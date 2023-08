Camila Polizzi afirma que GORE del Biobío le recomendó buscar una fundación: «Ellos me fueron orientando»

Camila Polizzi, vinculada al llamado «Caso Lencería» que investiga el uso de los recursos otorgados por el Gobierno Regional (GORE) del Biobío a la Fundación En Ti, se pronunció este martes sobre las acusaciones en su contra,

“Estoy cansada de que se sigan instalando cosas que no son reales. Esto me ha afectado mucho personalmente, pero más allá de eso, esto ha afectado mucho a mi entorno (…) Y siento que corresponde dar la cara”, dijo en una entrevista concedida a Mucho Gusto de Mega.

Afirmó que fue el propio GORE del Biobío quien la buscó para implementar un proyecto.

«Ellos vieron el proyecto y les gustó, y estuvieron dispuestos apoyarlo con financiamiento”, dijo.

Cabe recordar que la ex candidata a alcaldesa de Concepción, quien es directora de la fundación Capital Social y encargada del programa El Barrio es Nuestro, se adjudicó a finales de 2022, esta millonaria suma millones para un programa de “capacitación e identidad patrimonial”, a través de la Fundación En Ti.

Dicho proyecto contemplaba el desarrollo de talleres de limpieza de bancas, limpieza de rejillas y un taller práctico de mantención de zona de juegos y máquinas de ejercicios.

Para realizar estas actividades, se contrató al OTEC Frumisal, cuyo socio Sebastián Polanco Torres (ex pareja de Polizzi), con estudios de Administración Pública en la Universidad San Sebastián, y Matías Godoy, quien denunció a Contraloría usos impropios de una parte de los recursos.

De acuerdo con una investigación de Las Últimas Noticias (LUN), la cartola bancaria a nombre de Frumisal revela giros de dinero en efectivo, transferencias e insólitas compras efectuadas entre el 2 de febrero y 12 de julio de este año en varios locales comerciales.

Dichos pagos realizados incluyen artículos de lencería, ropa de marca, servicios de delivery, locales de comida y restaurantes, por lo que esta arista del «Caso Convenios» es conocida como «Caso Lencería».

Polizzi señala al GORE del Biobío: «Ellos me fueron orientando»

Sin embargo, en la entrevista televisiva con José Antonio Neme, Camila Polizzi ofreció su versión de los hechos.

Destacó que presentó el proyecto de “recuperación de espacios públicos” a otras reparticiones del Estado, es decir antes de presentarlo al gobierno regional del Bíobío. “Me reuní en algún minuto con la jefa de división del subsecretario (de Prevención del Delito) Eduardo Vergara. Lo presenté en otros gobiernos regionales, lo conversé con otras autoridades”, sostuvo.

Según relató, el proyecto que se le adjudicó no solo era de interés no solo para el Gobierno Regional del Biobío, «porque abordaba la crisis, el problema de inseguridad que estamos viviendo“, y destacó que “es primera vez que yo postulaba a un proyecto como este, por lo tanto, claro que ellos me fueron orientando“.

“Yo tenía una fundación, pero tenía un año y medio de creada, la ley exigía dos años, por lo tanto, ellos me recomiendan (buscar una fundación) (…) Esto se hace, yo tengo entendido que hay fundaciones, universidades, que apadrinan proyectos y que ellos los presentan con su personalidad jurídica y está dentro de lo que se acostumbra a hacer, y tú como jefe proyecto te haces cargo de esto”, afirmó.

También defendió la ejecución de la inciativa y planteó que incluso redujo la delincuencia.

«Tuvo resultados, disminuyó la delincuencia. Este es un proyecto que se ejecutó, independiente de si se hizo bien, más o menos, o mal, independiente de las percepciones que cada uno pueda tener respecto de si corresponde que una fundación haga o no haga la recuperación del espacio público”, dijo.

«Nunca hubo un arriendo de una fundación»



Polizzi fue consultada sobre el presunto arriendo de la Fundación En Ti, y la posibilidad de que haya recibido un pago de 10 millones de pesos de su parte para poder utilizar la personalidad jurídica de la institución, lo cual fue denunciado por el propio encargado de la fundación.

