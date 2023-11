«No quedará impune»: Presidente Boric condena ataque con granada contra carabinera en Santiago

El presidente Gabriel Boric condenó la noche de este miércoles 15 de noviembre el ataque con granada del que fue víctima una carabinera por parte de dos delincuentes durante una fiscalización que se llevaba a cabo en Santiago.

En su cuenta de X, antes Twitter, el mandatario señaló que este acto no quedará impune. «El vil ataque de esta tarde a nuestra funcionaria de Carabineros (está fuera de riesgo vital), no quedará impune. Delincuente fue abatido inmediatamente y desde San Francisco me comuniqué con la vicepresidenta Tohá para conocer los detalles del caso y nuestros equipos ya están prestando toda la colaboración necesaria», indicó Boric.

Asimismo, mencionó que han «tomado numerosas medidas contra la violencia en las calles» y seguirán «trabajando para devolverle los espacios públicos» a los chilenos. «En esta pelea sepan los delincuentes que los vamos a perseguir incansablemente, y les vamos a ganar», escribió.

El ataque ocurrió en la tarde de este miércoles cuando dos Carabineros de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de dotación de la segunda comisaría fiscalizaban a dos personas que iban a bordo de una motocicleta de delivery en la intersección de Club Hípico con Centenario. Ambos ocupantes descendieron pero uno de ellos extrajo desde sus vestimentas una granada de mano, la lanzó hacía los policías y, luego de algunos segundos, detonó. A consecuencia de esto, la cabo segundo Rayén Currihuil, de 23 años, resultó herida y fue trasladada en primera instancia hasta el hospital Barros Luco, consignó Radio Bío Bío.

“En nuestra evaluación podemos constatar que tiene una fractura arco cigomático, lesión en el piso de la boca, con múltiples esquirlas en las extremidades inferiores, sin lesión nervio bascular, sin lesiones funcionales y fuera de riesgo vital”, informó horas después el general Cristian Matus, de la Dirección de Sanidad del Hospital de Carabineros, al dar un parte de salud.

