Señaló que el exrepresentante legal de la Otec se quedó con una aparte de los fondos.

«Matías se quedó con una parte, no recuerdo bien, pero se quedó con una parte con la que se iba a terminar el proyecto», señaló.

Al respecto, explicó que «lo que pasa es que se iba a terminar el proyecto y no se terminó. Se iba a terminar el último mes y Matías hizo lo que hizo».

«Yo no lo estoy acusando a él, pero cuando se iba a terminar la parte final del proyecto (…) justo sucedió todo esto», agregó.

Sobre las acusaciones de su ex expareja Camila Polizzi, quien presentó una querella tanto en su contra como de Matías Godoy , por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de instrumentos mercantiles, Polanco señaló que «eso lo va a determinar la investigación».

Polanco: «No sé cómo colaborar si la carpeta es secreta»

El administrador público manifestó que su intención era colaborar con la justicia en el esclarecimiento del denominado «Caso Lencería».

«Confío en el debido proceso. Acá hay una investigación que tiene que configurarse, y yo creo que confío en eso, aquí están todos haciendo su trabajo», dijo.

«Estoy dispuesto a colaborar… O sea, no sé cómo colaborar si la carpeta es secreta. Ese es un antecedente bien difícil en ese sentido. Yo no soy una persona experta en este tipo de situaciones, no soy abogado», aseveró.