Al respecto, indicó “nunca hubo un arriendo de una fundación, yo tengo entendido de que eso no se puede hacer”.

La ex candidata a la alcaldía de Concepción reveló que llegó hasta Gerardo Silva, presiente de “En Ti”, gracias a su expareja, Sebastián Polanco.

“Este proyecto lo creamos juntos, hicimos el diagnóstico, lo armamos y lo presentamos en distintas partes, se lo comento y él busca la fundación (…) él hace el nexo y el contacto para que yo contacte a don Gerardo”, dijo.

Sobre la polémica por el manejo irregular de los fondos asignados, Polizzi asfirmó que “él (Gerardo Silva) me da un poder, porque desde el Gore -ya que quiero ser super clara- desde el Gore nos dicen que estos fondos no los puede recibir la fundación en la cuenta que ya tenían, sino que estos deben ser manejados en una cuenta exclusiva para la ejecución del proyecto, por lo tanto, había que abrir una cuenta nueva y ese es el poder que el señor Silva me otorga”.

De acuerdo con los antecedenets conocidos hasta el momento, para llevar a cabo las labores de mejoramiento barrial, la Fundación En Ti habría contratado a la OTEC Frumisal, la que había sido adquirida previamente por Matías Godoy junto a Sebastián Polanco.

Sin embargo, una vez que esta situación salió a la luz, el propio, Godoy se autodenunció ante la Fiscalía y acusó a Polanco y Polizzi de haberlo engañado para lograr adjudicarse los millonarios recursosy entregó detalles de las boletas por altos montos en ropa y comida.

Sobre la contratación de la OTEC, Polizzi aseguró que el gobierno regional les recomendó contratar los servicios de un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) y que Polanco, le ocultó que trabajaba en Frumisal.

Polizzi sobre manejo irregular de recursos: “Todo fue usado en el proyecto”

Al ser consultada sobre si destinó los recursos asignados por el GORE del Biobío, para la adquisición de artículos de lencería, ropa de marca, servicios de delivery, restaurantes y gastos personales, la ex candidata penquista aseveró a Mega que no hay ningún pago a compras, o a comida. Todo fue usado en el proyecto. Lo que yo hice fue contratar servicios también -que estaba dentro del marco del convenio- a empresas, externalizar algunos servicios, entre ellos la OTEC Frumisal”.

“Evidentemente tengo responsabilidad, porque los recursos llegaban a una cuenta de una fundación que yo administraba. Por lo tanto, si yo contraté servicios que no se prestaron o no elegí idóneamente las empresas con las que trabajé, debo tener alguna responsabilidad en eso y estoy dispuesta a asumir esa responsabilidad, pero eso lo tendrá que determinar la investigación”, dijo.

Querella contra Eduardo Vivanco por amenazas de muerte

En la entrevista también hizo mención a la querella criminal que presentó contra el ex secretario Regional de Gobierno de Bíobío, Eduardo Vivanco, en la que solicitó una orden de alejamiento“, por el delito de amenazas de muerte.

Vivanco es acusado por Polizzi por cometer supuestas amenazas de sicariato, luego de que un audio que se viralizó en redes hace una semana, se escucha: “¿Cuánto cuesta un colombiano?”.

Según relató, se habría reunido con Vivanco con la intención de recibir orientación respecto de cómo actuar una vez que el caso se dio a conocer públicamente.

“Me llama mucho la atención y me parece raro que no ha habido ni un pronunciamiento de parte del gobierno a los dichos del señor Vivanco, dichos que el hizo ostentando su cargo de seremi, vocero de gobierno (…) nadie se escandalizó cuando un seremi de gobierno habló de sicariato”, dijo.

Cabe destacar que un nuevo capítulo se sumó a la polémica arista por el caso Convenios que involucra a Camila Polizzi, Sebastián Polanco y Matías Godoy, tras revelarse un audio de una conversación que sostuvieron en julio y en la que mencionan que irían por un jugoso proyecto de 400 millones de pesos en La Araucanía, el cual se desarrollaría también con la Fundación En Ti.

Sigue leyendo: